Sin Lionel Messi, Inter Miami rescató un empate gracias a un golazo del argentino Baltasar Rodríguez

Inter Miami, que no contó con Lionel Messi entre los convocados, por precaución dada su lesión, rescató un empate frente a DC United en la Conferencia Este de la Major League Soccer. El autor del tanto de las Garzas fue otro argentino, Baltasar Rodríguez, que enganchó una pelota con una volea fuera del área y la ubicó en un ángulo, marcando el 1 a 1 definitivo en el Audi Field, de Washington.

El equipo dirigido por Javier Mascherano afrontó el partido sin su máxima figura, ausente para cuidarse físicamente. Messi, tampoco había sido convocado para el partido anterior, frente a Tigres, de México, por la Leagues Cup, que para la franquicia de Forida terminó con un 2-1 y el pase a una semifinal. Habiendo pasado tres días desde ese encuentro, el entrenador prefirió preservar a algunos titulares, como Luis Suárez, Rodrigo De Paul y Sergio Busquets, y dispuso en la formación inicial a cinco argentinos: Rocco Ríos Novo, Marcelo Weigandt, Gonzalo Luján, Tomás Avilés y Tadeo Allende.

United abrió el marcador en el primer tiempo, con un gran gol del estadounidense Jackson Hopkins, que controló un pelotazo al área por parte del mediocampista finlandés Matti Peltola –el balón parecía no tener un destinatario claro– y remató al arco defendio por Ríos Novo con un gesto técnico impresionante.

Jackson Hopkins SMASHES it as D.C. take the early lead over Miami. 👏



📺 #MLSSeasonPass: https://t.co/YYKTwadBVq pic.twitter.com/AymStBzq8C — Major League Soccer (@MLS) August 23, 2025

Inter Miami mostró dificultades para generar peligro en el área, con un mediocampo impreciso y poca conexión entre sus atacantes. Ni siquiera con los cambios, en los que ingresaron algunos de los habitualmente titulares, logró generar más peligro. Por eso, el empate fue obra de una genialidad aislada.

En la segunda parte entró Rodríguez, ex jugador de Racing. A los 19 minutos, ocho después de su ingreso, aprovechó un centro de De Paul –otro de los que saltaron al campo– que sobrepasó a Suárez pero que él consiguió conectar, con la mencionada volea de derecha. Ése fue su primer gol desde su llegada a Estados Unidos, donde jugó apenas siete partidos debido a lesiones y a no convocatorias.

De 22 años, llegó a Miami a comienzos de esta temporada, cedido desde la Academia. Su tanto, salvador, ayuda a proyectarlo como una opción en la rotación ofensiva para Mascherano, que en los últimos partidos lidió con varias ausencias por lesiones y compromisos internacionales.

Baltasar BANGER Rodríguez! 😱



Miami are back level after this worldie. 👌 pic.twitter.com/dGglmV2dn3 — Major League Soccer (@MLS) August 24, 2025

El resultado, escueto si se considera que el rival marcha último en la zona y no gana desde hace 13 partidos, deja a Inter Miami en el quinto puesto de la Conferencia Este, lugar de acceso a los playoffs, pero con tres partidos pendientes, a falta de nueve fechas para la definición de los clasificados.

Mientras, la incertidumbre por el estado físico de Messi continúa, y se espera que el 10 pueda volver a formar parte de la nómina el próximo miércoles, contra Orlando City, en la semifinal de la Leagues Cup.