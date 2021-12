Sin Lionel Messi, Barcelona toca fondo: eliminación, falta de gol y números en rojo

No hay quién rescate a Barcelona de la depresión post-Messi. Mientras el argentino reconduce su carrera en Paris Saint Germain tras la puerta de salida que le abrió el presidente Joan Laporta, la trayectoria de Barcelona es la de un equipo menor, del montón, despersonalizado. Una realidad dura e incuestionable, como quedó reflejada en la goleada, una más ante Bayern Munich, sufrida en un Allianz Arena con puertas cerradas por el rebrote de la pandemia. El 0-3 ante el equipo de Julian Nagelsmann significó la eliminación en la etapa de grupos de la Champions League por primera vez desde 2001, cuando Messi recién llegaba con 13 años a Barcelona, empezaba a conocer la Masía y ponía en marcha el tratamiento hormonal de crecimiento.

El despido de Ronald Koeman y la asunción de Xavi, gloria del club y custodio del ideario futbolístico que implantó Johan Cruyff y revitalizó Pep Guardiola, tampoco fue un revulsivo inmediato. La crisis continúa, trasciende al entrenador de turno. Xavi dirigió los últimos dos encuentros en la Champions League, con el empate sin goles ante Benfica -se clasificó a los octavos como segundo, tras el 2-0 a Dinamo Kiev- y la derrota ante Bayern Munich, que repitió la dosis del 3-0 de la ida en el Camp Nou, cuando todavía estaba Koeman.

Lo mejor de Bayern Munich 3 - Barcelona 0

A Xavi, poseedor del récord de presencias (157) como jugador de Barcelona en la Champions League, le alcanzaron dos encuentros como entrenador en la competencia europea para hacerse una clara idea de lo que tiene entre manos:: “Barcelona no puede estar en esta situación, esto no puede pasar. Barcelona debe estar en la Champions League, no en la Europa League. Tocamos fondo, hoy empieza una nueva era, hay que cambiar muchas cosas para poner a Barcelona en el lugar que se merece. Hay que auto-exigirse mucho más para rebelarse contra esta dura realidad. Soy el entrenador y me siento responsable. Pensábamos que podíamos competir contra el Bayern, pero no fue así. El rival fue superior, hay que aceptarlo”.

Del Barcelona que supo ser una sinfonía ofensiva no quedan rastros. En esta temporada lleva más goles recibidos (26) que marcados (25). En la Champions anotó solo dos, en las victorias 1-0 ante Dinamo Kiev. Messi, pese a que todavía no se lo ve plenamente integrado a PSG, convirtió cinco en la etapa clasificatoria. La sangría que empezó con la defenestración de Luis Suárez se prolongó esta temporada con las partidas de Messi y Antoine Griezmann.

Mientras Barcelona sufrió en la Champions, Messi marcó cinco goles y completó una productiva etapa clasificatoria en PSG

De las urgencias económicas y la imposibilidad de asumir los contratos de las figuras se pasó a la debacle futbolística. La incorporación de Memphis Depay ilusionó al comienzo, pero se fue diluyendo. La contratación de Luuk De Jong era un fracaso anunciado. Los imponderables también jugaron en contra, con la afección cardíaca de Sergio Agüero y las lesiones de Ansu Fati y Pedri, los dos juveniles con más condiciones para tomar el relevo de los consagrados que ya no están.

Bayern goleó tras ser superior de principio a fin ante un rival impotente en las dos áreas y sin juego. La diferencia pudo ser mayor, más cercana al histórico 8-2 de Lisboa 2020. Y eso que Bayern tenía las bajas de Kimmich, Goretzka y Gnabry, y que ninguno de los goles llevó la firma del formidable Robert Lewandowski, que esta temporada suma más goles (27) que todos los marcados por Barcelona (25).

Leroy Sané festeja su gol, el segundo de Bayern Munich Matthias Schrader - AP

La cuenta la abrió Thomas Müller, verdugo recurrente: le marcó el octavo gol a Barcelona y alcanzó los 50 por la Champions, la cantidad más alta de un futbolista alemán en la competencia. Leroy Sané -floja respuesta de Ter Stegen al remate de media distancia- y el juvenil Musiala sellaron el 3-0.

La eliminación agravará la delicada situación económica de Barcelona, cuyo presupuesto contemplaba llegar hasta los cuartos de final. Dejará de ingresar cerca de 20 millones de euros.

Xavi hizo un duro diagnóstico de la actualidad de Barcelona Matthias Schrader - AP

La última vez que no superó la etapa de grupos fue en la temporada 2000/01, con el equipo que dirigía Lorenzo Serra Ferrer y contaba con Rivaldo, Kluivert y Overmars, entre otros. No participaba en una Europa League, a la que Xavi calificó de impropia para la historia del Barca, desde 2003-04, cuando se denominaba Copa UEFA, el club también era presidido por Laporta y el conjunto en el que jugaba Xavi quedó eliminado en los octavos de final por Celtic.

Ser campeón de la Europa League le aseguraría la clasificación a la Champions de la próxima temporada que por ahora no está consiguiendo en la Liga de España, en la que está a seis puntos del último (Atlético de Madrid) que ocupa plaza para la Champions. Por el momento, del divorcio Messi-Barcelona, el que más sufre y se angustia para rehacer su vida es el club catalán.