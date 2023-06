Suspendido y despedido: duro castigo para el entrenador que golpeó a dos argentinos

escuchar

El papelón de hace cuatro días, con una insólita agresión a dos futbolistas argentinos, terminó de la manera previsible. El exentrenador de las selecciones de Venezuela y Bolivia, César Farías, que se hizo famoso al llevar a Aucas a conquistar su primer título en el torneo de Ecuador de 2022, fue suspendido 14 meses por agresiones a rivales, según anunció el organizador del campeonato nacional. Y por esta causa fue despedido por Aucas, que está último en el Grupo A de la Copa Libertadores, que comparte con Racing.

Farías deberá cumplir dos meses de suspensión por “conducta violenta” y un año por “agresión a rival”, de acuerdo con el acta de sanciones del Comité Disciplinario de la Liga Profesional (LigaPro) ecuatoriana. Horas después, la Sociedad Deportiva Aucas anunció “con justa causa”. la salida del DT, a la vez que le agradece a su ahora exentrenador “por el tiempo entregado al equipo, principalmente por su profesionalismo, compromiso, dedicación y gran trabajo” y recuerda que de su mano obtuvo “el título más importante que tenemos en la historia de la institución, el campeonato de la LigaPro 2022″.

César Farías es un entrenador polémico, que ha tenido más de un cruce con colegas argentinos. En su momento sucedió con Gerardo Martino y hace poco con Fernando Gago, en un duelo de Copa entre Aucas de Ecuador y Racing. El domingo pasado fue protagonista de una increíble agresión a dos futbolistas de Delfín, mientras se desarrollaba el partido por la Liga Ecuatoriana de Fútbol.

Farías fue expulsado del partido ante Delfín, en el estadio Jocay de Manta. Transcurría el minuto 13 del primer tiempo cuando Luis Cangá, de Aucas, chocó con Juan Ruiz, de Delfín. Este último, debido a la velocidad que iba, cayó sobre el entrenador de Aucas, que estaba en la zona técnica. Y según relata la crónica del diario El Comercio, la secuencia siguió así: Ruiz se levantó e intentó ayudar a César Farías, que de manera sorpresiva reaccionó violentamente y le propinó un golpe en la cara al extremo argentino, y luego tuvo la intención de golpear al futbolista con su rodilla mientras este caía, pero no tuvo éxito.

La situación no quedó ahí, sino que empeoró. Farías empezó a insultar al futbolista que estaba tendido en el campo, mientras sus asistentes y jugadores intentaban calmarlo. Las agresiones no terminaron ahí: Farías se dirigió a donde estaba el árbitro Gabriel Ismael González, pero en el camino le propinó otro golpe en la cara a un jugador de Delfín (Brian Oyola). El juez no dudó ni un segundo y le mostró la tarjeta roja a César Farías, que se mostraba agresivo, según las imágenes de los videos que circularon en las redes sociales, y no quería salir del terreno de juego. Una situación increíble. Pocas veces el fútbol vio una imagen así.

Tras el incidente, Farías aprovechó para ofrecer disculpas públicas a la los hinchas. “Quiero pedir disculpas al que no tiene nada que ver en esto y vio esas imágenes”, dijo. A modo de explicación, añadió: “No estoy loco. Es como cuando te chocan y te bajas con rabia porque te han dañado el auto. Eso me sucedió. No lo justifica, pero tampoco es que estaba sentado en el banco y me levanté corriendo, empujando gente”.

El exentrenador de Bolivia y Venezuela también negó que busque pretexto para dejar el elenco quiteño. “Sería incapaz de irme de aquí generando un problema. Si tengo la necesidad y el deseo de irme, me voy a sentar cara a cara con él (Danny Walker, presidente del equipo) para explicarle mis motivos”.

El venezolano César Farías condujo a la selección vinotinto y también a la de Bolivia

El último cruce con Gago, en la actual Copa

El 21 de abril pasado, por la actual Copa Libertadores, Racing recibió a Aucas en Avellaneda. Racing le ganó Aucas por 3-2, pero el conflicto se generó mientras el encuentro estaba empatados en dos tantos. Maxi Moralez protagonizó la jugada que derivó en su polémica expulsión, cuando pisó a Luis Cangá en ataque en una acción que podría interpretarse como inevitable. Gago y Farías empezaron a recriminarle las decisiones al cuarto árbitro, pero terminaron discutiendo entre ellos y Farías le recriminó a su colega de la Academia: “¡Con la manito noooo, a mí no me toqués!”, se le leyeron los labios a Farías.

