Talleres le ganó el clásico a Instituto con el oportunismo del pibe Davila y un golazo del brasileño Rick

Talleres apoyó los fundamentos del éxito en el clásico ante Instituto por 2-0 en tres pilares: el liderazgo defensivo de Santiago Fernández, el oportunismo de Valentín Davila y el golazo final del brasileño Rick. Claro que a todo eso hay que sumarle un cruce salvador de Augusto Schott sobre un remate de Alex Luna cuando el partido estaba 1-0. Fue un gran desahogo para Carlos Tevez y también para los simpatizantes que colmaron el estadio Mario Kempes, ya que la “T” no le podía ganar el clásico a la Gloria como local y en un cruce por primera división desde 1990, cuando lo hizo... 2-0, idéntico resultado de este jueves.

La primera llegada fue para el visitante: Giuliano Cerato apareció por la derecha y remató por arriba del travesaño luego de un rebote surgido a partir de un centro metido por Jara. Y una inmediata desinteligencia entre Palomino y el arquero Herrera casi pone en situación de gol al propio Jara, pero la defensa se recuperó enseguida.

El golazo de Rick

La primera amonestación del partido fue a los cinco minutos, sobre Rodrigo Guth luego de un agarrón sostenido sobre Alex Luna, cuando el 10 encaraba sobre el centro. La “T” contestó con un gran cabezazo de Dávila que se fue cruzado y desviado tras un córner ejecutado desde la derecha por Cristaldo. Pero fue una insinuación del delantero que más tarde sería noticia.

Talleres salió a jugar con línea de 3 centrales en un esquema 3-4-1-2, con Guido Herrera; Guth, Santiago Fernández (líbero) y Palomino; Schott, Galarza, Sfonda y el debutante Alexandro Maidana; Franco Cristaldo (refuerzo llegado recientemente de Gremio); Roinaldo Martínez y Valentín Davila.

El festejo de los jugadores de Talleres luego del 1-0 a Instituto Instagram

Instituto mantuvo la estructura del 4-3-3 que comenzó a utilizar desde que asumió Diego Flores como DT: Roffo; Cerato, Mosevich, Alarcón y Diego Sosa; Juan Ignacio Méndez, Abregú y Lodico; Matías Fonseca, Jara y Luna.

El control del partido lo tuvo Instituto, que con una presión alta incomodó bastante durante los primeros 25 minutos al equipo de Carlos Tevez, que sólo pudo salir con pelotazos largos hacia los carrileros Schott y Maidana. Eso generó la amonestación de Sforza en la “T”por una llegada tarde sobre Lodico y tras otro anticipo ofensivo en campo rival. Eso sí: la Gloria tuvo como recurso la utilización de las “faltas tácticas” cuando esa presión inicial era superada y los jugadores ofensivos quedaban por delante de la línea de la pelota. Por eso resulta común ver cometer infracciones a Lodico, Luna, Fonseca y el propio Jara.

A los 13 minutos, la primera polémica: el árbitro Darío Herrera había cobrado penal para Instituto, por una falta de Schott sobre Luna, pero a instancias del línea 1, Cristian Navarro, sancionaron correctamente una posición adelantada anterior de Franco Jara, en el momento que recibe, por más que luego el arquero Guido Herrera le había desviado el mano a mano al exBelgrano. Jara tuvo otra situación de aproximación con un cabezazo luego de un tiro libre frontal del zurdo Sosa, pero la pelota fue bien controlada por Herrera.

Talleres v Instituto torneo apertura Instagram

Pero cuando más lejos parecía del gol, llegó la explosión de Talleres: de un lateral ofensivo y una proyección por la derecha, Valentín Davila anotó de arremetida y de derecha, le sacó provecho al rebote del cabezazo de Maidana que dio en el travesaño y picó en la línea del arco de Roffo. Davila tuvo premio por acompañar la jugada ya que él fue quien había tirado el centro para las definiciones de Ronaldo Martínez o Maidana. El delantero de 19 años sigue dando que hablar en Córdoba luego de ya haberse anotado en la red ante Gimnasia de Mendoza.

Después del 1-0 Talleres finalizó el primer tiempo más aplomado, como si el gol le hubiera dado seguridad. Si bien siguió defendiéndose en su propio campo, neutralizó los avances de Instituto mejor escalonado. Y allí fue cuando creció la figura de Santiago Fernández.

El festejo de Valentín Davila, el joven delantero de 19 años de Talleres Instagram

Para la segunda etapa, Tevez hizo un cambio y también modificó el esquema: puso un volante (Mateo Cáceres) y sacó un central (Guth), que además estaba amonestado. Y pasó a jugar 4-4-2, con un medio campo compuesto por Cristaldo, Galarza, Sforza y Cáceres. La intención fue tratar de contener más a Instituto en la zona de volantes y evitar defender tan cerca de Herrera. No lo pudo conseguir.

A los 11 minutos, Alex Luna tuvo el empate tras reaccionar rápido ante una jugada sucia y lo salvó un cruce salvador de Schott para mandar la pelota al córner. Luna terminó siendo el futbolista más peligroso de Instituto: tuvo el empate a los 43 minutos con un remate bajo desde afuera del área que fue bien controlado por Herrera. Pero el 10 visitante se mostró peligroso con gambetas y giros sorpresivos que desajustaron a los adversarios.

Lo mejor del partido

El equipo de Tevez terminó jugando con línea de 5 nuevamente (con el ingreso del zaguero central Matías Catalán por el delantero Ronaldo Martínez). Y sobre el final despejó con el taco Fernández (una de las figuras) y al córner tras un centro de Cerato desde la derecha en forma de buscapié. Parecía que la Gloria estaba cerca del empate pero...

La última emoción la tenía guardada Rick. A los 47 minutos, con un contragolpe 2 vs. 2 iniciado por Ulises Ortegoza y de larga corrida, cedió para el brasileño, que resolvió como nunca antes tras una nueva aceleración: gambeta sobre Sosa y un derechazo furioso que infló la red de Roffo. Golazo que levantó el estadio Mario Kempes, que sacudió los nerviosismos de los simpatizantes locales luego de tanto embate de la Gloria.