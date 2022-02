Simeone recordó una vieja frase de Xavi y respondió con dardos antes del Barcelona - Atlético de Madrid del domingo

En la previa del partido que disputarán el Atletico de Madrid contra el Barcelona este domingo en el Camp Nou, Diego Simeone recordó viejas declaraciónes de Xavi Hernandez, quien años atrás dijo que el estilo del equipo colchonero “no era para equipos grandes” y aseguró, con un dejo de ironía, que ahora el culé tendrá ahora “la posibilidad de desplegar lo que busca con la llegada de tantos futbolistas” al club.

“Allá por el 2016, recuerdo a Xavi comentando que el fútbol del Atlético de Madrid no era para el estilo de los equipos grandes. Ahora va a tener la posibilidad, con la llegada de tantos futbolistas y con tres en la parte ofensiva, de desplegar todo lo que él busca, lo que quiere, lo que se imagina y lo que fue creciendo desde su cuna en Barcelona. Nosotros, con nuestro juego, intentamos llevar el partido adonde creemos que podemos hacerles daño”, declaró, haciendo memoria, en rueda de prensa, este sábado. Casi como si hubiera esperado la oportunidad para desempolvar aquel viejo episodio...

Simeone cree que este tipo de opiniones puede fundamentarse en la falta de vivencias distintas: “Cuando uno convivió solamente con una situación en su vida no entiende de otras situaciones. Cuando uno tiene la posibilidad de girar y tener diferentes situaciones en su vida, entiende que no todo es una sola cosa. Es muy respetable lo que opina, porque él tiene la capacidad de haber convivido en su etapa en Barcelona muy buena con grandísimos futbolistas, grandísimos entrenadores y enormes éxitos. Ahora debe tratar de demostrarlo dentro del entrenador que es, que seguramente será muy bueno”, afirmó.

Xavi Hernández expresó, tiempo atrás, que "el fútbol del Atlético de Madrid no era para el estilo de los equipos grandes" KARIM JAAFAR - AFP

De todos modos, no todo fueron dardos durante la conferencia. Para el Cholo, el Barca ha impuesto la filosofía, y aceptó que le gusta como juega: “Desde que llegué, el Barcelona siempre pelea por salir campeón en todo. Y con estas armas han podido nuevamente incorporar jugadores, y tienen opciones”, advirtió.

Además, el técnico argentino recalcó la importancia del duelo en el Camp Nou. “Es un partido muy importante contra un rival que está compitiendo por nuestros mismos objetivos. Seguramente será un partido muy bonito de ver”, dijo. “No nos ha tocado la fortuna de poder ganar en el campo del Barcelona aún. Son números, son estadísticas, y siempre están para romperse”, advirtió.

“Nos vamos a encontrar con un equipo que tiene futbolistas muy importantes, sobre todo en mitad de cancha hacia adelante, con un entrenador que conoce la casa y lo que quiere la gente y que seguramente llevará al equipo al estilo bien definido que tiene el Barcelona”, prosiguió.

El equipo de Simeone remontó un resultado asverso ante Valencia en la fecha pasada y ganó por 3-2. ¿Será el inicio de la recuperación? Jon Super - AP

Sobre el parón internacional, reconoció que es una de las veces en las que se han “recuperado mejor”, salvo por el mexicano Héctor Herrera, que llegó el viernes, y valoró positivamente las incorporaciones invernales de Daniel Wass y Reinildo. “Los dos pueden jugar, esta semana entremos con 5-3-2, 4-4-2... Si lo ven en el partido, entenderán que lo cambiamos al trabajarlo. Los dos están para jugar. Llegan con ilusión, energía positiva y nos darán mucho de aquí en adelante”, subrayó.

Por último, el ‘Cholo’ adelantó que el portugués Joao Félix va a jugar mañana: “Es un gran momento para que las palabras sean hechos. Mañana tiene la posibilidad de demostrarlo y tiene todas las condiciones para hacerlo. Ha entrenado muy bien, tiene ilusión y ganas de demostrarlo. Se le ve muy bien. Mañana seguramente haga un gran partido, que es lo que queremos todos”, finalizó.

La respuesta de Xavi y el caso Dembelé

Casi al mismo tiempo Xavi estaba ofreciendo su rueda de prensa y los periodistas le preguntaron respecto a la frase de Simeone, que ya había ganado difusión. “No sería el estilo del Barça. No encaja. No creo que la afición entendiera que el Barça jugase así. No es nuestra idea. No digo que no tenga mérito y sea competitivo y gane títulos. Pero aquí no se entendería que nos cerrásemos once en el área”, volvió a plantarse el técnico, que como tal se enfrentará por primera vez con uno del Cholo.

“Es lícito y se puede ganar, el Atlético lo ha hecho, pero no es nuestro estilo. Pero no digo que no le admire como entrenador. Es un gran entrenador. No es una crítica, es una realidad”, matizó Xavi.

Mientras, el entrenador atiende otro asunto. Es que después de haber sido apartado en enero, el extremo internacional francés Ousmane Dembélé entró en la convocatoria del Barcelona para el partido, según figura en la nómina de jugadores publicada por el club catalán este sábado. A pesar de los refuerzos ofensivos del Barça en el mercado de fichajes de enero (Adama Traoré, Pierre-Emerick Aubameyang y Ferran Torres), Xavi decidió volver a contar con Dembélé, después de haberle instado a “renovar” su contrato, que finaliza al término de la temporada, o “abandonar el club” culé el pasado 19 de enero.

Según la prensa española, fueron los propios dirigentes del Barça los que dieron a Xavi la opción de decidir sobre la convocatoria del francés. ”Las circunstancias han hecho que no encontremos una solución con Ousmane. Es parte de la plantilla y no podemos pegarnos un tiro en el pie”, explicó el técnico catalán.

”Hace un mes habíamos decidido una cosa, pero las circunstancias han cambiado”, insistió. ”Es un jugador que nos puede ayudar a conseguir los objetivos de la temporada”, añadió Xavi, quien confesó que entiende “a los aficionados culés que estén dolidos con el jugador”, aunque pidió que “vengan y animen a Dembélé si tiene que jugar”.