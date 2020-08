Rooney aseguró que el pase de Thiago al Liverpool será más influyente que el de Messi al City Fuente: AFP

El mundo del fútbol se mantiene en vilo por la salida de Lionel Messi de Barcelona tras casi 16 años de carrera profesional en España. Mientras se espera por una resolución con el club culé en los próximos días, el astro rosarino está dispuesto a afrontar un nuevo desafío: dar el salto a la Premier League para jugar en Manchester City con su mentor Pep Guardiola y su amigo Sergio Agüero. Pero, a pesar del impacto que implicaría la presencia de Leo en la primera división del fútbol inglés, para Wayne Rooney no sería el gran fichaje del mercado de pases.

Rooney, actual capitán de Derby County, de la Championship inglesa, aseguró que si Liverpool consigue fichar a Thiago Alcántara será el gran traspaso de la temporada. "Creo que la Premier League estará entre City y Liverpool. Y si el Liverpool consigue a Thiago procedente del Bayern de Munich, creo que lo tienen hecho. Es un fichaje mejor que el de Messi por el City", confesó el delantero inglés a talkSPORT.

Thiago es una petición expresa del entrenador Jurgen Klopp, ya que ve en el mediocampista español de 29 años, que fue una de las figuras de los alemanes en la conquista de la Champions League, las condiciones idóneas para ser el motor del equipo. Pero, pese al deseo del DT, todavía no se cerraron los números entre Liverpool y Bayern Munich por un pase que rondaría los 30 millones de euros.

El fin de semana pasado, Rooney, en su columna en The Sunday Times, aseguró: "Es uno de los mejores centrocampistas de Europa. Muy completo, de verdad, con un poco de todo. Ayuda muchísimo a la presión del Bayern y se deja caer entre los centrales para tomar el balón, pero también puede unirse cuando están jugando alrededor del área rival. Es un gran jugador. Solo espero que no vaya al Liverpool", escribió el atacante, que además agregó que "sería genial verlo en la Premier League" y contó que le gustaría en el United ya que "estuvo a punto de fichar en 2013".

Ahora, aunque Rooney insistió en la importancia de Thiago y le restó un poco de valor a la llegada de Messi, también destacó la constancia y el talento del 10 argentino pese al paso del tiempo. "Se que está envejeciendo, pero es un jugador que nadie ha visto antes. Lo tiene todo. Puede crear goles, marcarlos, generar juego y es el mejor de todos los tiempos", insistió el inglés, y agregó que "si puede venir a la Premier League, creo que solo Manchester City o United podrían hacerlo... y prefiero verlo en el United".

La exestrella del United y la selección inglesa destacó que "el título estará entre Liverpool y City" y destacó sobre Leo: "Es uno de los únicos jugadores que me he sentado a ver y me he quedado asombrado. No me malinterpretes, jugué con Cristiano Ronaldo y los dos han marcado un estándar que no creo que volvamos a ver. Pero para mi, Messi, simplemente está a otro nivel".