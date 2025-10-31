Posiciones del Torneo Clausura 2025, en vivo: así se juega la fecha 14

La fecha 14 del Torneo Clausura 2025 se disputa entre este viernes 1° de octubre y el lunes 3 de noviembre con 15 partidos. De ellos, el único clásico será el del Sur, que pondrá cara a cara a Banfield y Lanús el lunes a las 21.15 en el estadio Florencio Sola. Además, River recibe a Gimnasia el domingo a las 20.30 y Boca visita a Estudiantes el mismo día a las 16. Las tablas de posiciones y el detalle de cada uno de los 15 encuentros de esta jornada se pueden seguir en vivo en canchallena.com.

Para este campeonato, los 30 clubes fueron divididos en dos zonas de 15 cada una. Se enfrentan todos contra todos y, además, cada equipo disputa un interzonal y un clásico o emparejamiento contra un rival del otro grupo. Luego de 16 fechas, los ocho mejores de cada uno avanzarán a octavos de final. Desde entonces, habrá cruces de eliminación directa a partido único hasta dirimir el campeón, que se clasificará a la Copa Libertadores 2026.

Platense, campeón del Torneo Apertura 2025, jugará la Copa Libertadores por primera vez Platense

La temporada inició en el primer semestre con el Torneo Apertura 2025, que tuvo el mismo formato y fixture pero con las localías invertidas. Los puntos que los clubes sumen en la primera etapa de los dos certámenes (sin contar los duelos de eliminación directa) se contarán tanto en la Tabla Anual como en la de promedios. A través de la primera se otorgarán cupos a la Libertadores y Sudamericana del año que viene, mientras que el último descenderá a la Primera Nacional junto al peor del escalafón en el que este año se promedian las unidades conseguidas en 2023, 2024 y 2025.

Así se juega la fecha 14 del Torneo Clausura 2025

Viernes 31 de octubre

19: San Lorenzo vs. Deportivo Riestra (Zona B) - ESPN Premium

21.15: Newell’s vs. Unión (Zona A) - TNT Sports

21.15: Instituto vs. Rosario Central (Zona B) - ESPN Premium

Sábado 1° de noviembre

14.45: Aldosivi vs. Independiente Rivadavia (Zona A) - TNT Sports

16: Barracas Central vs. Argentinos Juniors (Zona A) - ESPN Premium

17: Vélez vs. Talleres (Zona B) - TNT Sports

20: Independiente vs. Atlético Tucumán (Zona B) - ESPN Premium

Domingo 2 de noviembre

16: Estudiantes vs. Boca (Zona A) - TNT Sports

18.30: Godoy Cruz vs. San Martín de San Juan (Zona B) - TNT Sports

20.30: River vs. Gimnasia (Zona B) - ESPN Premium

Lunes 3 de noviembre