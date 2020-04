Teo Gutiérrez, sobre el episodio del arma en el vestuario. "Yo me he tenido que disculpar", confesó ocho años después el futbolista. Crédito: captura

29 de abril de 2020 • 13:38

La pelea entre Teo Gutiérrez y el Coco Basile ya toma ribetes antológicos. La anécdota, que contada por el histórico entrenador se torna aún más desopilante, crece con el paso del tiempo. Se trata de la vez que el jugador colombiano llevó un arma al vestuario visitante de Independiente. Racing perdió ese partido por 4-1 que ocasionó la renuncia de Coco Basile de la profesión.

"Me he tenido que disculpar con el Coco por toda esa situación que pasó, pero no fui yo sólo como dice él, que se retiró por mí. Esta es una situación difícil. Ese día lo vi venir al vestuario y me escondí de la vergüenza", dijo el futbolista colombiano.

En diálogo con 90 Minutos de Fútbol, resaltó las virtudes de su extécnico : "Un gran entrenador, que ha estado en mundiales, que ha tenido jugadores de jerarquía", lo elogió el jugador colombiano. Además, sobre Basile , dijo que le tiene respeto por ser mayor. "Cualquiera que sea mayor y me lo enfrente, siempre me tengo que levantar y saludarlo. Los muchachos de ahora no respetan", diferenció.

Luego, el Pollo Vignolo le contó que Basile estuvo en su programa un par de semanas atrás, y el delantero colombiano empezó su show: "Lo vi. Es un personaje lindo. Es como el abuelo de uno, pero ese abuelo que es como un padre también, que dice: '¿Cómo estás? Espero que hagas goles el domingo. Quedate tranquilo que te van a gastar'. Yo lo miraba y me quería reír, pero me mordía el labio", contó, gracioso, Gutiérrez.

"Nosotros lo hicimos crecer a Gallardo"

En otro fragmento de la entrevista, el futbolista de Junior de Barranquilla reivindicó al River campeón de la Copa Libertadores 2015, del cual fue parte fundamental: "Hubo un antes y un después del

Además, reafirmó a sus polémicos dichos de que para el es peor descender que perder una final frente a tu clásico rival, pero que eso no le quita su amor por River: "Yo le di mucho. Cuando descendió, dije que quería estar ahí".

Finalmente, ponderó la importancia de los jugadores en el éxito del ciclo de Marcelo Gallardo como entrenador de River: "Nosotros lo hicimos crecer. Porque si él llegaba y River no ganaba... (gesto de que se iba). Nosotros entendimos el mensaje desde el primer día. Era más bueno, más tranquilo en ese momento. Más manso", concluyó.