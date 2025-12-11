Sorteo de la Copa Libertadores 2026: cuándo es y todo lo que se sabe

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) anunció que el sorteo de las etapas preliminares de la Copa Libertadores 2026 se realizará el jueves 18 de diciembre a las 12 (hora argentina) en la sede que tiene en Asunción, Paraguay.

En la ceremonia, los 19 equipos de los 10 países que deben disputar esas instancias, entre ellos Argentinos Juniors, conocerán a sus rivales y el cuadro que deben transitar para ingresar a la etapa de grupos, a la que hay cuatro cupos disponibles y cuyo sorteo será en marzo de 2026.

📅🏆 Día y horario confirmado: el sorteo de las Fases Preliminares de la CONMEBOL #Libertadores 2026. pic.twitter.com/YZxc7o65uj — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) December 10, 2025

No todos los clubes comenzarán a competir en la misma ronda del repechaje. El Bicho, por ejemplo, esperará rival en la Fase 2 y deberá imponerse en esa instancia y en la siguiente para ingresar a las zonas del máximo certamen continental. Como referencia, se trata de la etapa en la que en la edición 2025 Boca Juniors fue eliminado por Alianza Lima.

Clasificados al repechaje de la Copa Libertadores 2026

Argentina: Argentinos Juniors.

Argentinos Juniors. Bolivia: Campeón de la Copa de Bolivia y 3° de la Primera División.

Campeón de la Copa de Bolivia y 3° de la Primera División. Brasil: Botafogo y Bahía.

Botafogo y Bahía. Chile: O’Higgins y Huachipato.

O’Higgins y Huachipato. Colombia: 1° y 2° de la Tabla Acumulada 2025.

1° y 2° de la Tabla Acumulada 2025. Ecuador: 3° y 4° de la Serie A.

3° y 4° de la Serie A. Paraguay: Guaraní y 2 de Mayo.

Guaraní y 2 de Mayo. Perú: 3° de La Liga 1 y Alianza Lima.

3° de La Liga 1 y Alianza Lima. Uruguay: Liverpool y Juventud.

Liverpool y Juventud. Venezuela: Caraobo y Deportivo Táchira.

Argentinos Juniors deberá jugar el repechaje para entrar a la etapa de grupos de la Copa Libertadores 2026 Fotobaires

Clasificados a la etapa de grupos de la Copa Libertadores 2026

Argentina: Platense, Independiente Rivadavia, Rosario Central, Boca Juniors, Lanús y el campeón del Torneo Clausura 2025 (Racing o Estudiantes de La Plata).

Platense, Independiente Rivadavia, Rosario Central, Boca Juniors, Lanús y el campeón del Torneo Clausura 2025 (Racing o Estudiantes de La Plata). Bolivia: Campeón y subcampeón de la Primera División.

Campeón y subcampeón de la Primera División. Brasil: Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Mirassol, Fluminense y el campeón de la Copa de Brasil.

Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Mirassol, Fluminense y el campeón de la Copa de Brasil. Chile: Coquimbo Unido y Universidad Católica.

Coquimbo Unido y Universidad Católica. Colombia: Independiente Santa Fe y el campeón del Torneo Finalización 2025.

Independiente Santa Fe y el campeón del Torneo Finalización 2025. Ecuador: Independiente del Valle y el subcampeón de la Serie A.

Independiente del Valle y el subcampeón de la Serie A. Paraguay: Libertad y Cerro Porteño.

Libertad y Cerro Porteño. Perú: Universitario y el subcampeón de la Liga 1.

Universitario y el subcampeón de la Liga 1. Uruguay: Peñarol y Nacional.

Peñarol y Nacional. Venezuela: Universidad Central y Deportivo La Guaira.

Equipos clasificados a la Copa Libertadores 2026, pero sin destino inicial definido

Colombia: Deportes Tolima e Independiente Medellín.

Deportes Tolima e Independiente Medellín. Ecuador: Liga de Quito, Barcelona y Universidad Católica.

Liga de Quito, Barcelona y Universidad Católica. Perú: Cusco y Sporting Cristal.

Liga de Quito accedió a la Copa Libertadores 2026, pero todavía compite en Ecuador por meterse en la etapa de grupos sin entrar al repechaje RODRIGO BUENDIA - AFP

Calendario de la Copa Libertadores 2026