Thiago Almada, seleccionado para el All Star de la MLS, sin jugadores del Inter Miami que espera a Lionel Messi

Thiago Almada encabeza la representación de cinco futbolistas argentinos seleccionados para participar en el All Star de la Major League Soccer (MLS), que el 19 de julio celebrará un partido ante Arsenal de Inglaterra, en el estadio Audi Field, de Washington.

Nuestro país es el segundo con más nominados, luego de los nueve que estarán por los Estados Unidos. A Almada (Atlanta United) lo acompañarán Luciano Acosta (Cincinnati), Cristian Espinoza (San Jose Earthquakes), Lucas Zelarayán -tiene pasaporte armenio y juega para el seleccionado europeo- (Columbus Crew) y Álvaro Barreal (Cincinnati).

Lucas Zelarayán, en acción en un partido de Columbus Crew Emilee Chinn/Getty Images/AFP - Archivo

La composición del plantel de 26 jugadores se realizó con los siguientes criterios: 12 surgieron de la votación de aficionados, futbolistas y medios periodísticos; otros 12 fueron designados entre Wayne Rooney, director técnico del All Star, y DC United, el club anfitrión, y los últimos dos los aportó Don Garber, comisionado de la MLS.

Hay 18 clubes representados entre los 29 que están distribuidos en dos conferencias. No hubo nominados de Inter Miami, que espera la incorporación de Lionel Messi. La campaña del equipo de Florida no es buena: acumula siete derrotas consecutivas y se ubica último en su conferencia (en la MLS no hay descensos). Los otros argentinos del plantel son Franco Negri y Nicolás Stefanelli. El entrenador provisional es Javier Morales, que asumió tras el despido de Phil Neville.

Golazo de Almada en marzo, cuando fue el Jugador del Mes

Almada, integrante del plantel argentino campeón del mundo, llegó a través del sistema de votación y es una de las figuras más convocantes. Suma siete goles y ocho asistencias con Atlanta United. En marzo fue elegido el Jugador del Mes, tras marcar cuatro tantos y fabricar tres pases-gol. Llegó a principios de 2022 al conjunto que fue campeón con Gerardo Martino en 2018, en una transferencia que le dejó a Vélez 14 millones de euros. Con el mercado europeo de pases abierto hasta el 31 de julio, la posibilidad de una negociación está latente.

Zelarayán, surgido en Belgrano de Córdoba, tuvo un paso por Tigres de Monterrey antes de incorporarse a Columbus, donde fue campeón de la Copa de la MLS en 2020. Fue elegido por Rooney; lleva 9 cotejos y dos goles con el seleccionado de Armenia, en el que debutó en octubre de 2021.

Formado en Huracán, el extremo Espinoza (Rooney) suma ocho goles y cuatro asistencias para San José, donde hasta abril del año pasado tuvo a Matías Almeyda como entrenador. Acosta (votado) apareció en 2014 en la primera de Boca como un volante creativo y de físico pequeño. Nueve goles y tres asistencias son su contribución en la actual campaña de Cincinnati, donde tiene de compañero a Barreal (votado), que emigró de Vélez con 19 años y esta temporada acumula dos tantos y cuatro pases-gol.

Del seleccionado de los Estados Unidos habrá siete jugadores en el All Star, con Jesús Ferreira, Jordan Morris y Walker Zimmerman como los más destacados.

Los elegidos para el All Star

Arqueros : Tyler Miller (DC United), Djordje Petrovic (New England Revolution) y Roman Burki (St. Louis CITY SC).

: Tyler Miller (DC United), Djordje Petrovic (New England Revolution) y Roman Burki (St. Louis CITY SC). Defensores : Walker Zimmerman (Nashville), Matt Miazga (Cincinnati), Ryan Hollingshead (LAFC), Tim Parker (St. Louis CITY SC), John Tolkin (New York Red Bulls) y Jon Gallagher (Austin).

: Walker Zimmerman (Nashville), Matt Miazga (Cincinnati), Ryan Hollingshead (LAFC), Tim Parker (St. Louis CITY SC), John Tolkin (New York Red Bulls) y Jon Gallagher (Austin). Mediocampistas : Aidan Morris (Columbus Crew), Lucas Zelarayán (Columbus Crew), Thiago Almada (Atlanta United), Hany Mukhtar (Nashville), José Martínez (Philadelphia Union), Luciano Acosta (Cincinnati), Alvaro Barreal ( Cincinnati), Riqui Puig (LA Galaxy), Mathieu Choiniere (CF Montreal) y Héctor Herrera (Houston Dynamo).

: Aidan Morris (Columbus Crew), (Columbus Crew), (Atlanta United), Hany Mukhtar (Nashville), José Martínez (Philadelphia Union), (Cincinnati), Cincinnati), Riqui Puig (LA Galaxy), Mathieu Choiniere (CF Montreal) y Héctor Herrera (Houston Dynamo). Delanteros: Denis Bouanga (LAFC), Jesús Ferreira (FC Dallas), Jordan Morris (Seattle Sounders), Christian Benteke (DC United), Georgos Gioukamakis (Atlanta United), Kei Kamara (Chicago Fire) y Cristian Espinoza (San Jose Earthquakes).

