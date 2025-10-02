Sorpresa en la Europa League: Dibu Martínez fue anunciado como titular, pero no fue ni al banco

La noche de Europa League en Rotterdam dejó más interrogantes que certezas en torno a Emiliano Martínez. El arquero de la selección argentina fue anunciado oficialmente como titular en Aston Villa e incluso participó del calentamiento junto a sus compañeros. Sin embargo, en el momento de iniciar el partido frente a Feyenoord, fue Marco Bizot quien ocupó el arco, mientras que Dibu ni siquiera integró el banco de suplentes. La ausencia inesperada generó preocupación tanto en Inglaterra como en la selección Argentina, a pocos días de que se anuncie la lista para los próximos amistosos del equipo de Lionel Scaloni.

La secuencia fue sorpresiva desde el primer momento. La cuenta oficial del club inglés, así como la transmisión de ESPN, incluyeron a Martínez en la alineación inicial. El arquero completó los movimientos precompetitivos en el Feyenoord Stadium, pero en el momento de entrar al campo, su lugar fue ocupado por Bizot. Como suplente quedó el juvenil Sam Procter.

La modificación no fue anticipada ni explicada de inmediato, y hasta el cierre del encuentro el club se limitó a un escueto comunicado en el que informaba que se trató de “un cambio de último momento”.

Según informó BBC, Martínez habría sufrido un golpe durante la entrada en calor. Por su parte, el periodista Gastón Edul, dio una versión más precisa, afirmando que el marplatense padeció “una contractura en un gemelo”. Aunque falta la confirmación oficial del cuerpo médico del club, todas coinciden en señalar que se trató de una molestia física de último momento.

Al finalizar el encuentro, el entrenador Unai Emery explicó en conferencia de prensa que Emiliano Martínez sintió una “lesión en la pantorrilla”, aunque no dio señales que sea algo realmente para preocuparse.

El desconcierto también se trasladó a la transmisión televisiva. El relator de ESPN expresó en vivo su sorpresa al advertir que Dibu no estaba en el campo de juego, pese a haber sido anunciado minutos antes en el equipo titular.

La situación cobró aún mayor relevancia cuando Bizot, arquero titular de emergencia, recibió un golpe en los primeros minutos del encuentro. Pese al susto inicial, el neerlandés pudo continuar sin inconvenientes y terminó siendo una de las figuras en la victoria del equipo inglés. Cabe señalar que ya había sido titular en la primera jornada del certamen europeo, en la que tampoco estuvo Dibu, aunque en esa ocasión su ausencia no había generado mayor atención.

Desde lo deportivo, Aston Villa consiguió un triunfo valioso en condición de visitante y suma puntaje ideal tras dos fechas disputadas. La apertura del marcador llegó gracias a otro argentino del plantel, Emiliano Buendía, que sí fue titular. A los 61 minutos, el volante ofensivo recibió un pase en corto de Boubacar Kamara al borde del área y definió con precisión al segundo palo. El marplatense suma dos goles y una asistencia en los últimos dos partidos con los Villanos.

El segundo tanto definitivo llegó a los 79 minutos, de parte de su capitán, el escocés John McGinn, el goleador del equipo en Europa League con dos tantos. Luego de una jugada en velocidad del neerlandés Donyell Malen, ingresado apenas minutos antes, le quedó el rebote para empujarla y anotar el 2-0 final.

Unai Emery, el técnico español de Aston Villa, que cumplió 200 partidos dirigiendo en competencias europeas, habló tras el partido sobre lo importante que es que estén todos listos para cuando se los necesita por bajas de último momento. “Estuvo fantástico cómo reemplazo a Emi Martínez”, afirmó ante la prensa de Bizot.

Del otro argentino protagonista, Emiliano Buendía, dijo: “Su posición es clara. Tiene capacidad para asistir y marcar goles”.

La incertidumbre llega en un momento sensible para la selección argentina. La lista de convocados para la doble fecha FIFA de octubre será publicada en las próximas horas. La Argentina enfrentará, en dos amistosos de cara al Mundial 2026, a Venezuela el viernes 10 en el Hard Rock Stadium de Miami, y a Puerto Rico el lunes 13 en el Soldier Field de Chicago.

La presencia de Martínez, habitual número uno de la albiceleste, parecía garantizada. Pero este contratiempo pone un signo de interrogación sobre su disponibilidad. El cuerpo técnico, encabezado por Lionel Scaloni, seguramente no lo arriesgue en un partido amistoso, de ser algo más grave que lo que se prevé. Se aguarda el parte médico oficial del club.