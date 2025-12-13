Un doblete de Raphinha al servicio de Barcelona, que sufrió ante Osasuna y afianza el liderazgo

El brasileño Raphinha rescató con un doblete al líder Barcelona del enjambre de Osasuna, al que venció este sábado por 2-0 en el Camp Nou durante la decimosexta jornada de LaLiga y afianzó el liderazgo.

Para Mundo Deportivo fue determinante. Así lo describe: “Su influencia, marcando los dos goles del partido, tuvo esta vez especial mérito, porque el brasileño no estaba firmando su mejor y más precisa actuación como mediapunta. Y aún así, creyó. Dio la primera pista al intentar ‘el gol de Pelé’ desde su casa y confirmó su ascendencia anotando el 1-0 con un remate raso y cazar el 2-0 con astucia competitiva".

Raphinha, víctima de la violencia física de Osasuna Joan Monfort - AP

Con esta victoria, Barcelona suma 43 puntos y se distancia a siete del Real Madrid, su máximo perseguidor, que jugará este domingo ante el Alavés como visitante.

El cuadro azulgrana atacó buena parte del choque al conjunto rojo, compacto en la zaga y con el único recurso de transitar en velocidad hacia el arco de Joan García.

Lamine Yamal, con chispazos de talento Joan Monfort - AP

El VAR llegó a anular un tanto de Ferrán Torres de cabeza por un fuera de juego previo de Raphinha en el origen de la jugada, en el minuto 24.

Con una notable presencia cerca del último tercio, e elenco catalán encadenó una llegada tras otra para tratar de romper la igualdad, pero la solidez defensiva de los navarros, que cerraron bien los espacios, obligaron a los culés a rematar desde fuera para finalizar largas posesiones.

El doble grito de Raphinha Joan Monfort - AP

Precisamente, desde la media luna, salió el primer tanto de Raphinha, a 20 minutos del final. Eric García tomó el control del esférico en su campo para entregárselo a Pedri, que lanzó una carrera para cedérselo finalmente al brasileño, quien vio un hueco donde colocarlo y tranquilizar a los hinchas blaugranas.

Osasuna empezó a buscar más en el área contraria sin peligro alguno, abriendo más el campo, lo que permitió que Jules Koundé irrumpiera para poner un centro que desvió Alejandro Catena, habilitando en el remate a Raphinha en el segundo palo, para sentenciar el desarrollo a poco del cierre.

Días atrás, lo elogió calurosamente Diego Simeone. “Raphinha me encanta. Juega de todas las posiciones. De extremo, de lateral, en la punta, de mediapunta... Hace goles y presiona al marcador”, sostuvo. Las palabras del Cholo incluso llevaron a pedir que el jugador de Barcelona ganase el máximo premio individual que ofrece el deporte, por sobre Ousmane Dembelé, que logró el galardón en 2025: “No sé cómo no ganó el Balón de Oro el año pasado. El fútbol es así, cada uno tiene derecho a elegir lo que quiere, pero yo elegiría a Raphinha. Me deja encantado”.

Para Carlo Ancelotti, el entrenador de Brasil, será fundamental de cara al Mundial. No suelen tener una relación amistosa, entre las exigencias del italiano y los planteos del delantero. Sobre todo, por un partido en la altura, ante Bolivia, que los medios españoles analizaron como “escandaloso”, por su participación, sin nada en juego a futuro. De todos modos, será una carta influyente, en una Copa del Mundo en la que Brasil buscará recuperar el brillo perdido.