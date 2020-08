"Somos 90 Minutos": el reproche de Oscar Ruggeri a Mariano Closs por su furcio en la transmisión Crédito: Fuente: Captura TV

23 de agosto de 2020

El panelista de 90 Minutos de Fútbol, Oscar Ruggeri, le reprochó al narrador televisivo Mariano Closs el haberse equivocado en el nombre del programa que le seguía a la transmisión de la final de la Champions League en Fox Sports.

"Nosotros somos 90 Minutos, no somos la radio", le espetó Ruggeri a Closs. "Alguna vez cabeceaste para atrás o habrás hecho un penal tonto. Yo, en vez de decir que venía 90 Minutos, dije Fox Radio", reconoció el relator deportivo.

Más allá de la "pelea", el conductor de Radio Continental confesó que es "hincha" del exfutbolista. "No había jugador con presencia como vos. Vos sos un tipo duro. No nos tratás bien (por los periodistas), pero merecés flores. El argentino está con vos".

Finalmente, el narrador de fútbol le propuso a su colega, Sebastián "Pollo" Vignolo, defender el gremio: "Está muy bien Latorre, está muy bien el Chavo cuando comenta. Está todo fenómeno. Pero que no nos cuenten solamente como narradores de apellidos", cerró.

La opinión de Ruggeri sobre el Bayern Múnich

El conductor televisivo le pidió al ex-San Lorenzo y Lanús su opinión sobre el Bayern Múnich, a partir de su experiencia ante futbolistas germanos en su etapa como jugador en las finales mundiales de México '86 e Italia '90.

"No paran. Para enfrentar a estos equipos, si no venís y estás 100 puntos, físicamente, concentrado, te ganan. Donde cometés un error... Te meten, te cansan. Hasta que termina el árbitro, tenés que estar brillante. No te podes equivocar en nada", dijo el exjugador.

Por último, el exdeportista consideró que "el primer tiempo fue parejo", pero que en "el segundo tiempo", el Bayern Múnich "se lo llevó por delante". "Hay equipos que le llegan dos o tres veces y tienen que resolver. Este es uno de esos", agregó. Y destacó al volante español Thiago Alcántara, de quien dijo "es un fenómeno".