Los años no parecen pasar para Zlatan Ibrahimovic . El sueco sigue brillando y deleitando al mundo del fútbol con sus goles espectaculares para demostrar que no será recordado como un futbolista más. Con su particular carisma y una abrumadora personalidad, la MLS de Estados Unidos lo tiene como una de sus grandes figuras por apariciones como la de ayer: anotó un golazo de esos que no se olvidan fácilmente.

En la derrota 2-1 como local de Los Ángeles Galaxy , equipo que dirige Guillermo Barros Schelotto , frente a New England Revolution, el delantero de 37 años mostró toda su flexibilidad para controlar una pelota en el área con el pecho, hacer un sombrero para evitar perderla y romperle el arco al arquero rival con una chilena de derecha al ángulo. Sensacional.

Fiel a su estilo, Zlatan casi ni gritó el gol, solo se incorporó y empezó a retroceder hacia su campo mirando fijamente el arco rival, para después lanzar un grito y esbozar una sonrisa. Más allá de que no pudo impedir la derrota de su equipo, acumuló su undécimo festejo para trepar posiciones y ser escolta en la tabla de goleadores, que lidera el mexicano Carlos Vela, con 16 tantos para Los Ángeles FC, mejor equipo del torneo con 36 unidades.

De la mano del Mellizo, Los Ángeles Galaxy se encuentra haciendo un gran torneo, ubicado en el segundo puesto de la Conferencia Oeste con 28 puntos, a nueve de Los Ángeles FC, y en zona de clasificación a cuartos de final de Conferencia (clasifican del segundo al séptimo).