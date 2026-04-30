Conference League: Crystal Palace quedó cerca de la final y Rayo Vallecano festejó en Madrid

Crystal Palace dio un paso decisivo hacia la final de la Conference League tras imponerse por 3-1 ante Shakhtar Donetsk en Cracovia, en un partido que quedó marcado por el gol más rápido en la historia del torneo. En la otra semifinal, Rayo Vallecano venció 1-0 a Racing de Estrasburgo en Madrid y viajará a Francia con una ventaja exigua, pero valiosa.

El conjunto inglés resolvió gran parte de la serie en el inicio. A los 21 segundos, Ismaila Sarr aprovechó una jugada directa tras el saque inicial y definió cruzado para abrir el marcador. Ese tanto se convirtió en el más temprano en la historia de la Conference y condicionó el desarrollo del encuentro desde el primer instante.

El gol de Sarr en el arranque

Shakhtar, que ejerce la localía en Polonia, reaccionó tras el impacto inicial y asumió el control del juego durante varios tramos de la primera etapa, aunque no logró traducir ese dominio en el resultado. La igualdad llegó poco después del descanso, cuando Oleh Ocheretko conectó de cabeza tras un tiro de esquina y estableció el 1-1.

La respuesta de Crystal Palace no tardó. El equipo inglés recuperó la ventaja a los 58 minutos con un tanto de Daichi Kamada, que capitalizó un rebote en el área. A partir de allí, el desarrollo se abrió y dejó espacios que el visitante supo aprovechar. En un contraataque, Jørgen Strand Larsen marcó el 3-1 definitivo y dejó la serie muy favorable de cara a la revancha en Londres.

El triunfo no solo acercó a Crystal Palace a la final de Leipzig, sino que también reafirmó su condición de candidato en una competencia que disputa su quinta edición. El impacto del gol de Sarr, tanto por su velocidad como por su efecto inmediato, quedó como uno de los hitos de la jornada.

La victoria de Crystal Palace

Con Batalla titular, Rayo Vallecano se impuso en la ida

En la otra llave, Rayo Vallecano construyó su ventaja en un partido de menor vuelo futbolístico, pero con dominio claro del equipo español. El conjunto de Vallecas se impuso por 1-0 con un gol de cabeza de Alexandre Zurawski, conocido como Alemão, a los 54 minutos, tras un tiro de esquina. Augusto Batalla fue titular y mantuvo la valla invicta.

El festejo del autor del gol para Rayo Vallecano, Iaán Balliu Manu Fernandez - AP

El encuentro tuvo una primera parte discreta, con pocas situaciones y más fricción que juego asociado. Estrasburgo, sin Valentín Barco, ausente por lesión, resistió durante ese tramo y logró sostener el empate, aunque con dificultades para generar peligro en ataque.

En el complemento, Rayo elevó la intensidad y encontró la diferencia a partir de la pelota detenida. Tras el gol, dispuso de otras oportunidades para ampliar la ventaja, pero careció de precisión en la definición. Esa falta de eficacia mantuvo con vida al equipo francés, que afrontará la revancha en su estadio con una desventaja mínima.

La victoria del Rayo

La serie, a diferencia de la que protagonizan Crystal Palace y Shakhtar, permanece abierta. Estrasburgo necesitará revertir el resultado en La Meinau para alcanzar la final, mientras que Rayo intentará sostener su rendimiento para concretar una clasificación histórica.

Los partidos de vuelta se disputarán la próxima semana y definirán a los finalistas de la Conference League, cuya definición tendrá lugar el 27 de mayo en Leipzig. Crystal Palace parte con una ventaja considerable; Rayo, en cambio, deberá defender un margen más ajustado en territorio adverso.