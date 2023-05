Rodrigo Garro, el talento que Talleres rechazó y ahora enloquece a sus hinchas

escuchar

Juega con la camiseta N°16, pero exhibe todas las virtudes de aquellos futbolistas distinguidos que se destacan y lucen con la N°10. La ovación con la que los hinchas de Talleres, de Córdoba, lo despidió cuando el entrenador Javier Gandolfi determinó, a los 42 minutos del segundo tiempo, el reemplazo por el uruguayo Christian Oliva, fue una señal de la gigantesca producción de Rodrigo Garro en la victoria de La T sobre el puntero River por 2-1.

Un rendimiento de alto vuelo ejecutó los cordobeses y el talentoso pampeano, de 25 años, resultó quien se presentó como el director de la orquesta de una ofensiva que lastima como ninguna en la Liga Profesional. Jugó, hizo jugar a sus compañeros y fue el autor de los dos goles que desataron el delirio en el estadio Mario Alberto Kempes. Firmante de una victoria que entona, la tercera en fila, la novena en 17 encuentros, que lo hace saltar al tercer puesto de la tabla de posiciones y con el clásico con Belgrano como próximo objetivo.

La estampa de crack de Rodrigo Garro ante la marca del chileno Paulo Díaz; el pampeano tiene clase para jugar y personalidad para reponerse a la adversidad Twitter @CATalleresdecba

Los aplausos de los hinchas cordobeses no son nuevos para Garro, que se hizo un nombre en el fútbol cuando vistió la camiseta de Instituto. En Alta Córdoba tuvo también el primer resurgir, después de sufrir un duro revés, de esos que golpean el espíritu y en oportunidades invitan a replanteos si la mente no está serena. De General Pico, a los 12 años fue captado para jugar en las divisiones inferiores de Atlético de Rafaela. Seis años después, la Crema lo dejó libre y el mundo que había idealizado parecía derrumbarse ante sus ojos.

“Fue un golpe muy duro y me generó la duda de seguir jugando. Vivía a 600 kilómetros de mi casa, en una pensión. Mis padres trataban de ir seguido, pero era peor: cuando se iban, me quedaba solo, llorando. Era muy difícil. Con el apoyo de la familia lo volví a intentar y ahora me toca disfrutar de este momento, que me hace sentir orgulloso a mí y a ellos. Lo vivo con tranquilidad y humildad, porque sé que son momentos”, dispara quien tiene elegancia en su pie izquierdo para asistir y habilitar compañeros, aunque también un cañón cuando se decide por el remate.

Garro quería jugar a la pelota, al tiempo razonó de los sacrificios que estaba haciendo y debió madurar de golpe, después que le comunicaron que no seguiría en Atlético de Rafaela. Entender el momento, intentar descubrir el lado positivo, un nuevo desafío que se le planteaba. Nunca perdió el rumbo, aunque la incertidumbre lo rodeó. Su norte era disfrutar de jugar en Primera, algo que por entonces veía desde muy lejos. Apareció en el horizonte Instituto, que lo tenía en el radar cuando jugaba en Quinta división. En un partido en el predio La Agustina, donde la Gloria goleó 4-1, todos se quedaron hablando del pibito Garro. Muchos, más tarde, en 2016, fueron compañeros suyos. La leyenda señala que Instituto no fue la primera opción: se probó en Talleres, pero no conformó.

La personalidad siempre se destacó en Garro, desde que era juvenil. Una característica que lo hizo distinguirse en Instituto, aun cuando la Gloria no encontraba el camino para regresar a la elite del fútbol nacional. El equipo no mostraba su mejor versión, pero no alcanzaba para opacar su brillo: 60 partidos, siete goles y cuatro asistencias eran sus estadísticas. En enero del año pasado, Talleres redimió aquel error y fue a pedir condiciones por el zurdo, que se aguantó jugar de doble cinco o recostado sobre las bandas hasta que se posicionó como enlace, estratego con visión de juego y que no le esquiva al despliegue, al momento de ensayar presión sobre la salida del rival.

El colombiano Diego Valoyes acompaña el saludo y la felicidad de Rodrigo Garro, autor de los dos goles en la victoria de Talleres sobre River INstagram @tallerescbaoficial

Talleres compró el 60 por ciento del pase en 400 mil dólares. El presidente Andrés Fassi hizo un análisis de la situación. “No fue fácil por el síndrome del hincha. No es fácil que un jugador tan identificado desde la formación pase a otro equipo de la ciudad. Hace tiempo que queríamos que viniera, pero los dirigentes que estaban antes en Instituto no querían. La decisión suya tuvo mucho que ver en la negociación. Nuestro capitán [Guido Herrera] es ídolo e hizo las inferiores en Belgrano, ahora Garro viene de Instituto. En el fútbol se tiene que valorar la calidad humana, futbolística y la entrega”, afirmó el mandamás de la T.

Garro padeció en el juego con la Gloria la irascibilidad de los hinchas, cuando marcó un gol y dio una asistencia en la goleada 3-0. “No siento ningún rencor, nada. Estoy agradecido al club y a mis excompañeros. Me toca vestir esta camiseta, defenderla. Es lo difícil de hacer entender en este fútbol”, señaló el Gordo, que arribó con un peso de 72 kilos y aumentó tres, de masa muscular, con el aporte del nutricionista y el fortalecimiento en el gimnasio.

En Talleres se estrenó en la Copa Libertadores antes que en la Liga, aunque para llegar a ese debut también conoció el sufrimiento: a mediados de marzo de 2022 sufrió la rotura de meniscos de la rodilla izquierda y debió pasar por el quirófano. La recuperación le demandó tres semanas. Se repuso y una vez más demostró su personalidad: se ganó un lugar en el equipo y la evolución de su juego resultó también el crecimiento de Talleres. Con espacios explota su enorme talento: es hábil para jugar rápido, aunque sus movimientos parezcan lentos. Asiste, como en la acción en la que dejó con una sutileza mano a mano al goleador Michael Santos con Franco Armani, aunque el arquero le ahogó el festejo.

Cuatro festejos lleva Rodrigo Garro en el actual torneo: dos frente a River, pero también le marcó a Defensa y Justicia e Instituto tallerescbaoficial

Con el paraguayo Ramón Sosa y con el colombiano Diego Valoyes parece jugar de memoria. Y cuando parece que se pierde en el desarrollo, reaparece con estocadas. En el peor momento del segundo tiempo de Talleres ante River, capitalizó el despeje corto de Enzo Pérez para abrir el marcador; un puñado de minutos después, desde fuera del área sacó un latigazo y la pelota entró en el ángulo superior izquierdo. “Talleres tiene sus armas, tiene lo suyo. Somos inteligentes, salimos a buscar los partidos y no resignamos lo que es nuestro juego. Ahora tenemos que disfrutar. Talleres mantiene los pies sobre la tierra, tenemos objetivos claros. Descansar y pensar en el clásico es lo próximo, que no es poca cosa”, afirmó Garro, que tiene dos años más de contrato con la T, pero por el que hay varios clubes que ya preguntan por su futuro.