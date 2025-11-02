Tabla Anual, en vivo: qué necesitan Boca y River para clasificarse a la Copa Libertadores 2026
El xeneize visita a Estudiantes y el Millonario recibe a Gimnasia en la fecha 14 del Torneo Clausura
Seguí la Tabla Anual en canchallena.com
En canchallena.com podes seguir el minuto a minuto de los partidos Estudiantes vs. Boca Juniors y River Plate vs. Gimnasia y, además, consultar las tablas de posiciones del Torneo Clausura y la Anual, a través de la que separten tres cupos a la Copa Libertadores y seis a la Sudamericana del año próximo.
Los cupos que se pueden liberar
Una cuestión a tener en cuenta por Boca y River en la Tabla Anual son las plazas que se pueden liberar de acuerdo a los clubes que sean campeones de torneos nacionales e internacionales. Platense, por haber conquistado el Apertura, ya tiene su boleto en la Copa Libertadores 2026 como también lo lograrán los que den la vuelta olímpica en el Clausura y la Copa Argentina. Los tres vencedores, si se ubican en puestos de acceso a campeonatos internacionales en la Tabla Anual, los liberarán y se verán favorecidos conjuntos que no fueron ganadores de trofeos, como le puede ocurrir al xeneize si es que no conquista el Clausura y se cae de los primeros tres lugares de la Tabla Anual.
El otro equipo a tener en cuenta es Rosario Central, que se aseguró su incursión en la Copa Libertadores 2026 con el primer puesto de la Tabla Anual y en caso de conquistar el Clausura, liberará su cupo. Lo mismo pasará si Lanús gana la Copa Sudamericana y accede por ese logro a la próxima Libertadores, aunque está relegado en la general y es poco probable que llegue a los tres primeros puestos.
Ser campeón del Clausura, el atajo
El único certamen en el que compiten en el cierre de la temporada tanto Boca como River es en el Torneo Clausura porque ya quedaron eliminados de las copas Libertadores y Argentina. Si alguno de ellos se corona campeón del campeonato en curso, obtendrá un boleto al máximo certamen continental sin importar su posición en la Tabla Anual. Sin embargo, es trascendental para ambos sumar puntos porque para la general solo se computan los conseguidos en la primera etapa y no los cruces de eliminación directa.
La puja entre Boca y River
Rosario Central se aseguró el primer puesto de la Tabla Anual porque ningún equipo puede alcanzarlo. En ese contexto, quedan dos lugares a la próxima Copa Libertadores de los cuáles uno es directo a la etapa de grupos, el segundo, y el otro a la reclasificación, el tercero. En esa puja están Boca y River, por lo que los duelos que afrontan este domingo y el Superclásico del próximo fin de semana serán determinantes para el futuro y, sobre todo, llegar a la última fecha en la mejor condición posible. Actualmente, antes de sus encuentros vs. Estudiantes y Gimnasia, el xeneize es escolta del Canalla con 53 puntos y el Millonario lo persigue con 52.
Así están las plazas a los torneos internacionales de 2026
Con la fecha 14 en curso y, luego, dos jornadas para concluir la primera etapa del Torneo Clausura, dos clubes tienen asegurado su boleto en la Copa Libertadores 2026: Platense, como campeón del Apertura; y Rosario Central a través de la Tabla Anual.
Copa Libertadores 2026 (6)
- Campeón del Torneo Apertura 2025: Platense.
- Campeón de Torneo Clausura 2025 (a definir).
- Campeón de la Copa Argentina 2025 (a definir).
- Tabla Anual 1: Rosario Central.
- Tabla Anual 2: Boca Juniors (a definir).
- Tabla Anual 3: River Plate (a definir).
Copa Sudamericana 2026 (6)
- Tabla Anual 1: Argentinos Juniors (a definir).
- Tabla Anual 2: Deportivo Riestra (a definir).
- Tabla Anual 3: San Lorenzo (a definir).
- Tabla Anual 4: Barracas Central (a definir).
- Tabla Anual 5: Racing Club (a definir).
- Tabla Anual 6: Lanús (a definir).
Boca y River se juegan su clasificación a la Copa Libertadores 2026
Bienvenidos al Liveblog del camino de Boca y River a la Copa Libertadores 2026. Ambos equipos se presentan este domingo frente a los clubes de La Plata: el xeneize visita desde las 16 a Estudiantes en el estadio Uno mientras que el Millonario recibe a Gimnasia a las 20.30.
