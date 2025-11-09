Enzo Fernández está de baja por lesión en la selección argentina para el amistoso contra Angola

El irrelevante amistoso de la selección argentina ante Angola (89° en el ranking FIFA y ya sin posibilidades de clasificación para el Mundial 2026) lleva a no asumir ningún riesgo con las convocatorias de los jugadores y a atender los atenuantes, como lo hizo Claudio Tapia, presidente de la AFA, al justificar la ausencia en la lista de los futbolistas del medio local para no perjudicar a los equipos que están afrontando la definición de la etapa de grupos del Torneo Clausura.

Dos días después de que Lionel Scaloni hiciera pública la lista para el partido del próximo viernes en Luanda, en la que no figuran jugadores de River y Boca, Enzo Fernández comunicó que no se incorporará a la delegación. Minutos después del 3-0 de Chelsea sobre Wolverhampton por la Premier League, y de ser reemplazado a 10 minutos del final, el mediocampista campeón del mundo expresó en declaraciones a ESPN: “Estuve hablando con el cuerpo médico [de la selección] porque vengo arrastrando un problema en una rodilla desde hace cuatro meses. Es un edema óseo que empeoró en las últimas semanas por tantos partidos jugados. Tomamos juntos la decisión de que descanse estas dos semanas, ya que lo importante viene al final de la temporada. Fue muy bueno haber hablado y decidir en conjunto; esto es lo mejor para mi rodilla, porque últimamente sentí mucho dolor. Ya todos los saben en Chelsea“.

"ESTOS ÚLTIMOS 4 MESES VENGO CON UN EDEMA ÓSEO QUE CREO QUE EMPEORÓ EN LAS ÚLTIMAS SEMANAS"



Luego del triunfo de Chelsea ante Wolves, Enzo Fernández habló sobre su decisión de NO ser parte del partido de Argentina vs. Angola





El último miércoles, el ex voalnte de River ingresó en el segundo tiempo en el 2-2 contra Qarabag en Azerbaiyán, por la Champions League. A mediados de octubre, de los dos amistosos de la selección, jugó 78 minutos del primero (1-0 a Venezuela) y por las molestias en una rodilla fue desafectado para el segundo (6-0 a Puerto Rico). De regreso a Inglaterra, quedó al margen frente a Nottingham Forest y participó en los 90 contra Sunderland y Tottenham, y en 29 ante Wolverhampton (Copa de la Liga). “Vengo con mucho dolor. Estas dos o tres semanas buscaré recuperarme al máximo y estar al 100 por ciento para volver a entrenarme y jugar con mis compañeros”, agregó sobre los plazos de su rehabilitación.

Lista de convocados para el amistoso frente a Angola.

La goleada de Chelsea, que con un partido más se ubicó en el segundo puesto, tuvo dos asistencias de Alejandro Garnacho, que venía de marcar un gol frente a Qarabag. En sus 99 encuentros por la Premier League entre Manchester United y Chelsea, ésta fue la primera vez que el extremo, que últimamente no está siendo convocado por Scaloni, hizo dos pases-gol.

“Ale [Garnacho] está adaptándose muy bien, de la mejor manera. Es un chico muy humilde y que trabaja mucho, más allá de lo que se diga afuera de él. Comparto mucho acá y en la selección y lo veo muy maduro y creciendo. Desde que llegó al club nos aporta herramientas en la parte ofensiva y eso es muy bueno para todos", expresó Fernández sobre el refuerzo por el que Chelsea pagó 46,20 millones de euros.

Alejandro Garnacho hizo dos asistencias en el 3-0 de Chelsea a Wolverhampton; por primera vez en 99 presencias en la Premier registró dos pases-gol. HENRY NICHOLLS - AFP

El entrenador Enzo Maresca también elogió a Garnacho: “Estuvo muy bien. No solo con la pelota, sino también sin ella, especialmente en la presión. Eso es lo que necesitamos de nuestros extremos”. Como segundo capitán del plantel, luego de Reece James, Fernández también se involucra en la adaptación de Garnacho: “Hablo mucho con él. Quiero ayudarlo; es una de mis responsabilidades. Eligió Chelsea. Tenía otras opciones y eligió venir acá. Estoy ayudándolo, también en el nivel personal. Está creciendo y se ve eso en el campo. Espero que siga disfrutando. Es una gran persona". Las asistencias de Garnacho fueron para los goles de Pedro Neto y Malo Gusto. El otro tanto fue de João Pedro.

También habrá que estar atento a las novedades sobre Cristian “Cuti” Romero, citado para el enfrentamiento con Angola y sustituido por molestias físicas en el final de Tottenham 2 vs. Manchester United 2.

Por la undécima fecha, más de un partido dio crédito a la caracterización de la Premier League como la liga más atractiva del mundo por intensidad y emociones. Tres de los cinco cotejos de este sábado tuvieron goles en los últimos minutos y desenlaces inciertos. Tottenhan, que perdía por 1-0 desde el primer tiempo, igualó a los 39 minutos del segundo con un gol de Mathys Tel; pasó al frente a los 46 con una definición de Richarlison y Manchester United empató con un cabezazo de Matthijs De Ligt a los 51.

Sunderland frenó al puntero Arsenal con un 2-2 conseguido por Brian Brobbey a los 49 minutos del segundo período. West Ham venció por 3-2 a Burnley con un tanto de Kyle Walker-Peters a los 42 minutos de la segunda etapa.