Solana Pereyra, arquera de la selección argentina de fútbol: “Yo quería estar acá, me llegó”

Cuando era chica Solana Pereyra no quería ir al arco. Jugaba de volante central con varones en Tucumán, su provincia, y no se le cruzaba por la cabeza pararse bajo los tres palos. “Pensaba que ahí, en un partido no me llegaría nunca la pelota. Y tampoco me gustaba porque significaba entrenarme sola”. El martes, en el triunfo por 1- 0 contra Uruguay, en el debut de la selección argentina en la Copa América de Ecuador, fue uno de los puntos clave del equipo. Respondió frenando llegadas claras de las rivales en los momentos más apremiantes. Y cerró un círculo: después de haber pasado en la selección por todas las categorías (sub 17, sub 20 y la mayor), con altibajos incluso, toma la posta que dejó la histórica Vanina Correa en el puesto. Las pelotas le llegaron y las sacó. Y ahora se prepara para el segundo duelo por el Grupo A ante Chile, este viernes a las 21, en Quito (transmite DSports).

La selección argentina femenina de fútbol disfruta del triunfo ante Uruguay, en el debut de la Copa América 2025 @solanapereyraa

Aquel primer equipo se llamaba Parodi. Quizás esos pibes la miran por televisión. Después fue arquera de hockey, campeona de los Juegos Evita con el club Libertad (al sitio FutFemGol le contó que compartió ese plantel con otras jugadoras como Rocío Correa y Karen Puentes), hasta que a los 14 años se probó y quedó en San Martín, uno de los dos grandes de la capital tucumana. Solana Pereyra no nació 1: se hizo arquera incluso sin tener entrenamientos específicos para el puesto. Puro corazón.

Su historia parece la de otro fútbol, pero todo esto ocurrió hace poco y muy rápido. La arquera de 26 años y 1,74 metro de estatura ya lleva 10 años fuera de su provincia. Su carrera parece andar en 2x. A los 16 se mudó a Buenos Aires. Había quedado antes en una prueba en River, pero tiempo después eligió UAI Urquiza, donde conquistó un torneo local. Atajó tres temporadas en España, en el Tenerife. En 2019, con 20, viajó como tercera arquera al Mundial de Francia. Desde 2023 está en San Lorenzo, club con el que se consagró campeona.

Con el trofeo de campeonas de la liga argentina, que consiguió en el arco de San Lorenzo

Ahí, contó, hizo un trabajo clave para esta Copa América: “Apunté a mejorar la concentración con la psicóloga del club. Me ayudó mucho, sobre todo para jugar los partidos con la Selección. Porque quizá el torneo te permite tener esa distracción y volver. Pero en la Selección no te dan los tiempos. Jugás contra rivales y pensás: ‘¿Cómo puede ser que saquen un misil así de esos pies?’. Se nota mucho el cambio”.

-Y justo te toca agarrar un puesto que parecía cerrado cuando estaba Vanina Correa. ¿Cómo llevaste todo este tiempo esperando?

-Una nunca deja de tener objetivos, de saber lo que quiere. A mí también me tocó estar afuera de la Selección y podría haberme venido abajo y no pasó. Seguí esforzándome, yo quería estar acá y sabía que se me iba a dar la posibilidad. Y que cuando me llegara iba a estar preparada. Bueno, me llegó.

-¿Sentiste la presión de reemplazarla?

-La Flaca se retiró y dejó una vara altísima. Es muy difícil reemplazar su trayectoria en la Selección. Yo estuve en un proceso de acompañar siendo joven, fui tomando cosas de toda la gente que fue pasando por acá.

Momento de entonar el Himno antes del partido con Uruguay @solanapereyraa

-¿Ella te enseñó algo?

-A la Flaca la ves y parece seria, impone respeto, pero cuando la vas conociendo y compartiendo es una persona muy linda. Nosotras jugábamos al truco, agradezco haberla conocido.

La estadística del duelo contra Uruguay marca que Pereyra tuvo cinco atajadas en todo el partido, en su debut en una Copa América. Según OPTA, contando las últimas tres ediciones del torneo, solo Vanina Correa tuvo más: seis contra Colombia en 2022. Esa vez, Solana miraba todo desde el banco.

La paciencia fue parte de su aprendizaje en el fútbol. Ya le había pasado de aprender a esperar años atrás: cuando llegó a Buenos Aires desde Tucumán para sumarse a UAI se rompió los ligamentos apenas tres meses después de la mudanza a un mundo y una vida nuevas. Mordió broncas y angustias, miró desde afuera cómo todas entrenaban mientras ella iba paso a paso durante meses. Y creció. También maduró cuando atajó en España, en otro ritmo, con otra preparación y también extrañando a los que más quiere. Dice que otro clic fue venir desde allá a la Selección y que sus compañeras le dijeran que la veían más madura y más rápida.

Solana Pereyra, arquera de la selección argentina de fútbol @solanapereyraa

Con el acento tucumano presente en su voz, ahora cuenta que en el camino hasta aquí hubo otro momento clave. Fue un partido: el que Argentina le ganó a Canadá en abril de este año, histórico, porque fue el segundo contra una selección del Top 10 de la FIFA. Ese día, a la arquera la expulsaron a los 32 minutos del segundo tiempo, pero el público la aplaudió y, a la salida, le pidió fotos y autógrafos. Pereyra recibió elogios hasta de la entrenadora rival, la inglesa Casey Stoney.

“Fue muy loco ver a gente de otro país aplaudiéndome. Ahí pensé: esto quiere decir algo. Pasé por distintos momentos en la Selección y tuve muchos errores que fui corrigiendo. Ese día hasta me pedían autógrafos, fue muy shockeante”.

-Tenés 26 años y estás rodeada de muy jóvenes y también de experimentadas en este plantel. ¿De qué lado te sentís?

-Estoy en el medio. Me llevo muy bien con todo el grupo aunque tengo debilidad con las más jóvenes. Me veo reflejada en ellas. Trato de acompañarlas en lo que pueda y en lo que me dejen.

Solana Pereyra, arquera de la selección argentina de fútbol @solanapereyraa

-¿Qué de la Solana más chica ves en ellas?

-A mí también me ha tocado estar con grandes referentes adelante con una edad muy corta, como cuando pasó lo del Mundial 2019, que me tocó viajar. Teníamos a Estefanía Banini, Vanina Correa, Florencia Bonsegundo, todas referentes en el fútbol femenino. Acá está Mili Martin, que tiene de ídola a Flor. Y bueno, que con la edad que tiene pueda vivir todo esto es algo muy lindo.

-Durante mucho tiempo las futbolistas no tenían ídolas. ¿Pegaste en tu casa algún poster de arquera?

-No, pero para el Mundial 2019 se había creado el álbum de figuritas y para mí fue la primera vez que tuve un álbum de fútbol femenino. ¡Y estábamos nosotras! Me acuerdo que nos cambiábamos las figuritas para tener el recuerdo. Fue impactante. Y llené todo el álbum. No me gané nada, pero lo logré. Cuando completé el álbum se lo di a mi familia. Ahora lo tienen ellos, de recuerdo.

-Y ahora a vos te piden que firmes camisetas.

-Sí, es algo muy nuevo para mí. Si bien hace bastante tiempo que estoy en la Selección, es nuevo, no estoy acostumbrada a dar entrevistas y demás. Me voy acostumbrando porque da visibilidad al fútbol femenino. Y porque bueno, a esto vinimos también. Queremos hacer lo mejor en esta Copa.