Sunderland vuelve a la Premier League: el sótano que no imaginó, el documental que fue furor y el joven dueño que lo levantó

El círculo se cerró de manera perfecta. No existía otra historia a la que le encajara un final tan ideal. Tan sufrido, pero tan disfrutado. Desde el resultado por el que hoy pone sus manos sobre el cielo, pero también por el trayecto de ocho años que fueron mucho más que difíciles. Porque si el nombre de Sunderland se pone sobre la mesa, cualquier despistado lo ubicaría en la Premier League por el sonido familiar de su denominación, pero sería un error. O exactamente ahora, desde el mediodía de este sábado, más bien sería un acierto, ya que venció 2-1 a Sheffield United en la final del playoff de la segunda división inglesa y en Wembley celebró su regreso a la prestigiosa máxima categoría.

Fueron 2925 días de pesadillas que sus hinchas experimentaron con los ojos abiertos, conscientes de vivir la peor época desde que se fundó en 1879. Aunque primeramente se trató de un leve golpe dentro de una enorme pasión que los protagonistas intentaron relatarle al mundo a través de un documental que se comenzó a filmar en 2017, cuando descendió a la segunda división, y salió a la luz en 2018, año inmediato en el que pensaban retornar a la Premier. De hecho, desde ese optimismo surgió la búsqueda.

Y así empezó a ser contada, pero lo inesperado forzó giros en los capítulos imaginados e, incluso, la adición de otras temporadas (terminaron siendo tres, por ahora). Es que ese año en la Championship lejos estuvo de ser el de la veloz vuelta: fue el del segundo descenso consecutivo y el primero en su historia rumbo a la tercera categoría, la League One. “Sunderland, ‘till I die (Del Sunderland hasta la muerte)” fue un verdadero furor en Netflix.

Con sólo ver el primer tráiler en YouTube y ver qué comentarios aporta el público está la clara señal: turcos, norteamericanos, españoles, suecos, hinchas de otros equipos ingleses y, entre otros países como el nuestro, hasta hubo fanáticos de otros deportes que han empatizado con el mensaje. El de la pasión, el sufrimiento ligado y la fidelidad innegociable. En efecto, también muchos pasaron a ser, al menos, un poquito de Sunderland. Esos mismos, hoy sonríen al ver la noticia de que la siesta se terminó.

La docu-serie abrió las puertas más privadas y expuso cómo el propietario de aquel entonces empezó a perder la paciencia ante la crisis, el club se llenó de números rojos que impidieron potenciar el plantel y lo mantuvo hundido en la tercera división, los empleados de la institución comenzaban a temerle al desempleo y los hinchas se preguntaban “¿por qué nunca festejamos nosotros?” mientras las lágrimas caen sin parar ante tanta desventura.

Cuatro años en esa categoría que nunca había pisado. Sin embargo, en el medio apareció el punto que significó de inflexión. Si bien hubo aportes privados minoritarios de forma constante, la silla mayor fue pasando de manos hasta que el 25 de diciembre de 2020 “Los Gatos Negros” informaron que llegaba un nuevo dueño de, por entonces, 23 años: el empresario franco-suizo Kyril Louis-Dreyfus, hijo de Robert (ex CEO de Adidas y mayor accionista de Olympique de Marsella) y Margarita Bogdanova, la mujer rusa más rica del planeta.

Su verdadera influencia comenzaría en la temporada 2021-2022. Y sí, fue la que depositó a Sunderland de nuevo en la segunda categoría. Ahora bien, fue trabajada la vuelta que concretó este sábado: pasó tres temporadas, cerrándolas desde el último ascenso otorgado por el playoff (Leeds United y Burnley subieron de manera directa).

Quizás, en el año menos imaginado. Su entrenador, el francés Régis Le Bris, asumió en julio de 2024 sin acumular demasiada experiencia. Primero, como jugador tuvo una carrera acotada: apenas ocho años en los que vistió la camiseta de Stade Rennes (en cinco) y Stade Lavallois (en tres).

Dirigiendo, sumó muchos años en el trabajo de inferiores en algunos pocos clubes, siendo Lorient, de su país, el último: manejó su reserva desde 2015 hasta 2022, año en el que el club decidió que se transformara en el director técnico de los profesionales. ¿Cómo le fue? En la temporada 2023/2024 su equipo cayó en 20 oportunidades y ganó sólo siete de 35 encuentros: el club descendió a la Ligue 2 y el hombre, de 49 años, recibió el llamado del dueño de Sunderland. Ahora estará en la Premier League.

El ascenso también se dio con un triunfo en Wembley que era impensado hasta el minuto 75. Tyrese Campbell, el hijo de Kevin, histórico delantero inglés de Arsenal y Everton, entre otros, y que murió hace casi un año, había puesto en ventaja a Sheffield durante el primer tiempo. El resultado no se movía y parecía que la historia emotiva estaría del otro lado rojo y blanco.

Eliezer Mayenda pudo igualar la historia en el momento clave: a quince minutos del final contagió ánimo y se lo terminaron llevando por delante a Sheffield en el final. ap - PA

Hasta el último cuarto de hora, cuando aparecieron los jovencitos para estirar la maldición de “Los Sables”: ya son cien años sin ganar en Wembley, fue eliminado en los últimos nueve playoffs y acumula cinco finales perdidas. Eliezer Mayenda, español de 20 años recién cumplidos, puso la igualdad, y en el cuarto minuto adicional de los siete que debían jugarse explotó el mítico estadio: Tom Watson, de 19 años, ingresó en el segundo tiempo y definió con personalidad y calidad desde la puerta del área.

Es que Sunderland es un equipo lleno de jóvenes. De los once futbolistas que salieron a jugar este partido definitorio, el mayor tiene 30 años (el zaguero Luke O’Nien) y siete no superan los 23 años: entre los volantes está Jobe Bellingham, el hermano de Jude (figura de Real Madrid), que con 19 no es el más joven del once titular porque el mediocampista Chris Rigg recién cumplirá los 18 en junio. Ellos lograron el ascenso y un premio de 220 millones de libras.

Hoy no tiene futbolistas argentinos, pero los ha sabido disfrutar. ¿El primero? Nada menos que Claudio Marangoni, que desde San Lorenzo arribó a fines de 1979 y, tras un año en el que jugó 15 encuentros y marcó tres goles, volvió al país para vestirse de Huracán. A partir de este siglo fueron un poco más frecuentes: desde Argentinos llegaron los volantes Julio Arca (desde el 2000 hasta 2006) y Nicolás Medina (2001-2004); los defensores Marcos Angeleri (2010-2012) y Santiago Vergini (2014-2016) recalaron desde Estudiantes. De hecho, en 2014 hubo cuatro a la vez: al ex zaguero de Newell’s y Boca se sumaron el arquero Oscar Ustari, el delantero Ignacio Scocco y el mediocampista ofensivo Ricardo Álvarez.

Sunderland, el tradicional club inglés, está de regreso en la Premier League tras haber llegado a un pozo que no imaginaron ni siquiera a la hora de producir un documental exitoso: es el culpable de que la alegría por el ascenso no sea sólo propia.

