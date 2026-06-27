Sudáfrica vs. Canadá, Mundial 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Sudáfrica y Canadá correspondiente al Mundial 2026 se disputará este domingo 28 de junio a las 16.00 h en el Los Angeles Stadium, ubicado en Inglewood, California.

El momento de los equipos

Sudáfrica llega a este compromiso con el ánimo en alto tras haber logrado una victoria por 1-0 frente a la República de Corea en su presentación anterior. Por su parte, Canadá busca reponerse luego de sufrir una derrota por 2-1 ante Suiza en la jornada pasada, resultado que obliga al equipo norteamericano a sumar para mantenerse con expectativas en el certamen.

Números que anticipan el duelo

El desempeño reciente de ambos seleccionados marca contrastes en sus objetivos inmediatos. Mientras que el conjunto africano intentará aprovechar el envión anímico del triunfo previo para consolidar su estructura, el equipo canadiense deberá ajustar detalles defensivos tras el traspié ante los helvéticos si pretende rescatar puntos en su visita a Inglewood.

Lo que está en juego

Este enfrentamiento resulta determinante para las aspiraciones de ambos en la etapa de grupos. Para Sudáfrica, consolidar el buen andar es vital para acercarse a la siguiente instancia, mientras que Canadá necesita imperiosamente el resultado positivo para recuperar terreno y equilibrar su posición en la tabla de cara a las últimas fechas de la competencia.