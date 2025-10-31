Posiciones del Torneo Clausura 2025, en vivo: así se juega la fecha 14

El certamen que cierra la temporada en la máxima categoría del fútbol argentino reúne 30 equipos que se enfrentan en dos zonas; los ocho primeros de cada una avanzan a octavos
La fecha 14 del Torneo Clausura 2025 se disputa entre este viernes 1° de octubre y el lunes 3 de noviembre con 15 partidos. De ellos, el único clásico será el del Sur, que pondrá cara a cara a Banfield y Lanús el lunes a las 21.15 en el estadio Florencio Sola. Además, River recibe a Gimnasia el domingo a las 20.30 y Boca visita a Estudiantes el mismo día a las 16. Las tablas de posiciones y el detalle de cada uno de los 15 encuentros de esta jornada se pueden seguir en vivo en canchallena.com.
Para este campeonato, los 30 clubes fueron divididos en dos zonas de 15 cada una. Se enfrentan todos contra todos y, además, cada equipo disputa un interzonal y un clásico o emparejamiento contra un rival del otro grupo. Luego de 16 fechas, los ocho mejores de cada uno avanzarán a octavos de final. Desde entonces, habrá cruces de eliminación directa a partido único hasta dirimir el campeón, que se clasificará a la Copa Libertadores 2026.
La temporada inició en el primer semestre con el Torneo Apertura 2025, que tuvo el mismo formato y fixture pero con las localías invertidas. Los puntos que los clubes sumen en la primera etapa de los dos certámenes (sin contar los duelos de eliminación directa) se contarán tanto en la Tabla Anual como en la de promedios. A través de la primera se otorgarán cupos a la Libertadores y Sudamericana del año que viene, mientras que el último descenderá a la Primera Nacional junto al peor del escalafón en el que este año se promedian las unidades conseguidas en 2023, 2024 y 2025.
Así se juega la fecha 14 del Torneo Clausura 2025
Viernes 31 de octubre
- 19: San Lorenzo vs. Deportivo Riestra (Zona B) - ESPN Premium
- 21.15: Newell’s vs. Unión (Zona A) - TNT Sports
- 21.15: Instituto vs. Rosario Central (Zona B) - ESPN Premium
Sábado 1° de noviembre
- 14.45: Aldosivi vs. Independiente Rivadavia (Zona A) - TNT Sports
- 16: Barracas Central vs. Argentinos Juniors (Zona A) - ESPN Premium
- 17: Vélez vs. Talleres (Zona B) - TNT Sports
- 20: Independiente vs. Atlético Tucumán (Zona B) - ESPN Premium
Domingo 2 de noviembre
- 16: Estudiantes vs. Boca (Zona A) - TNT Sports
- 18.30: Godoy Cruz vs. San Martín de San Juan (Zona B) - TNT Sports
- 20.30: River vs. Gimnasia (Zona B) - ESPN Premium
Lunes 3 de noviembre
- 16.45: Platense vs. Sarmiento (Zona B) - TNT Sports
- 16.45: Defensa y Justicia vs. Huracán (Zona A) - ESPN Premium
- 19: Central Córdoba vs. Racing (Zona A) - TNT Sports
- 21.15: Belgrano vs. Tigre (Zona A) - ESPN Premium
- 21.15: Banfield vs. Lanús (interzonal) - TNT Sports
