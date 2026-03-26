A qué hora juega hoy Bolivia vs. Surinam y por dónde se puede ver en vivo el Repechaje al Mundial 2026

Entre esta semana y la próxima se disputan los repechajes para el Mundial 2026, en los que se pondrán en juego los últimos seis cupos para la Copa del Mundo que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá. En ese contexto, Bolivia y Surinam protagonizan la repesca “FIFA 2″ este jueves a las 19 (horario argentino) en el estadio BBVA de Guadalupe, Nueva León, México, con televisación de DSports. El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.

La Verde finalizó en el séptimo puesto de las eliminatorias sudamericanas. Cosechó 20 puntos, 17 de ellos como local, en la altura, incluyendo el triunfo de la última fecha ante Brasil por 1 a 0. Así dejó sin chances de pelear por un lugar en la Copa del Mundo a Venezuela, Perú y Chile. Solo participó de Estados Unidos 1994, cuando tenía en el plantel al histórico Marco ‘Diablo’ Etcheverry, considerado como el mejor futbolista boliviano de todos los tiempos.

Bolivia solo disputó la Copa del Mundo de Estados Unidos 1994, por lo que quiere volver a Norteamérica Beate Mueller - Bongarts

En la previa del encuentro, el DT Óscar Villegas decidió quitarle presión a sus jugadores. “Es cierto que hace treinta y tantos años (32) no vamos al Mundial, pero ponerle más carga al equipo no hace falta”, afirmó. Una de sus figuras, Luis Haquín, también se refirió a la relevancia del repechaje: “Somos seres humanos y es inevitable sentir la emoción de la gente. Sabemos que hace mucho tiempo nuestra selección no está en una situación así”, apuntó.

El seleccionado surinamés, por su parte, fue uno de los mejores segundos del certamen clasificatorio de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf). En su zona fue escolta de Panamá y superó en la tabla a Guatemala y El Salvador. Mantiene viva la ilusión de disputar un Mundial por primera vez de la mano de su máxima figura, Joel Piroe, que juega en Leeds United de la Premier League de Inglaterra.

Joel Piroe es el jugador más valioso de la selección de Surinam; debutará en el repechaje Leeds United

El entrenador de Surinam, Henk ten Cate, tomó una postura diferente a la de Villegas y fue tajante a la hora de hablar sobre la importancia del mano a mano ante los bolivianos. “Viví muchas cosas en el fútbol, porque llevo mucho tiempo en esto. Gané ligas, copas y muchos títulos más, pero esto es distinto. Clasificarnos para el Mundial sería el mayor logro de mi vida”, aseguró.

Bolivia vs. Surinam: cómo ver online

El encuentro se disputa este jueves en México y se puede ver en vivo por televisión únicamente a través de DSports. Por su parte, quienes cuenten con DGO pueden sintonizar el canal deportivo directamente a través de la plataforma (se requiere una suscripción activa). Además, también existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

DSports.

DGO - DSports.

Minuto a minuto: canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Bolivia corre con ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con el pase a la final del repechaje FIFA 2, en el encuentro de este jueves. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.43 contra los 3.10 que se repagan por un hipotético triunfo de Surinam. El empate, por su parte, cotiza cerca de 3.40.