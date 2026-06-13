Suecia vs. Túnez por el Mundial 2026: día, hora y cómo seguir online

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Se miden en un duelo Suecia y Túnez en la jornada 1 del Mundial 2026; todo lo que hay que saber antes del partido
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El encuentro entre Suecia y Túnez correspondiente al grupo F del Mundial 2026 se jugará este domingo 14 de junio a las 23.00 h. La sede del partido será el Estadio Monterrey, ubicado en la ciudad de Guadalupe.
El momento de los equipos
Ambos seleccionados llegan a este compromiso inaugural de la zona con la expectativa de comenzar el certamen con un resultado positivo que les permita posicionarse de cara a la clasificación a la siguiente instancia del torneo.
Números que anticipan el duelo
Este enfrentamiento marca el inicio de la participación de ambos equipos en la fase de grupos. Se trata de un choque inédito en el marco de la competencia, donde el rendimiento defensivo y la efectividad en el debut serán claves para las aspiraciones de ambos conjuntos.
Lo que está en juego
El resultado de este partido es fundamental para definir las posiciones iniciales del grupo F. Los tres puntos en disputa representan el primer paso en la búsqueda de avanzar a la fase eliminatoria del Mundial 2026.
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