Murió Luis Adolfo Galván, uno de los campeones del Mundial Argentina 1978

El fútbol argentino está de luto porque perdió a un campeón del mundo. A los 77 años, el santiagueño Luis Adolfo Galván, una de las figuras legendarias de aquel gran equipo de Talleres de los 70 y campeón con la selección en el Mundial Argentina 1978, murió en la Clínica Reina Fabiola producto de una infección renal.

Comunicamos con mucha tristeza el fallecimiento de Luis Adolfo Galván, emblema del Club y Campeón del Mundo Selección Argentina en 1978.



Acompañamos a su familia y seres queridos en este momento, y elevamos nuestras oraciones por el eterno…

Galván fue, sin dudas, uno de los mejores marcadores centrales del fútbol local y en ese equipo conducido por César Luis Menotti conformó una pareja memorable con Daniel Passarella. Los mejores años de su carrera los transitó en un Talleres de leyenda y se convirtió en el futbolista que más veces vistió la camiseta del equipo cordobés.

El 19 de abril de 1970 se puso la camiseta número 6 de Talleres en un duelo ante ante Argentino Peñarol, en partido de la quinta fecha del Torneo Clasificación. Carlos Griguol, se había negado a jugar por diferencias en su contrato y así el equipo de la T formó con: José Gómez; Carlos Deluca, Antonio Del Río, Luis Galván y Abel Montoya; Eladio Rodríguez, Roberto Cortez y Hugo Rivarola; Miguel Frullingui, Juan Carlos Rico y Humberto Taborda.

"El Maestro". Una bandera alusiva a Luis Galván en la tribuna de Talleres

El club cordobés informó sobre el fallecimiento de Galván y realizó un posteo en su cuenta oficial de X en el que puso fotos del recordado ex defensor y escribió: “Hasta siempre Luis. Comunicamos con mucha tristeza el fallecimiento de Luis Adolfo Galván, emblema del Club y Campeón del Mundo Selección Argentina en 1978. Acompañamos a su familia y seres queridos en este momento, y elevamos nuestras oraciones por el eterno descanso de su alma”.

Galván, eterno

Fernández, en el corazón de Santiago del Estero, nació Luis Galván. Terminó el secundario, completó el profesorado y antes de los 20 años andaba de guardapolvo blanco desafiando caminos polvorientos. Todos los días hacía seis kilómetros en bicicleta desde su casa y daba clases en escuelitas rurales. Un aula de primero inferior y otra de tercer grado eran, por entonces, sus curiosas audiencias.

Ese hombre fue clave en Argentina 78.

Se fue a Córdoba detrás del sueño de ser doctor. Pasó por Barrio Jardín, descubrió a Talleres y creyó en una vida de futbolista. No sería sencillo. “El club no pagaba un mensual; había un premio por ganar, que era la mitad en caso de empatar, y no te daban nada si perdíamos”, recuerda en una charla con LA NACION. Entonces buscó los clasificados del diario y una madrugada se descubrió haciendo la cola para conseguir trabajo en una fábrica de Fiat. Cuando registró sus datos, la condición de docente le dio ventaja. Lo tomaron. Primero armó repuestos; después lo pasaron a una oficina. Mientras, jugaba en un Talleres que poco después se convertiría en sensación.

Luis Galván con la T bordada sobre el corazón; a los73 años trabajaba en la escuela de fútbol del club de Barrio Jardín y su nombre siempre será eterno.

Luis Galván fue un crack. De los 22 futbolistas argentinos titulares en las dos finales del mundo ganadas, sin dudas fue el principal ‘desconocido’. Y eso habla más del resto que de su bajo perfil. La tonada santiagueña siempre la mantuvo, pese a casi una vida en Córdoba. No tenía celular. Y siempre trabajó en el predio de Talleres y le encantaba pasar las tardes contando anécdotas con los parroquianos “en el bar del Humberto Bravo”.

Mario Kempes atrapó los reflectores en la final del 78 contra Holanda, pero muy probablemente Galván haya sido el mejor en aquella tarde inmortal. Hay un matiz. O como susurraba César Luis Menotti: “Luis fue el más regular de todo el torneo”.

Dos semanas después de la final del mundo, el 9 de julio de 1978, Galván había vuelto a la cancha, a jugar. Ya no tenía que marcar a los holandeses de Rep, Rensenbrink, Neeskens o Nanninga, no, enfrente tenía al Huracán de barrio La France, por la liga cordobesa. Talleres, con Galván, Daniel Valencia y la ‘Cata’ Oviedo, los campeones, convocados por el fixture que le tocaba a su club. “Jugamos en la cancha de Belgrano, explotaba. Me acercaba al alambrado y la gente me decía: ‘Galván, Galván, vení, vení, te quiero tocar, saludame’. Yo les tendía la mano…, en esos primeros partidos estaba pendiente de todo lo que nos gritaban. Ese título fue increíble para todos”, recordaba en la charla con LA NACION, un hombre que fue un Maestro adentro y a fuera de la cancha.