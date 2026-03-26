Surinam, la atracción: jugadores de Países Bajos, dos leyendas mundiales y la hincha N°1... de 92 años

Seis selecciones acuden al último llamado para el Mundial 2026 en un minitorneo que se disputa en México entre el jueves y el martes próximo, un mes después de que el país anfitrión de la Copa del Mundo fue sacudido por una ola de violencia narco.

La furia criminal se expandió por 20 de los 32 estados mexicanos. El golpe de los narcotraficantes hizo temer por el futuro del minicertamen y de México como sede del Mundial. Pero un mes después, las autoridades y la FIFA se muestran en calma y ya recibieron a las seis selecciones que competirán por dos cupos para el torneo de Norteamérica 2026: Bolivia, Surinam, Irak, Nueva Caledonia, Jamaica y República Democrática del Congo.

El enfoque de esta historia es Surinam, el rival de Bolivia, suerte de atracción por diversos motivos.

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Surinam busca su primera participación en un Mundial bajo el manto del entrenador neerlandés Henk ten Cate, de 71 años, que asumió el desafío hace tres meses y apenas con un par de entrenamientos bajo su supervisión.

El territorio sudamericano, que suele disputar la clasificación de la Concacaf, es la cuna de legendarios jugadores como Edgar Davids o Clarence Seedorf, quienes sin embargo defendieron la camiseta de Países Bajos. La antigua colonia neerlandesa lleva más de tres décadas contribuyendo al éxito de la Oranje, pero ahora son sus jugadores nacidos en Europa quienes están cerca de llevar al país más pequeño de Latinoamérica a su primer Mundial. Mientras tanto, Irak espera al ganador de este choque, tras vivir una odisea para llegar a México por la guerra en Oriente Medio.

¿Dónde queda Surinam? Se ubica en la costa norte de Sudamérica. Limita con el océano Atlántico hacia el norte, con Brasil en el sur, al este tiene a la Guyana Francesa y al oeste hace frontera con Guyana.

Clerence Seedorf, una gloria del fútbol Soccrates Images - Getty Images Europe

Surinam es geográficamente el país más pequeño del Cono Sur, teniendo un origen como una colonia neerlandesa. Su idioma oficial es el neerlandés, aunque también se hablan dialectos o variaciones del inglés como el Sranan Tongo.

Posee una población total de 639.850 habitantes, según el último censo. Su capital es Paramaribo, donde vive aproximadamente la mitad de su población. Su extensión es de 163.820 kilómetros cuadrados. Un 90% de su territorio está cubierto por selva tropical, la cantidad más grande en el planeta.

En realidad, Surinam fue una colonia de plantaciones de los Países Bajos hasta que obtuvo su independencia hace apenas medio siglo, en 1975 y, actualmente, su economía depende de su oferta de recursos naturales.

Vaessen a legend in goal!



He’s locked in for Suriname’s battle in the FIFA Play-offs on March 26th! pic.twitter.com/2X17sdZmvO — Concacaf (@Concacaf) March 24, 2026

La selección no participa en las competencias de la Conmebol: es parte de la Concacaf. De los 26 convocados al repechaje intercontinental, solo tres son nacidos en su territorio y el resto en los Países Bajos.

Los nombres de los nacidos en Surinam son Dion Malone, Myenty Abena y Gleofilo Vlijter, además de contar con un futbolista nacido en Bélgica, Denzel Jubitana, uno de sus mejores elementos de la actualidad.

El surinamés Denzel Jubitana, mano a mano con el guatemalteco Aaron Herrera Moises Castillo - AP

De algún modo, Surinam se mira en el espejo de Cabo Verde, el milagroso conjunto africano que se clasificó a su primera Copa del Mundo. El plantel está matizado de una estrategia de scouting para atraer a jugadores de los Países Bajos con doble nacionalidad, mezclado con el apoyo del programa FIFA Forward, que le permitió desarrollar la infraestructura futbolística.

FIFA Forward es un proyecto de FIFA que le entrega recursos a las 211 federaciones afiliadas, siempre y cuando lo soliciten, y Surinam es una de ellas. Debido al proyecto de la FIFA, Surinam lanzó su liga profesional de futbol en 2024, lo que le permitió arraigar el futbol en su territorio y crear una infraestructura de divisiones menores, que comienza a impactar en la selección nacional.

De acuerdo al portal de la FIFA, Surinam recibió unos 20,32 millones de dólares, que le sirvieron para mejorar su infraestructura e impulsar a la selección. El problema es la dependencia a futuro que acarrea esta situación, como una suerte de FMI del fútbol.

Surinam, en noches de Concacaf

Y estuvo a punto de hacer historia: Surinam tuvo la oportunidad de clasificarse de manera automática, pero una derrota por 3-1 en el último encuentro contra Guatemala hizo que Panamá lo superara en la clasificación.

En diciembre pasado, casi se acaba todo.

La Federación Surinamesa de Fútbol (SVB) atravesó una crisis interna que puso en riesgo la participación de la selección en el repechaje. El conflicto se originó cuando el Ministerio de Justicia de Surinam ordenó el embargo de las cuentas bancarias de la federación, tras una demanda presentada por los grupos Oldenstam y Kurban, que perdieron las elecciones internas para dirigir el organismo.

Esa decisión generó graves consecuencias operativas, económicas y logísticas para el fútbol surinamés, al punto de provocar la renuncia del director técnico Stanley Menzo a principios de diciembre de 2025. El problema se agravó porque las normas de la FIFA prohíben que las federaciones nacionales lleven sus disputas a tribunales ordinarios. De confirmarse esta violación, el máximo organismo del fútbol pudo aplicar sanciones severas, incluida la suspensión o exclusión de Surinam de competiciones oficiales, algo que no ocurrió.

Henk ten Cate, el nuevo DT ANP - Getty Images Europe

Henk ten Cate asumió el cargo de DT a fines de diciembre, superado este conflicto. Entre sus grandes logros se destaca la Champions League que ganó como segundo entrenador de Frank Rijkaard con Barcelona en 2006. A los 71 años, se encuentra ante la que podría ser la mayor gesta de toda su carrera: conseguir que Surinam vaya al Mundial.

El seleccionador dirigirá su primer partido este jueves contra Bolivia en el Estadio Monterrey, con la esperanza de medirse a Irak en el duelo decisivo del 31 de marzo. Para ello, contará con la ayuda de varias leyendas del fútbol neerlandés con raíces surinamesas: Jimmy Floyd Hasselbaink y Winston Bogarde forman parte del cuerpo técnico, mientras que Clarence Seedorf y Patrick Kluivert acaban de incorporarse a la Federación de Fútbol de Surinam como asesores.

En una charla con el sitio oficial de FIFA, contó algunos secretos de su oficio, a distancia y con la tecnología mediante. “Conozco a la gran mayoría de los jugadores debido a mi experiencia en Países Bajos y a que sigo el fútbol del país. Empecé por reunirme con ellos por Zoom, y lo hice por líneas: defensores, volantes y atacantes. Hablamos de cómo nos gustaría prepararnos y de cómo íbamos a intentar sacar su mejor versión. Luego, mantuvimos conversaciones individuales. Les explicamos qué esperábamos de cada posición, de qué manera queríamos jugar y de las expectativas en cuanto a su rendimiento defensivo y ofensivo”, sostuvo.

En la charla, surgió la imagen de su madre, la fanática número 1. “Viví muchas cosas en el fútbol, porque llevo mucho tiempo en esto. Gané ligas, copas de la liga, la Copa de Inglaterra y muchos títulos más, pero esto es distinto. Clasificarnos para el Mundial sería el mayor logro de mi vida. Mi madre tiene 92 años. Se alegra siempre que gano un partido, pero ahora lee todo lo que se escribe sobre mí y la selección nacional de Surinam. Me llama y me pregunta. Es de Surinam, así que esto es algo muy importante para ella. Hablan de esto más de lo que nunca hablaron sobre mí como entrenador”, advierte, emocionado.