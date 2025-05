Novak Djokovic se consagró en Ginebra y llegó a los 100 títulos en su carrera

El Abierto de Ginebra, uno de los modestos torneos de la serie ATP 250 –cuarto escalón del circuito, después de los Grand Slams, los Masters 1000 y los ATP 500- tendrá un lugar especial en la carrera de Novak Djokovic. Porque en la capital suiza, en el Parc des Eaux-Vives, casi a orillas del lago Lemán, está el Tennis Club de Ginebra, donde se celebra uno de los torneos de preparación para Roland Garros. En ese escenario, Djokovic alzó este sábado su 100º título en el circuito mayor, con victoria sobre el polaco Hubert Hurkacz, por 5-7, 7-6 (7-2) y 7-6 /7-2).

Para su 38º cumpleaños –los celebró el jueves -, Djokovic decidió hacerse un autorregalo esperado durante varios meses. Porque el serbio llegó a los 99 títulos en agosto pasado, cuando logró el memorable oro olímpico en París. Después, Jannik Sinner le negó el centésimo en la final del Masters 1000 de Shanghai. Este año, ya con menos actividad, una lesión lo obligó a despedirse del Australian Open en la semifinal contra Alexander Zverev; en Miami, el checo Jakub Mensik también lo dejó con el trofeo de finalista. En lo poco que jugó de la gira europea de canchas lentas, le había ido muy mal: derrotas en el debut en Montecarlo y en Madrid. En el medio, se dio el final del vínculo con su ahora ex entrenador, Andy Murray, tras apenas seis meses. El ex número 1, hoy 6º del ranking, fue directo al fleje: “Andy tiene una visión increíble del juego, pero no hemos alcanzado los objetivos que ambos esperábamos, en términos de resultados. A veces funciona, otras veces no. Lo intentamos”.

A los 38, el jugador que muchos ven como el mejor tenista de la historia tiene las ganas de seguir VALENTIN FLAURAUD - AFP

Decidió regresar a Ginebra, donde el año pasado había llegado hasta las semifinales. Anunció a Dusan Vemic –actual capitán de Copa Davis de Serbia- y Boris Bosnjakovic como sus nuevos coaches, al menos por las próximas semanas. Y dejó un aviso: “La motivación todavía está ahí. No estoy acostumbrado a esta clase de circunstancias, de perder dos partidos seguidos, de irme en primeras rondas”. Sobre el polvo de ladrillo suizo derrotó sucesivamente al húngaro Marton Fucsovics, al italiano Matteo Arnaldi y al británico Cameron Norrie, antes del cruce contra el polaco Hurkacz, 31° del mundo. Así llegó a su 35ª final en canchas lentas, la 143ª de su carrera. Es el quinto jugador en la historia del tenis profesional en ganar al menos un título con 38 años, tras los pasos de Ken Rosewall, Pancho Gonzales, Federer y Gaël Monfils.

Dueño de muchísimos de los más grandes récords del tenis profesional, el 100º es un número redondo, pero que aún no lo lleva a lo más alto del podio en la cantidad de títulos en el tour. Nole está tercero en la lista, detrás de los 109 de Jimmy Connors y los 103 de Roger Federer; ellos son los únicos que alcanzaron el centenar de copas, por delante de los 94 de Ivan Lendl y los 92 de Rafael Nadal. Por supuesto, ocupa el primer escalón en coronas de Grand Slam (24), Masters 1000 (40), y Tour Finals o Masters (7), más las 428 semanas y los ocho años como número 1, más los títulos por y para Serbia: la Copa Davis 2010, la ATP Cup 2020, el oro olímpico en París 2024.

¿Satisfecho? No, incluso a esta altura de su carrera, Djokovic cree que siempre tiene algo para mejorar, y ganar más. “Cambio cosas todo el tiempo cuando siento que no estoy en el nivel que quiero. Busco cosas nuevas cada día, incluso después de estar hace más de 20 años, y aun cuando no soy el mismo de hace 15, 10 o 5 años. Pero hace falta esa mentalidad para estar a la altura de los jóvenes. Hay que buscar cosas, mejorar el juego y la mentalidad, cambiar el enfoque de los entrenamientos y los torneos. Mi situación no era la ideal antes de venir aquí (a Ginebra), pero después del primer partido me sentí con confianza”, remarcó.

A los 38, el jugador que muchos ven como el mejor tenista de la historia tiene las ganas de seguir. “Es una inspiración, me siento bien, tranquilo. El apoyo de la gente y el ambiente me dan más energía”. Se viene Roland Garros, la tierra naranja de París donde fue tres veces campeón y tiene un récord (96 triunfos y 16 derrotas) que sólo mejora el emperador Nadal. No es el máximo candidato, pero va dispuesto a ser protagonista. A estar allí, en la segunda semana, con su aura de leyenda en plena actividad.