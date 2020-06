Carlos Tevez espera renovar su contrato con Boca Fuente: LA NACION - Crédito: Prensa Boca

Boca no tiene paz. Por momentos se cree eso, pero en realidad se malacostumbra a vivir períodos de tregua . Que a veces duran más y otras, menos. Pero que tarde o temprano se terminan, y en muchos casos de mala manera. Como si entre un tuit y otro no hubieran pasado 21 horas sino 21 segundos, Jorge Bermúdez continuó esta mañana arrojando munición pesada contra Carlos Tevez a través de las redes sociales, en medio de una cuenta regresiva por la renovación de un contato que inevitablemente culminará en el primer instante del miércoles 1º de julio.

"Claro que nosotros como todo el mundo Boca espera la renovación de Zárate y Tevez. Son símbolos y bastiones deportivos. Lo que no podemos aceptar es el oportunismo político y que se le mienta al hincha y socio que ama el club como nosotros", disparó el Patrón esta mañana en su cuenta personal.

Tuvo tiempo de pensar y de leer y escuchar lo que generó su primer mensaje , escrito apenas un día antes: "Reconforta que haya medios independientes sin compromisos que aborden el tema con tacto y coherencia. La verdad prevalece siempre dónde la mentira hace muchos esfuerzos por aparecer", en un mensaje que culminaba con el link a una nota periodística que asegura que el objetivo de Tevez es ser candidato a presidente de Boca, con Daniel Angelici como aliado . Pero no. Como en sus épocas de recio defensor, juega fuerte. Al límite del reglamento. Con un dato extra: en el texto de hoy puso al Nº 10 (proveniente de las inferiores xeneizes y ganador de 10 títulos, entre los que se destacan la Libertadores y la Intercontinental de 2003) a la misma altura de Mauro Zárate , que llegó hace dos años a Brandsen 805.

Es llamativo el mensaje de Bermúdez, mano derecha de Juan Román Riquelme en el Departamento de Fútbol. Como socio y con la antigüedad correspondiente, si así lo quisiera Tevez podría postularse a presidente del club de la Ribera. Pero recién en diciembre de 2023 . Serán los socios, en las urnas, quien lo elijan o no. A Riquelme no le gustan las formas del Patrón, pero comparte los pensamientos. Pero entonces, ¿cuál es el objetivo de hacer futurología, en medio de una renovación de un contrato que, al menos públicamente, ambas partes coinciden en querer concretar?

Tevez y Riquelme mantienen una relación correcta, en la cual cada tanto surgen chispazos Fuente: LA NACION - Crédito: Archivo

Hay una realidad. Según pudo averiguar LA NACION , la contraoferta propuesta por Tevez (un contrato por seis meses y donar todo su salario), descolocó a más de uno , que se sorprendió con esa jugada. "Boca le ofreció A y Tevez respondió B", comentaron. De todas maneras, en un contexto donde aún no está claro cuándo se volverá a jugar profesionalmente al fútbol en la Argentina, ni en qué estado físico volverá el capitán del campeón vigente, parecía hasta ideal la renovación semestral.

No lo consideran así. Y se mantienen en el vínculo de 12 meses, con la opción de extenderlo a 18. Para al mismo tiempo marcarle la cancha al futbolista y dejarle en claro quién toma las decisiones. Con un tema central que anticipó este diario y que todavía no tuvo resolución: la cotización del dólar que se tomará en cuenta en el hipotético caso de que finalmente concreten la firma por 12 meses a cambio de poco menos de US$ 1.500.000.

Desde el club sospechan que algo o alguien lo hizo cambiar de parecer al ídolo. Y no les gustó nada que lo anunciara en los medios antes de proponerlo puertas adentro. A la vez, hay un tema legal en el medio: el nuevo acuerdo entre la AFA y Futbolistas Argentinos Agremiados estipula que los contratos deberán ser de enero a diciembre. En ese contexto, es imposible firmar hasta el 30 de junio, como hasta ahora. Cerca de Tevez daban por descontado que hoy se firmaba el nuevo contrato semestral. Lejos se está de eso .

Mientras tanto, desde su cuarentena familiar en Rosario, Miguel Ángel Russo espera con ansiedad noticias positivas al respecto. Para él, es fundamental la continuidad del Apache.

Bermúdez dijo que Tevez en diciembre era un exjugador y dio a entender que su objetivo es ser presidente de Boca, de la mano de Angelici

El objetivo de Boca pareciera ser que Tevez baje la cabeza y acepte las condiciones iniciales propuestas por el club, o bien que reaccione y sea él quien anuncie la no renovación del vínculo para así la dirigencia ahorrarse el costo político de echar a un ídolo. Más allá de que el propio futbolista relativizó los dichos en radio la Red con lucidez: "Si nos tenemos que decir las cosas en la cara, nos las diremos... Le diré 'Raúl, ¿sos boludo? Eso no se lo digas a la prensa, decímelo a mí' y él me agarrará la oreja como siempre y ya está. Confrontar ahora con él y con el Patrón no es bueno para Boca, tenemos que estar todos juntos, ése es el mensaje. Por eso me rompo el culo, por la felicidad de la gente de Boca. Yo juego por ellos. Ni por Bermúdez, ni por Cascini ni nadie".

Tevez celebra con los hinchas su gol a Gimnasia, que a Boca le valió un campeonato emocionante Fuente: LA NACION - Crédito: Mauro Alfieri / archivo

Las próximas horas serán claves, aunque ante este escenario no sería descabellado pensar que la última imagen de Carlos Tevez como futbolista de Boca haya sido recuperado físicamente, trepado a un alambrado, y celebrando con los hinchas el gol que marcó para darle a Boca un campeonato emocionante, que le ganó a River en los últimos minutos del la última fecha.