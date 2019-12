Sorteo de la Champions League: así quedaron los cruces de los octavos de final

El sorteo de los octavos de final de la Champions League, en Nyon, Suiza Fuente: Reuters

16 de diciembre de 2019

En Nyon, Suiza, se sortearon los cruces para los partidos de los octavos de final de la Champions League que comenzarán a mediados de febrero, y la ceremonia de la UEFA mantuvo la atención de los fanáticos que ya palpitan con el duelo entre Real Madrid vs. Manchester City, el de Atlético Madrid vs. Liverpool y con el de Napoli vs. Barcelona.

Los 16 equipos clasificados a los octavos de final de la Champions estaban divididos en dos bombos. En el bombo 1 estaban los cabeza de serie: Valencia, PSG, Bayern, Manchester City, Juventus, Liverpool, Barcelona y Leipzig. Mientras que en el bombo 2 figuraban Tottenham, Real Madrid, Napoli, Atalanta, Olympique de Lyon, Chelsea, Atlético Madrid y Borussia Dortmund.

Los partidos de ida están programados para los días 18, 19, 25 y 26 de febrero, y los de vuelta para el 10, 11, 17 y 18 de marzo. El sorteo de los cuartos de final se celebrará el 20 de marzo. La final se disputará en Estambul.

Estos son todos los cruces de los octavos de final

Borussia Dortmund vs. Paris Saint Germain

Real Madrid vs. Manchester City

Atalanta vs. Valencia

Atlético Madrid vs. Liverpool

Chelsea vs. Bayern Munich

Lyon vs. Juventus

Tottenham vs. Leipzig

Napoli vs. Barcelona