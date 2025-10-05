La reacción de Tevez por el gol que se perdió Girotti para Talleres en el último segundo ante Belgrano

Uno de los clásicos más importantes del fútbol argentino se jugó en el estadio Mario Kempes de la ciudad de Córdoba, que tuvo una enorme convocatoria y un hermoso clima. Pero más allá de las emociones, no hubo vencedores ni vencidos. Talleres y Belgrano, empataron 0 a 0 en el duelo de la fecha 11 del Torneo Clausura 2025. Los dos buscaron una victoria, más que nada por sus presentes y lo demostraron con las situaciones claras de gol, aunque al final se quedaron con el resultado predominante entre ambos: llegaron a los 18 empates en 28 partidos jugados en primera división y los últimos seis fueron igualdades.

Durante los primeros minutos, el partido fue trabado. Quien tomó la responsabilidad fue Talleres y Belgrano lo esperó un poquito más replegado. A los 16, estuvo la más clara del partido. Gran jugada por la derecha del brasileño Rick, que metió un centro atrás adentro del área para Nahuel Bustos que, de espaldas al arco se la rebotó a Valentín Depietri de primera. El remate con el borde externo del volante pasó muy cerca del segundo palo.

Elías López, de Belgrano, y Rick Morais, de Talleres, durante el clásico cordobés Club Atlético Belgrano

Belgrano tuvo su situación más clara a los 22. Franco Jara recibió un centro desde la derecha y primero, le erró la patada con la pierna derecha. Luego, pudo acomodarse y le pegó al arco de zurda, pero encontró firme al arquero Herrera, que se estiró para mandar el balón al córner.

La primera parte terminó de esa manera, pero lo único que le faltó fue el gol porque se jugó con la intensidad de un verdadero clásico, con equipos que propusieron, con pierna fuerte y las infaltables discusiones entre los futbolistas de los dos equipos.

La reacción de Tevez sobre el final

¡¡NO LO PODÍA CREER!! Carlos Tevez, DT de Talleres, incrédulo ante la chance de Fede Girotti y la salvada épica de Lichi López en la última jugada del Clásico cordobés vs. Belgrano que terminó 0-0.

En la segunda parte, el Pirata comenzó mejor. Fue quien se adelantó en el campo de juego con los futbolistas que mejor manejan la pelota como Longo, González Metilli y Zelarayán, que a los tres minutos habilitó a Uvita Fernández con un gran centro. El atacante entró solo al área, cabeceó muy débil y falló una chance muy clara.

Sobre el final del partido hubo dos situaciones que pudieron torcer el rumbo del clásico. Y fue una para cada uno. A los 40 minutos la T lo tuvo con un remate de larga distancia. A los 45, Zelarayan también disparó desde lejos y el arquero Herrara estuvo atento para atajar el disparo.

¡QUÉ GOL SE PERDIÓ UVITA FERNÁNDEZ! El clásico cordobés sigue 0-0.



📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/7ThdO6kHmN — SportsCenter (@SC_ESPN) October 5, 2025

Luego, casi sin medio campo en ninguno de los dos equipos, ambos se acercaron a los arcos de sus rivales, pero el que perdió la última chance que hubiera torcido el marcador fue para Talleres. Federico Girotti combinó con Angulo.; el colombiano levantó la cabeza y se la devolvió al delantero, que pateó desde afuera del área. Lisandro López se interpuso para mandarla al córner. Carlos Tevez no lo pudo creer, se agarró la cabeza. Hubiera sido un gol con un significado prometedor. Hubiera sido triunfo en el clásico y repunte, pero se quedó con el grito atragantado.

Lo mejor del partido

Fue final en el Kempes. El 0 a 0 marcó el siguiente número en el historial. Luego de 28 partidos disputados entre ambos en primera división, los dos tienen cinco triunfos cada uno y empataron 18 veces. La particularidad... los últimos seis clásicos finalizaron en empate:

Torneo Clausura 2025: Talleres 0-0 Belgrano

Torneo Apertura 2025: Belgrano 1-1 Talleres

Liga Profesional 2024: Talleres 0-0 Belgrano

Copa de la Liga Profesional 2024: 2-2 Talleres

Copa de la Liga Profesional 2023: Talleres 0-0 Belgrano

Liga Profesional 2023: Belgrano 1-1 Talleres

Con este resultado, Talleres está ubicado en una situación incómoda con el descenso a través de la tabla general. Actualmente está salvando la categoría, pero lo tiene a Aldosivi, quien por ahora pierde la categoría de este modo, a tan sólo tres unidades y debe despegarse de esa zona. Además, está duodécimo en la zona A y se está quedando afuera de los ocho. El Pirata, por su parte, está en la misma posición en la zona A y sin estar en los puestos de clasificación. Mientras tanto, aguarda por la semifinal de la Copa Argentina donde se medirá ante Argentinos Juniors.