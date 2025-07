Telasco Segovia, el socio de Messi en la MLS que apuntala el sueño de Venezuela: jugar el primer Mundial

A lo largo de su maravillosa carrera, Lionel Messi tuvo múltiples socios sobre el campo de juego. La mayoría, figuras de colección. Nadie como Iniesta y Xavi, en el Barcelona que, según los especialistas, es el mejor equipo de todos los tiempos.

A los 38 años, juega como un pibe en Inter Miami, la plataforma placentera con el destino final al último Mundial. Es uno de los goleadores de la inocente y atractiva MLS, con 18 tantos (la misma cifra que el británico Sam Surridge, de Nashville) y brilla con asistencias convertidas en puñales. A metros de su magia, juega, corre y lo deslumbra Telasco Segovia, un venezolano, de 22 años, suerte de volante moderno, que lo tiene todo.

Lionel Messi y Telasco Segovia, antes de un tiro libre Jason Allen/ISI Photos - ISI Photos

Lo hace reír con alguna decisión futbolera acertada o con alguna ocurrencia fuera de los campos de juego: es el último socio sobre el césped en el ascendente Inter Miami, el equipo que conduce Javier Mascherano. Telasco Segovia es el chico de moda: suma siete gritos en el entretenido torneo de los Estados Unidos, también le convirtió a Porto, en el Mundial de Clubes y hasta a Brasil, en las eliminatorias. Lo disfruta, también, otro argentino: Fernando Batista, que tiene el deseo de clasificar a Venezuela a un Mundial por primera vez en la historia.

Nació en Barquisimeto, la rompió en Deportivo Lara, fue transferido a Sampdoria, en donde apenas jugó tres minutos en un partido con Napoli, se sostuvo en Casa Pía, de Portugal, hasta que en enero de 2025 llegó a la ciudad del sol y de los shoppings. Allí en donde Leo encontró la felicidad, Segovia le arranca una sonrisa.

“¡Lo que juega este pibe!“. La reveladora frase es propiedad del rosarino, en una charla confianzuda con Batista, de tiempo atrás. ”Hablamos directamente con Messi. A veces son los compañeros quienes ofrecen información sobre un jugador, y lo primero que Leo dijo fue: ‘¡Este chico juega excepcionalmente bien!’ Cuando jugadores de ese calibre se expresan así, es una buena señal”, contó Batista, que prepara a la Vinotinto para el choque con el campeón del mundo, previsto para el próximo 4 de septiembre.

Con la 10 y con un gol contra Brasil, en Maturín, por las eliminatorias FEDERICO PARRA - AFP

“Entonces, le dije a Segovia: ‘Estás ganando un posgrado en fútbol.’ Jugar junto a Messi, Suárez, Busquets y Alba, jugadores que han competido al más alto nivel y son campeones. Si no aprovecha esta oportunidad, sería una pena porque si no puedes aprender aquí, no aprenderás en ningún otro lugar”, le advirtió Batista. Telasquito toma nota: marcó dos goles en el último triunfo de Inter Miami, un 5-1 sobre New York Red Bulls.

Raquel Pérez, su madre, siempre está a su lado. La familia es lo primero. De pequeño, convencido de que su talento lo haría recorrer el mundo, llegó a decirle: “Mamá, no voy a vivir en Venezuela”. Casi, casi, desde los 3 años, cuando empezó a patear pelotas en la escuela de fútbol infantil Máximo Viloria.

Debutó el 28 de enero de 2022 en el seleccionado de Venezuela, al ser convocado por José Néstor Pekerman para un partido contra Bolivia. Años después, deslumbró contra Brasil. Entrenador del juvenil argentino durante un largo periodo, Mascherano lo conoce muy bien.

Cuerpo a cuerpo con Vinicius Junior Ariana Cubillos - AP

“Se ha adaptado muy rápido, sobre todo por su personalidad a la hora de jugar. No es fácil cuando llegás a un equipo con ciertas figuras entrar con el pie derecho, y él lo hizo desde el primer día”, cuenta el DT, más convencido de su trabajo en un digno 2025. “Además, entiende el juego muy parecido a como lo entiende Busquets o Leo, así que en ese sentido es muy fácil para él”, sostiene.

El protagonista de esta historia juega como si no hubiera un mañana. Juega con el genio del poster. “De verdad, es una locura. Alguien a quien vi desde chiquito, un ídolo para mí desde siempre. Desde el primer momento que lo vi entrenar, supe que es un gran profesional y, además, una gran persona”, le devuelve gentilezas a Leo.

El Jefecito no suele tirar flores. El exceso se lo permite con Segovia y un puñado más. “Telasco es un futbolista que puede jugar en varias posiciones y es una ventaja, también pensamos en eso cuando nos fijamos en él. Creemos que nos puede dar mucho de mitad de cancha hacia adelante y se asocia muy bien con los delanteros”, grafica el DT.

En plena efervescencia contra Nicolás Valentini, en un Preolímpico FEDERICO PARRA - AFP

Su rendimiento individual le da crédito como candidato a ganar el premio a Jugador Joven del Año en la MLS. Suma 7 goles y 5 asistencias en 21 partidos. “Juego con Messi y... con los mejores futbolistas del mundo. Creo que también tenemos esa presión de que tenemos que ganar siempre. Y el Inter está para ganarles a todos. Está para ganar la League Cup y la MLS”.

Telasco José Segovia Pérez es el tercero en el linaje de una dinastía familiar futbolera. El tatarabuelo fue una gloria de Lara, el padre estuvo a punto de ser profesional y El Emperador (algunos le ponen esa etiqueta) completa la escena. Debutó en primera a los 16 y, desde los 12, jugaba con la cinta de capitán.

Suele tomar mate con sus compañeros argentinos, juega bastante a la Play y se tira de cabeza en el mar de Miami, pero extraña Los Roques, un archipiélago de Venezuela ubicado a unos 160 kilómetros al norte de Caracas.

“A la gente de Venezuela le digo que sigan confiando, que sigan apoyándonos porque estamos haciendo lo mejor posible para clasificar a nuestra primera Copa del Mundo”, sostiene, con una sonrisa, el volante que juega de todo. La Vinotinto está en zona de repechaje, con dos capítulos por jugarse. Segovia confía. Un socio de Messi nunca puede claudicar.