Bolivia vs. Surinam: horario y cómo ver online en la Argentina, por el repechaje al Mundial 2026

Las selecciones de Bolivia y Surinam se enfrentarán este jueves en las semifinales del Repechaje 2 de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) al Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026. El encuentro está programado para las 19 (hora argentina) en el estadio BBVA de Monterrey, México, y se transmitirá en vivo por televisión únicamente a través de DSports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

En la previa al encuentro que arbitrará el iraní-australiano Alireza Faghani, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el conjunto boliviano con una cuota máxima de 2.30 contra 3.40 que cotiza su derrota, es decir una victoria del elenco surinamés. El empate, que llevaría la definición a los penales después del tiempo suplementario, paga hasta 3.20.

Bolivia vs. Surinam, todo lo que hay que saber

Repechaje 2 de la FIFA al Mundial 2026 - Semifinal

Día: Jueves 26 de marzo.

Hora: 19 (hora argentina).

Estadio: Estadio BBVA (Monterrey, México).

Árbitro: Alireza Faghani.

TV: DSports.

Streaming: DGO.

Minuto a minuto: canchallena.com.

El partido corresponde a una de las seis repescas que se desarrollan en el planeta -dos internacionales y cuatro en Europa- para otorgar los cupos que restan a la Copa del Mundo. El ganador avanzará a la definición del 1° de abril, donde espera Irak a raíz de que se benefició de disputar un encuentro menos porque tiene mejor ranking de la FIFA que los dos equipos sudamericanos.

La Verde finalizó en el séptimo puesto de las Eliminatorias sudamericanas con 20 puntos, 17 de ellos como local en la altura incluyendo el triunfo de la última fecha ante Brasil por 1 a 0. De la mano del entrenador Óscar Villegas, anhela volver a jugar una cita ecuménica después de más de 30 años porque su última aparición fue, justamente, en Estados Unidos 1994.

Bolivia se ubicó séptimo en las eliminatorias sudamericanas y entró al repechaje de la FIFA AIZAR RALDES - AFP

Surinam, por su parte, fue uno de los mejores segundos del certamen clasificatorio de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf). En su zona fue escolta de Panamá y superó en la tabla a Guatemala y El Salvador. Así, se ganó el derecho a competir en un repechaje y anhela ser mundialista por primera vez en su historia con el DT neerlandés Henk ten Cate.

Posibles formaciones

Bolivia : Carlos Lampe; Diego Medina, Luis Haquin, Efraín Morales, Roberto Fernández; Hector Cuéllar o Fernando Nava, Gabriel Villamil, Robson Matheus, Ramiro Vaca; Miguel Terceros y Juan Godoy o Enzo Monteiro. DT: Óscar Villegas.

: Carlos Lampe; Diego Medina, Luis Haquin, Efraín Morales, Roberto Fernández; Hector Cuéllar o Fernando Nava, Gabriel Villamil, Robson Matheus, Ramiro Vaca; Miguel Terceros y Juan Godoy o Enzo Monteiro. DT: Óscar Villegas. Surinam: Etienne Vaessen; Djavan Anderson, Radinio Balker, Myenty Abena, Shaquille Pinas, Ridgeciano Haps; Jean-Paul Boëtius, Kenneth Paal; Sheraldo Becker, Richonell Margaret; y Tjaronn Chery. DT: Henk ten Cate.

La selección de Surinam, que compite en la Concacaf, anhela jugar un Mundial por primera vez Archivo

Bolivia y Surinam no se enfrentaron nunca en la historia, por lo que inaugurarán el mano a mano entre sí. Aunque ambos países están ubicados en Sudamérica, los bolivianos están afiliados a la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) y los surinameses, a la Concacaf y compiten en la región ante rivales de Centroamérica y Norteamérica.

Repechaje 2 de la FIFA

Semifinal

Bolivia vs. Surinam - Jueves 26 de marzo a las 19 en el estadio BBVA de Monterrey, México.

Final

Irak vs. Bolivia o Surinam - Miércoles 1° de abril a las 00.00 en el estadio BBVA de Monterrey, México.

El ganador del repechaje 2 irá al Grupo I con Francia, Senegal y Noruega.