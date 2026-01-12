Sorpresa en la Copa de Francia: PSG fue eliminado por su vecino París FC

París Saint-Germain, doble defensor del título, fue eliminado en los 16avos de final de la Copa de Francia por su vecino, el París FC, que lo venció por 1-0 este lunes en el Parque de los Príncipes.

Jonathan Ikoné, delantero formado en el PSG, marcó a los 29 minutos del segundo tiempo el único tanto del partido, en una de las pocas incursiones de su equipo en el campo del campeón de Europa, que multiplicó las ocasiones sin encontrar premio. El derbi parisino llevaba casi medio siglo sin disputarse, y esta vez el calendario dispuso que se enfrentaran dos veces en apenas ocho días: PSG había ganado el primero duelo el domingo 4 pasado (2-1), en un cruce por la Ligue 1.

Esta eliminación sorpresiva constituye el primer contratiempo importante en la temporada de PSG, que cerró un histórico 2025 con seis títulos (Ligue 1, Copa de Francia, Trofeo de Campeones, Liga de Campeones, Supercopa de Europa y Copa Intercontinental) sobre siete, con la final perdida ante Chelsea en el Mundial de Clubes como único gran tropiezo.

Lucas Chevalier, el arquero de PSG, se lamenta mientras detrás suyo París FC festeja el gol de Jonathan Ikoné

De hecho, la semana pasada PSG añadió un nuevo Trofeo de Campeones del fútbol galo al derrotar en los penales al Olympique Marsella en Kuwait.

Hay que remontarse hasta la temporada 2013-2014 para ver al PSG eliminado en los 16avos de la Copa francesa, y eso ilustra aún más el rendimiento de los jugadores de Stéphane Gilli, vecinos del PSG, ya que el estadio del París FC está a menos de 50 metros del Parc des Princes.

Los jugadores del París FC lograron incomodar a los campeones de Europa, que apretaron hasta el final, como en el cabezazo fallado de Désiré Doué (90+6′) y un disparo colocado de Vitinha (90+7′) que Obed Nkambadio, muy acertado este lunes, sacó con lo justo por encima del travesaño. El local tuvo otra gran chance en un centro de Zaïre-Emery que se estrelló en el poste izquierdo.

Hizo falta este segundo derbi en una semana para ver al PFC lograr la hazaña, pese a un claro dominio y posesión por parte de los jugadores de Luis Enrique. Con un equipo retocado a pesar de la presencia de varios titulares (Vitinha, Fabián Ruiz, Kvaratskhelia, Barcola, Pacho o Chevalier), los vigentes campeones no encontraron la manera de batir a Nkambadio. Luis Enrique apeló a algunas rotaciones, y Dembélé y Doué empezaron la noche desde el banco. Gonçalo Ramos, héroe de la Supercopa, no aprovechó la titularidad que le brindó el DT asturiano y demostró que se siente más cómodo como un revulsivo que cuando le toca jugar desde el arranque.

El resumen del partido

El único gol de la noche llegó cuando Luis Enrique había mandado al terreno de juego a Dembélé, Doué y Nuno Mendes en la misma ventana de cambios, y PSG dominaba el juego por completo. Sin embarco, en una de las pocas ocasiones del PFC, Ikoné recibió dentro del área y sorprendió a Chevalier con un disparo cruzado. En el último cuarto de hora, el PSG asedió el área visitante, pero esta vez no hubo milagro, y el equipo de Luis Enrique sufrió una eliminación tan prematura como inesperada: es la primera vez que al DT español se le escapa un título en territorio francés en sus casi tres años de gestión.

Desde luego, la salida de PSG fue la nota más llamativa en los 16avos de la Copa de Francia, etapa que se completará este martes, con el duelo entre Bayeux y Marsella.