Tabla Anual 2025: así están las clasificaciones a las copas Libertadores y Sudamericana, en la previa de la fecha 14

La Tabla Anual de la Primera División del fútbol argentino define, además de uno de los dos descensos a la Primera Nacional, nueve cupos a las copas Libertadores y Sudamericana de la temporada 2026. Restan tres fechas del Clausura para que se defina todo y Platense ya tiene asegurado su lugar en el máximo certamen continental del año próximo por haber sido campeón del Torneo Apertura 2025. Lo mismo ocurre con Rosario Central, que se lo aseguró su boleto por sumatoria total de puntos. Todos los detalles están en canchallena.com.

También se clasificarán directamente los que ganen el Clausura que finalizará en diciembre, y la Copa Argentina (los finalistas son Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia). Los otros tres boletos se lo quedarán los tres mejores de la Tabla Anual, que actualmente son Rosario Central (62, asegurado), Boca Juniors (53) y River Plate (52). Los seis que les siguen en esa clasificación estarían accediendo a la Sudamericana 2026: Argentinos Juniors (51), Deportivo Riestra (51), Racing, Lanús y San Lorenzo (46); y Tigre (45).

Ángel Di María disputará la Copa Libertadores 2026 con el club de sus amores, Rosario Central Prensa Rosario Central

Si el Canalla gana el campeonato local liberará un cupo para la Copa Libertadores, al igual que ocurrirá en caso de que el Bicho grite campeón en la copa nacional, siempre que terminen la temporada en puestos de acceso a los eventos de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol). Sería el caso del Calamar, pero por ahora está en el vigésimo puesto, muy lejos de los puestos de privilegio. Caso idéntico puede darse si Lanús conquista la Sudamericana 2025 -disputará la final vs. Atlético Mineiro- y accede por ese logro a la próxima Libertadores, siempre que acabe primero, segundo o tercero en la general del año del fútbol argentino.

Así están las plazas a los torneos internacionales de 2026

Copa Libertadores 2026 (6)

Campeón del Torneo Apertura 2025: Platense.

Campeón de Torneo Clausura 2025 (a definir).

Campeón de la Copa Argentina 2025 (a definir).

Tabla Anual 1: Rosario Central (clasificado).

Tabla Anual 2: Boca Juniors (a definir).

Tabla Anual 3: River Plate (a definir).

Copa Sudamericana 2026 (6)

Tabla Anual 1: Argentinos Juniors (a definir).

Tabla Anual 2: Deportivo Riestra (a definir).

Tabla Anual 3: Racing (a definir).

Tabla Anual 4: Lanús (a definir).

Tabla Anual 5: San Lorenzo (a definir).

Tabla Anual 6: Tigre (a definir).

En este 2025 hubo seis clubes argentinos en la Copa Libertadores y Racing, que perdió en semifinales, fue el de mejor desempeño. Del resto, River, Vélez y Estudiantes de La Plata quedaron eliminados en cuartos de final; y Talleres y Central Córdoba en la etapa de grupos, aunque el Ferroviario pasó a la Sudamericana y perdió en octavos.

En la Sudamericana, el único que sigue en pie es Lanús, que jugará la final. Huracán, Godoy Cruz e Independiente, al igual que el conjunto santiagueño, se despidieron en la ronda de los 16 mejores, con la particularidad de que el Rojo fue expulsado de la competencia por graves conflictos entre sus hinchas y la parcialidad de Universidad de Chile. Defensa y Justicia y Unión de Santa Fe, por su parte, cayeron en la primera ronda.