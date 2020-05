El hit de Sergio Denis que se transformó en himno del fútbol 01:20

Sergio Denis murió este viernes, a los 71 años. El cantante se encontraba internado en una clínica de rehabiltación de la Ciudad de Buenos Aires, tras caer en marzo de 2019 de una altura de tres metros desde el escenario del Teatro Mercedes Sosa de San Miguel de Tucumán y sufrir heridas de gravedad. La noticia fue confirmada a LA NACION por allegados al artista.

Si se quiere, Denis tuvo una arista deportiva dentro de su vasto repertorio. Siempre habló con orgullo de la adaptación que sus canciones tuvieron para llegar a las canchas del fútbol argentino. "Es muy bueno lo que pasa. Es emocionante", solía decir.

"En el 86, cuando hice 'Te quiero tanto' me di cuenta de que se podía transfomar en hit", contó hace un tiempo en una entrevista con Alejandro Fantino. Difícil es saber quién fue el primero al que se le ocurrió trasladar el ritmo de una de sus canciones al formato muchas veces vulgar de los estadios. Pero la realidad es que la propagación de una melodía puede tener alcances insólitos.

"Gigante, chiquito": la canción elegida por los campeones del mundo en 1986

Muchas veces los futbolistas argentinos que viajan a Europa se comunican con los hinchas y les enseñan canciones. Fundamentalmente en España. Pero la interacción la trasladó a lugares insospechados.

En algún momento alguien pasó ese estribillo apasionado y romántico ('Yo soy la aventura, tu la realidad, tu la ternura') por una versión igual de pasional... pero en un sentido muy distinto como el: '¡Vamo, Boca, vamo, ustedes pongan huevo que ganamos!'. Quedó como un himno. Para siempre.

"Boca es el que más la canta -reflexionaba Denis-. Pero también la usan en River. Me sorprendió mucho cuando me empezaron a contar que también la habían escuchado en Atlético de Madrid y en Barcelona. Lo más increíble fue cuando alguien me dijo que la escuchó en la hinchada de Bayern Munich o en la de Chelsea. O que Real Madrid la tiene entre sus mejores 14 canciones de las gradas. También la escuché cuando ganó Estudiantes la Copa en Brasil y empezaron a gritar 'la copa que perdieron los bosteros y las gallinas' ".

No son sus letras, pero son un reflejo de la repercusión de tuvo su música. Lo único que lo incomodó siempre es cuando su música se usó para la agresión. "A veces son demasiados violentos los cantos, pero es la conciencia popular. El fútbol es una mezcla de todo. Es como lo que ocurre con la cumbia villera. La música de la villa habla de lo que viven socialmente. La vida en esos lugares es muy dura y todo se refleja".

El sentir futbolero eternizó la música de Sergio Denis en las canchas. Y de alguna manera, será siempre un homenaje.

Te quiero tanto, en la tribuna de Boca