Superclásico: el impactante banderazo de los hinchas de Boca en la previa del partido con River

Este sábado por la noche, en la previa del superclásico en La Bombonera, los hinchas de Boca protagonizaron un impactante banderazo que reunió a una multitud en la puerta del hotel Intercontinental, donde concentra el equipo xeneize, con la intención de motivar y alentar a los jugadores antes del partido contra River.

La convocatoria comenzó temprano, cerca de las 19.30, en el predio de Casa Amarilla. Desde allí partió una caravana de simpatizantes que avanzó por la avenida Almirante Brown con cánticos, banderas, bengalas y pirotecnia rumbo al mencionado hotel ubicado en el barrio de San Cristóbal.

Banderazo Boca

Frente al acceso principal del hotel, se congregaron en la esquina de Moreno y Tacuarí y desplegaron banderas, encendieron fuegos artificiales y entonaron canciones tradicionales contra River.

Pasadas las 22, y ante la cantidad de gente presente y la persistencia en los cantos, los jugadores salieron del hotel para saludar. No faltó nadie del plantel. Encabezados por Leandro Paredes y Édison Cavani, saltaron y cantaron junto con los hinchas.

LOS JUGADORES DE BOCA SALIERON A CANTAR CON LOS HINCHAS 🔵🟡



🏟️ El banderazo en el hotel tuvo la participación del equipo.

El domingo viví el Boca-River por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max 👉 #Suscribite en https://t.co/rq6sQOr7sM#LPFxTNTSports pic.twitter.com/7vdK3VloEj — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 9, 2025

Por su parte, River también estuvo concentrado pero esta vez no pudo hacerlo en Núñez debido a los recitales de la cantante Dua Lipa que se celebraron en el estadio Monumental —entre el viernes 7 y sábado 8—. Como consecuencia, el plantel millonario no pudo utilizar el hotel que se encuentra dentro del predio del estadio.

Los dirigidos por Marcelo Gallardo concentraron entonces en el Hotel Alvear Icon de Puerto Madero, a pocas cuadras de la zona de la Bombonera. La elección respondió a cuestiones de cercanía y seguridad. De esa manera, el equipo de Núñez suma su segunda concentración consecutiva fuera de su casa. El fin de semana anterior, en la previa del partido ante Gimnasia, tampoco pudo alojarse en el Monumental debido a las elecciones en el club.

BANDERAZO A LAS AFUERA DEL HOTEL DE BOCA 🔵🟡



Viví el Boca-River por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max 👉 #Suscribite en https://t.co/rq6sQOr7sM#LPFxTNTSports pic.twitter.com/6hltx6Lpy3 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 9, 2025

El Superclásico se disputará este domingo desde las 16.30 en la Bombonera. En esa oportunidad, Boca y River se juegan mucho más que tres puntos en esta fecha 15 del Torneo Clausura 2025. Ambos, hasta el momento, están en posición para clasificar a los octavos de final del certamen local. Pero también están obligados a no descuidarse en la Tabla Anual, que da la clasificación para las copas internacionales y, en particular, puede dar el pase para la Libertadores 2026.

Ambos equipos disputarán mucho más que tres puntos ya que también se ponen en juego las posibilidades de avanzar a la siguiente fase del certamen local y la clasificación a copas internacionales LA NACION/Mario Sar

Por el lado de Boca, viene levantando su nivel de a poco, de la mano de Claudio Úbeda tras el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, y quiere sellar el pasaporte al máximo certamen continental del que no participó en los últimos dos años (en 2025 cayó en la instancia de repechaje) y de paso hundir más a River, que no ve la luz ni del rendimiento ni del resultado: perdió 8 de los últimos 10 partidos.

En tanto, el Millonario también está comprometido con su ingreso a la Libertadores, lo que lo obliga a doblegar esfuerzos este domingo para seguir sumando en la Tabla Anual para no depender de resultados ajenos, ya que no solo enfrenta al club xeneize sino porque también tiene la presión de jugar los octavos de final de este torneo.