Tabla Anual, en vivo: qué necesitan Boca y River para clasificarse a la Copa Libertadores 2026

Una cuestión a tener en cuenta por Boca y River en la Tabla Anual son las plazas que se pueden liberar de acuerdo a los clubes que sean campeones de torneos nacionales e internacionales. Platense, por haber conquistado el Apertura, ya tiene su boleto en la Copa Libertadores 2026 como también lo lograrán los que den la vuelta olímpica en el Clausura y la Copa Argentina. Los tres vencedores, si se ubican en puestos de acceso a campeonatos internacionales en la Tabla Anual, los liberarán y se verán favorecidos conjuntos que no fueron ganadores de trofeos, como le puede ocurrir al xeneize si es que no conquista el Clausura y se cae de los primeros tres lugares de la Tabla Anual.

El otro equipo a tener en cuenta es Rosario Central, que se aseguró su incursión en la Copa Libertadores 2026 con el primer puesto de la Tabla Anual y en caso de conquistar el Clausura, liberará su cupo. Lo mismo pasará si Lanús gana la Copa Sudamericana y accede por ese logro a la próxima Libertadores, aunque está relegado en la general y es poco probable que llegue a los tres primeros puestos.