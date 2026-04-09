La AFA designó a los árbitros argentinos que dirigirán en el Mundial

En medio de la polémica por los chats y los fallos arbitrales, que volvieron a poner bajo sospecha al arbitraje argentino, la AFA anunció oficialmente los jueces que representarán al país en la próxima Copa del Mundo 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá entre el 11 de junio y el 6 de julio. Se trata de una cifra récord, ya que por primera vez habrá nueve representantes: tres jueces principales, cinco asistentes y un árbitro VAR.

Los referís serán Facundo Tello -quien repetirá tras su participación en Qatar 2022-, Yael Falcón Pérez y Darío Herrera. La nómina se completa con Juan Pablo Belatti, Maximiliano del Yesso, Gabriel Chade, Facundo Rodríguez y Cristian Navarro como asistentes, y Hernán Mastrángelo, quien estará a cargo del VAR. Ninguno aparece nombrado en las charlas que investiga la Justicia.

Darío Herrera debutará en una Copa del Mundo Gonzalo Colini

“La notificación recibida por AFA implica un récord histórico para el arbitraje nacional y también lo es a nivel global, ya que en conjunto con Brasil se transforma en la federación con más jueces citados en una edición del Mundial”, informó la Asociación del Fútbol Argentino en su comunicado.

Facundo Tello es quien desde hace tiempo aparece en la consideración de Federico Beligoy y Fernando Rapallini como el máximo candidato argentino para el Mundial. De hecho, fue elegido para el repechaje entre Congo y Jamaica, el 31 de marzo, pero durante el partido sufrió un desgarro en el gemelo y un leve esguince de rodilla que le impidieron completarlo y encendieron una señal de alarma sobre su presencia en la Copa del Mundo.

Unos días antes, había sido protagonista en el empate 0 a 0 entre Huracán y Barracas Central, en el que, respaldado por Adrián Franklin en el VAR, no sancionó un posible penal en favor del local por mano en el área de Damián Martínez a los 34 minutos del segundo tiempo.

Facundo Tello, lesionado, durante el repechaje entre El Congo y Jamaica. Eduardo Verdugo - AP

Tello, que llegará al Mundial con 44 años, ya dirigió tres partidos en Copa del Mundo de 2022: Suiza-Camerún y Portugal-Corea del Sur -ambos por la fase de grupos- y Marruecos-Portugal, por los cuartos de final.

Falcón Pérez, de 37 años, es internacional desde 2022 y ha sostenido un nivel parejo a lo largo de su carrera, aunque con algunos episodios que afectaron su imagen, como el recordado penal en favor de Racing en el clásico disputado en el Libertadores de América, en 2023, cuando sancionó una infracción de Nicolás Vallejo sobre Facundo Mura que pareció haber ocurrido fuera del área. A eso se suma, sobre todo, su actuación en el River-Platense de mayo de 2025, en el que cobró un polémico penal en favor del Millonario sobre el final y cuya conducción fue calificada como “muy mala” por el propio Rapallini.

La sorpresa es, sin dudas, la designación de Darío Herrera, que a sus 41 años dirigirá su primera Copa del Mundo. Es internacional desde 2015 y fue muy bien conceptuado en sus inicios en Primera División. En 2024 fue parte de la Copa América de Estados Unidos, junto con Yael Falcón Pérez. Esta vez, no aparecía en los pronósticos como uno de los jueces elegidos.

Yael Falcón Pérez, un árbitro bien considerado cuya imagen quedó golpeada tras su polémica actuación en River-Platense, en 2025. Daniel Jayo - LA NACION

Los asistentes serán los mismos que en la Copa América, mientras que en el VAR habrá cambios: tras la participación de Mauro Vigliano, Silvio Trucco y Héctor Paletta, el elegido esta vez es Hernán Mastrángelo.

Todos los árbitros designados al Mundial tendrán participación en la fecha 14 del Apertura: Falcón Pérez dirigirá Estudiantes-Unión; Herrera tendrá a cargo Independiente Rivadavia-Argentinos Juniors, con Facundo Rodríguez como AVAR; y Tello estará en el VAR del clásico Lanús-Banfield, donde Belatti y Navarro actuarán como asistentes. Del Yesso será parte de la terna en Vélez-Central Córdoba. Mastrángelo, en tanto, estará en la cabina del VAR en Huracán-Rosario Central.

Los árbitros conocerán qué partido dirigirán entre 48 y 72 horas antes de cada encuentro. Por reglamentación de la FIFA, no podrán dirigir selecciones de su misma confederación, por lo que no arbitrarán partidos de Argentina, Brasil, Uruguay, Colombia, Ecuador y Paraguay.