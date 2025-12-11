LA NACION

Sorteo de la Copa Libertadores 2026: cuándo es y todo lo que se sabe

El cuadro de las fases preliminares se diagramará la próxima semana en la sede de la Conmebol en Asunción; los grupos se armarán en marzo de 2026

La Copa Libertadores es la gran obsesión de la mayoría de los clubes de Sudamérica
La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) anunció que el sorteo de las etapas preliminares de la Copa Libertadores 2026 se realizará el jueves 18 de diciembre a las 12 (hora argentina) en la sede que tiene en Asunción, Paraguay.

En la ceremonia, los 19 equipos de los 10 países que deben disputar esas instancias, entre ellos Argentinos Juniors, conocerán a sus rivales y el cuadro que deben transitar para ingresar a la etapa de grupos, a la que hay cuatro cupos disponibles y cuyo sorteo será en marzo de 2026.

No todos los clubes comenzarán a competir en la misma ronda del repechaje. El Bicho, por ejemplo, esperará rival en la Fase 2 y deberá imponerse en esa instancia y en la siguiente para ingresar a las zonas del máximo certamen continental. Como referencia, se trata de la etapa en la que en la edición 2025 Boca Juniors fue eliminado por Alianza Lima.

Clasificados al repechaje de la Copa Libertadores 2026

  • Argentina: Argentinos Juniors.
  • Bolivia: Campeón de la Copa de Bolivia y 3° de la Primera División.
  • Brasil: Botafogo y Bahía.
  • Chile: O’Higgins y Huachipato.
  • Colombia: 1° y 2° de la Tabla Acumulada 2025.
  • Ecuador: 3° y 4° de la Serie A.
  • Paraguay: Guaraní y 2 de Mayo.
  • Perú: 3° de La Liga 1 y Alianza Lima.
  • Uruguay: Liverpool y Juventud.
  • Venezuela: Caraobo y Deportivo Táchira.
Argentinos Juniors deberá jugar el repechaje para entrar a la etapa de grupos de la Copa Libertadores 2026
Clasificados a la etapa de grupos de la Copa Libertadores 2026

  • Argentina: Platense, Independiente Rivadavia, Rosario Central, Boca Juniors, Lanús y el campeón del Torneo Clausura 2025 (Racing o Estudiantes de La Plata).
  • Bolivia: Campeón y subcampeón de la Primera División.
  • Brasil: Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Mirassol, Fluminense y el campeón de la Copa de Brasil.
  • Chile: Coquimbo Unido y Universidad Católica.
  • Colombia: Independiente Santa Fe y el campeón del Torneo Finalización 2025.
  • Ecuador: Independiente del Valle y el subcampeón de la Serie A.
  • Paraguay: Libertad y Cerro Porteño.
  • Perú: Universitario y el subcampeón de la Liga 1.
  • Uruguay: Peñarol y Nacional.
  • Venezuela: Universidad Central y Deportivo La Guaira.

Equipos clasificados a la Copa Libertadores 2026, pero sin destino inicial definido

  • Colombia: Deportes Tolima e Independiente Medellín.
  • Ecuador: Liga de Quito, Barcelona y Universidad Católica.
  • Perú: Cusco y Sporting Cristal.
Liga de Quito accedió a la Copa Libertadores 2026, pero todavía compite en Ecuador por meterse en la etapa de grupos sin entrar al repechaje
Calendario de la Copa Libertadores 2026

  • Fase 1: Semanas del 4 y 11 de febrero.
  • Fase 2: Semanas del 19 y 26 de febrero.
  • Fase 3: Semanas del 4 y 11 de marzo.
  • Sorteo de la etapa de grupos: Semana del 18 de marzo.
  • Etapa de grupos: Del 7 de abril al 28 de mayo.
  • Sorteo de los octavos de final: Semana del 6 de junio.
  • Octavos de final: Del 11 al 20 de agosto.
  • Cuartos de final: Del 8 al 17 de septiembre.
  • Semifinales: Del 14 al 22 de octubre.
  • Final: 28 de noviembre.
