Sin acuerdo político, la AFA tomará las decisiones en San Lorenzo y hasta puede nombrar a un interventor

El presidente de AFA escuchó a los dirigentes y como no encontró una solución concreta y absoluta, quedó la puerta abierta a que la Asociación del Fútbol Argentino se meta formalmente y durante un tiempo determinado en las decisiones del club. Pasadas las 10, Claudio Tapia recibió a la comisión directiva de San Lorenzo en la sala de conferencias del predio que la AFA posee en Ezeiza, con la firme intención de encontrar una solución al conflicto que azota hace tantos meses al Ciclón en lo político e institucional.

Además de Tapia, había gente del día a día de la AFA también en la parte legal, y fueron pasando los directivos. Allí, el presidente de la Casa Madre del fútbol argentino fue contundente, expresando que “iba a ser una reunión corta”, según supo LA NACION. Moretti ratificó que no iba a renunciar y la pregunta siguiente desde la AFA fue si se iba a resolver la esperada acefalía, frustrada por una resolución judicial luego de lograrla el pasado 16 de septiembre en otra reunión de comisión directiva. Y ante la ratificación de esa situación por parte de los directivos azulgranas, invitó a pasar a Sergio Costantino, que es el único dirigente que hasta el momento tiene un proyecto para liderar un período de transición.

Sergio Costantino, otra vez en el radar del poder

Luego de hablar y expresar que el club necesitaría cerca de 10 millones de dólares antes del fin de este 2025, desde la AFA le pidieron avales económicos que demuestren que esa plata está, para inicios de la semana que viene, aunque habrá que ver si es cierto, más allá que el propio Costantino y su gente ratifican que está todo OK.

Tras esta alocución, y según supo LA NACION, la AFA dejó en claro que podría intervenir el club azulgrana con un veedor. Solo en caso de que Marcelo Moretti no convoque a la reunión de comisión directiva o si en el encuentro no se llega a un entendimiento.

Incluso con un comunicado, la AFA confirmó que estudiará “los pasos a seguir” para cumplir la resolución judicial vigente. Y se pide expresamente que Moretti cumpla con el Estatuto y el fallo judicial que ordena al llamado de reunión de comisión directiva, que sería para el martes 18 o miércoles 19 de este mes.

Otros tiempos: Marcelo Moretti y Chiqui Tapia, con buena sintonía

En caso de que esto no ocurra, la AFA estudia firmemente la creación de una dirigencia transitoria o nombrar el citado veedor tal como ocurre en la FIFA con sus federaciones. Se están tomando estas horas para estudiar los pasos legales a seguir.

En caso de llevarse a cabo esa convocatoria, podrían darse diferentes escenarios que llevarían a la intervención de parte de AFA, como por ejemplo si no se cumplen los pasos estatutarios, si no se produce acefalía o si no hay un acuerdo total para determinar quién encabeza la dirigencia de transición, en caso de acefalía.

Aquí está la principal cuestión: los más escépticos siguen planteando que la lista de Costantino no tiene siquiera los votos de los asambleístas para ratificar un gobierno de transición y también varios deslizan por lo bajo que no es del agrado de la dirigencia de la AFA tampoco.

A la espera de una semana que va a ser clave, mientras el equipo de Damián Ayude se juega el pase a los playoffs y encaminar definitivamente su clasificación a copas internacionales en 2026, la situación podría encaminarse de la siguiente manera: durante la próxima semana, Marcelo Moretti llamaría a una reunión de comisión directiva. En ese momento, debería quedar decretada la acefalía y ante ese panorama, se abren los escenarios: la aparición de un veedor (aún no está el nombre) de la AFA, para tener control total de lo que pasa y gobernar junto a la Mesa Directiva de la Asamblea; que la misma llame a Asamblea Extraordinaria y desde allí ver quién se hace cargo del club de manera transitoria.

Algunas personas importantes en esta historia plantean que las elecciones anticipadas debieran ser, como mucho, en junio del 2026, más allá de alguna intención de algunos de gobernar de manera transitoria hasta septiembre/octubre del mismo año.

Una manifestación contra el regreso de Moretti X @Gonzaaorellano

El hombre fuerte de la AFA hasta les dijo que está al tanto de un faltante de dinero en la recaudación del partido contra Riestra y nadie acusó recibo… pidió celeridad y dejó en claro que todo pasará por la AFA. Y les recordó lo que les dijo la semana pasada, en la primera reunión desarrollada en el predio de Ezeiza (en ese caso en la sala VAR, vaya paradoja): en los próximos días, el plantel y el cuerpo técnico quedarán al día, por un pago que se encargará la propia AFA de hacer y que no pasará por las manos del club.

El comunicado de la AFA

La Asociación del Fútbol Argentino compartió un comunicado tras la reunión con el club en el que participaron Claudio Tapia y miembros de la Comisión Directiva y Asamblea del club.

“En el día de la fecha, en el Predio Lionel Andrés Messi se llevó a cabo la segunda reunión entre el Presidente de AFA, Claudio Tapia, y los miembros de la Comisión Directiva y Asamblea del Club Atlético San Lorenzo, a fin de escuchar y tratar de lograr un consenso sobre la vida política e institucional de la entidad.

“Lamentablemente, y a pesar de los esfuerzos de la Casa, no ha existido un acuerdo donde se establezca un proyecto político en beneficio de San Lorenzo. Dicha situación provoca que, en los próximos días, sea la AFA quien determine los pasos a seguir, respetando siempre las vías estatutarias a fin de cumplir la resolución judicial vigente”.