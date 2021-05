Sporting Cristal - Racing, Copa Libertadores: horario, TV y formaciones

Racing Club visita este martes a Sporting Cristal de Perú en busca de un triunfo que lo deje cerca de conseguir la clasificación a la próxima fase, por la cuarta fecha del Grupo E de la Copa Libertadores de América. El partido se jugará desde las 21.30 (hora de Argentina) en el estadio Nacional de Lima, contará con el arbitraje del colombiano Jhon Ospina y será televisado por la señal de cable ESPN.

La Academia viene de vencer el domingo por 2-0 a San Lorenzo, por la decimotercera y última fecha de la Zona A, y se clasificó a los cuartos de final de la Copa Liga Profesional, instancia en la que enfrentará a Vélez Sarsfield en el estadio José Amalfitani. Por la Copa Libertadores, Racing igualó sin goles ante el líder San Pablo, del técnico argentino Hernán Crespo, el miércoles pasado en el Cilindro de Avellaneda.

Racing viene de derrotar a San Lorenzo por la Copa de la Liga FOTOBAIRES

En el encuentro previo entre Racing y Sporting Cristal, por la segunda fecha de la zona, los de Avellaneda se impusieron 2-1 como local con tantos de Juan Cáceres y Tomás Chancalay, mientras que para los peruanos anotó Christofer Gonzáles. El equipo de Juan Antonio Pizzi se ubica en la segunda posición del Grupo E con cinco unidades, a dos del líder San Pablo (7), mientras que los peruanos cierran la tabla con un punto. En el tercer lugar está Rentistas de Uruguay con dos puntos.

Para visitar a Sporting Cristal, Pizzi no podrá contar con el lateral derecho Juan Cáceres, uno de los jugadores con mejor rendimiento en los últimos partidos, por una distensión en el bíceps femoral derecho. El lugar de Cáceres podría ser ocupado por Iván Pillud, quién lo reemplazó ante el “Ciclón” a los 35 minutos de la segunda etapa, aunque otras de las alternativas podrían ser Ezequiel Schelotto o Fabricio Domínguez.

El arquero suplente Gastón Gómez, con una gastroenteritis, es otro de los jugadores que no viajará a Perú para el partido, mientras que el mediocampista paraguayo Matías Rojas, quién ayer ingresó ante San Lorenzo, quedó afuera de la lista de convocados por decisión del DT Pizzi. El resto del equipo será el mismo que venció a San Lorenzo por el torneo local, con Enzo Copetti y Darío Cvitanich como referentes en el ataque.

Los hisopados que exige la Conmebol para cada compromiso copero y que fueron realizados ayer al plantel dieron negativos en su totalidad, por lo que Pizzi no tendrá bajas por coronavirus para visitar al conjunto peruano. La delegación “albiceleste” partirá luego del almuerzo con destino a Perú, para llegar a Lima en horas de la tarde.

El equipo peruano, por su parte, consiguió el sábado pasado la séptima victoria consecutiva tras superar como visitante por 2-1 a Cusco y lidera con puntaje ideal (21) el Grupo B del torneo local. En “La Máquina Celeste” juegan los argentinos Omar Merlo, ex Colón de Santa Fe; y Marcos Riquelme, ex Fénix y Olimpo de Bahía Blanca. Riquelme, de 31 años, no jugó en el último choque copero ante Rentistas de Uruguay (0-0) y volverá al equipo titular en reemplazo del lesionado Carlos Liza. En la próxima jornada (5ta.), Racing visitará a San Pablo, mientras que Sporting Cristal recibirá a Rentistas.

Posibles formaciones

Sporting Cristal: Alejandro Duarte; Carlos Lora, Alejandro González, Omar Merlo, Nilson Loyola; Gerald Távara, Christofer Gonzáles, Alejandro Hohberg, Horacio Calcaterra, Washington Corozo; Marcos Riquelme. DT: Roberto Mosquera.

Racing: Gabriel Arias; Iván Pillud o Ezequiel Schelotto o Fabricio Domínguez, Leonardo Sigali, Nery Domínguez y Eugenio Mena; Ignacio Piatti, Mauricio Martínez, Leonel Miranda y Tomás Chancalay; Enzo Copetti y Darío Cvitanich. DT: Juan Antonio Pizzi.

Estadio: Nacional de Lima.

Nacional de Lima. Árbitro: Jhon Ospina, de Colombia.

Jhon Ospina, de Colombia. Hora: 21.30.

21.30. TV: ESPN.

