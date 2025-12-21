Con un gol de Leonardo Balerdi, Olympique Marsella goleó y avanzó en la Copa de Francia

Con un gol tempranero de Leonardo Balerdi, su capitán, Olympique de Marsella resolvió con autoridad un compromiso en donde no hubo equivalencias. El equipo dirigido por Roberto De Zerbi se impuso 6-0 como visitante ante Bourg-Péronnas, conjunto de la tercera categoría, y selló su clasificación a los 16avos de final de la Copa de Francia.

El tanto del defensor puntano, a los 8 minutos, abrió el camino de una goleada que terminó de construirse en el segundo tiempo, cuando la diferencia de jerarquía se volvió inevitable. Tras un tiro de esquina desde la derecha ejecutado con precisión por Angel Gomes, Balerdi ganó en lo alto del área y conectó un cabezazo limpio que venció al arquero local. Fue su primer gol de la temporada, en la que ya acumula 17 partidos entre Ligue 1, Champions League y Copa de Francia.

El gol no solo quebró la resistencia inicial del Bourg-Péronnas, sino que aportó serenidad a un Marsella que llegaba fortalecido por sus recientes triunfos ante Union Saint-Gilloise en la Champions League y Mónaco en la Ligue 1. Con el marcador a favor, el conjunto marsellés administró el ritmo, dominó la posesión y evitó sobresaltos en un escenario siempre incómodo para los equipos grandes.

🇦🇷⚽️ Leonardo Balerdi facilite la tâche des olympiens en ouvrant le score dès la 7e minutes de jeu face à Bourg-en-Bresse ! #TeamOM pic.twitter.com/Eq2QWrP3Qs — Belotti Foot ⚽️📲 (@Belo1899OM) December 21, 2025

“No fue un partido perfecto porque nos generaron alguna ocasión de más, pero fue un encuentro serio, bien preparado y bien afrontado”, analizó De Zerbi tras la clasificación.

La historia se resolvió definitivamente en el complemento. A los 59 minutos, Mason Greenwood amplió la diferencia y, en una ráfaga demoledora, Pierre-Emile Højbjerg (64’) e Igor Paixão (66’) liquidaron el trámite. Con el rival ya desbordado física y anímicamente, Bilal Nadir (77’) y Tadjidine Mmadi (87’) completaron el set.

Balerdi marcó su primer gol en la temporada ALEX MARTIN� - AFP�

Formado en Boca, Balerdi debutó en Primera con apenas 18 años y su proyección temprana lo llevó rápidamente a Borussia Dortmund, que lo incorporó en 2019 como una apuesta a futuro. En Alemania, sin embargo, su proceso fue irregular: tuvo escasa continuidad en un equipo cargado de figuras y terminó encontrando en Francia el escenario ideal para relanzar su carrera.

El salto definitivo se dio en Olympique de Marsella, club al que llegó en 2020 y donde atravesó distintas etapas hasta consolidarse. Pasó de ser una opción de recambio a transformarse en titular habitual, líder del fondo y referencia del vestuario. En un contexto siempre exigente como el del Velódrome, Balerdi ganó rodaje internacional, disputó competiciones europeas de manera constante y fortaleció su perfil táctico y emocional.

Hoy, con la cinta de capitán y la confianza plena de entrenadores y compañeros, el argentino atraviesa su mejor momento en el Viejo Continente: más maduro, más sobrio y con una autoridad que excede lo futbolístico. Su presente en Marsella es el resultado de un camino largo, sinuoso y finalmente afirmado.

Balerdi celebra su gol a Bourg-en-Bresse, por la Copa de Francia ALEX MARTIN� - AFP�

Dos asistencias de Barco

Además, Racing de Estrasburgo, con la participación de dos argentinos, superó con un ajustado 2-1 como visitante sobre Dunkerque. El ex Boca Valentín Barco aportó las dos asistencias para los goles del paraguayo Julio Enciso y del francés Ismael Doukoure, mientras que el delantero Agustín Panichelli también fue titular en el conjunto ganador.

Hubo además un único cruce entre equipos de primera división en esta ronda. En Auxerre, Mónaco se impuso 2-1 gracias a un doblete del delantero danés Mika Biereth, figura decisiva para el pase del equipo del Principado.

Auxerre había igualado transitoriamente mediante un penal convertido por Assane Dioussé, pero Biereth volvió a aparecer en el tramo final para inclinar el partido. La nota negativa para los monegascos fue la lesión del japonés Takumi Minamino, que debió abandonar el campo en camilla tras un golpe en la rodilla.

También avanzó, con más sufrimiento del esperado, Niza, que venció 2-1 al Saint-Étienne y cortó una racha de nueve derrotas consecutivas, aliviando una crisis que se extendía peligrosamente.

La gran sorpresa del domingo llegó desde Amiens. Le Havre, equipo de Ligue 1, quedó eliminado tras caer 2-0 ante Amiens, conjunto de la Ligue 2, en uno de los batacazos más resonantes de estos 32avos de final. La otra caída de peso había sido la de Brest, eliminado el viernes por l Avranches, de la cuarta categoría, en definición por penales.

El gran favorito, París Saint-Germain, no dejó lugar a dudas: el sábado goleó 4-0 al Vendée Fontenay, equipo de quinta división, y avanzó sin despeinarse.