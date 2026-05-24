River vs. Belgrano de Córdoba: llegó la kiss cam al estadio en el que se jugará la final.

Ya está todo listo para que River y Belgrano de Córdoba definan este domingo al campeón del Torneo Apertura 2026. Pero, a poco más de una hora del comienzo del partido, los hinchas de ambos clubes que empezaron a copar las gradas se sorprendieron con un detalle que no pasó desapercibido en el estadio Mario Alberto Kempes: la organización instaló una kiss cam, la tradicional cámara popular de los espectáculos deportivos de Estados Unidos que enfoca parejas en las tribunas para invitarlas a besarse.

Ese dispositivo tecnológico suele tener bastante protagonismo y, a veces, causa cierta inquietud entre los espectadores. Mientras la gente continúa llegando en masa a la cancha, en las primeras imágenes, que se replican en la pantalla de transmisión sobre el borde del imponente estadio, se vieron hombres y mujeres enmarcados dentro de un corazón y el logo Liga Profesional de Fútbol (LPF) a un costado.

Las críticas en las redes sociales por la kiss cam no se hicieron esperar. “¿Por qué nos queremos parecer siempre a la banana esa hecha en Estados Unidos y que se pasa en la MLS? No lo entiendo realmente", se quejó un usuario de X. “Otro capítulo de esta serie llamada ‘Destrucción del fútbol argentino’”, publicó otro.

Los organizadores también replicaron la conocida “cámara de parecidos”, como también se usa en Estados Unidos.

El estadio Mario Kemples de Córdoba, en la previa de la final del Torneo Apertura entre River y Belgrano

El partido comenzará a las 15.30, tendrá arbitraje de Yael Falcón Pérez y entregará el primer título de la temporada en el fútbol argentino. River fue el primero en asegurar su lugar en la final tras vencer por 1 a 0 a Rosario Central en el Monumental.

El historial en enfrentamientos mano a mano marca un claro dominio para el equipo porteño, que ganó en tres de los cuatro, aunque Belgrano se quedó con el más importante y que marcó un hito de relevancia en la historia del fútbol argentino.

River vs. Belgrano de Córdoba: llegó la kiss cam al estadio en el que se jugará la final. Sebastián Salguero - LA NACION

En junio de 2011, River descendió por primera vez en su historia tras perder la serie de promoción contra Belgrano, cuando el “Pirata” se impuso con un marcador global de 3 a 1, logrando el ascenso a Primera División.

Las formaciones

River: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Lucas Silva, Fausto Vera, Juan Cruz Meza, Tomás Galván; Facundo Colidio y Joaquín Freitas. DT: Eduardo Coudet.

Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Lisandro López o Agustín Falcón, Adrián Spörle; Santiago Longo, Adrián Sánchez; Emiliano Rigoni, Lucas Zelarayán, Francisco González Metili; Lucas Passerini. DT: Ricardo Zielinski.