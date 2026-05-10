Nahuel Molina se desgarró en Atletico de Madrid con miras al debut de la selección argentina en el Mundial 2026

Nahuel Molina encendió las alarmas en la selección argentina tras sufrir un desgarro en la derrota de Atlético de Madrid por 1-0 ante Celta de Vigo, disputada este sábado por La Liga. A pesar de la preocupación inicial, el lateral derecho estaría en condiciones de llegar al debut del Mundial 2026 frente a Argelia, previsto para el 16 de junio.

El futbolista de 28 años padeció una molestia muscular durante la media hora que estuvo en cancha, aunque por el momento no se difundieron precisiones sobre la zona afectada. La noticia generó inquietud en el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni, que lo considera una pieza titular del equipo.

Nahuel Molina, junto a Scaloni en la selección argentina Manuel Cortina

Sin embargo, con el correr de las horas se confirmó que se trata de un desgarro de grado 1, con un tiempo de recuperación estimado en 21 días. De este modo, Molina tendría chances de llegar en buenas condiciones al estreno del grupo J, aunque restará saber si el entrenador decide incluirlo desde el inicio.

Nahuel Molina es uno de los habituales futbolistas del equipo que Lionel Scaloni suele alinear desde el arranque, a la espera de que el entrenador defina la nómina de convocados para el Mundial que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá. El plazo para presentar oficialmente la lista vence el próximo 30 de mayo.

En los llamados anteriores, el director técnico había citado de manera constante al exjugador de Boca y Defensa y Justicia, mientras que Gonzalo Montiel quedó al margen debido a inconvenientes físicos que le impedían estar disponible.

Nahuel Molina, en el reciente duelo entre Atlético de Madrid y Barcelona Manu Fernandez - AP

El problema físico de Molina se agrega a las lesiones de Cristian “Cuti” Romero y Nicolás González, este último también integrante del plantel del Atlético de Madrid. Aunque en el cuerpo técnico confían en que todos estarán en condiciones óptimas, la acumulación de contratiempos encendió señales de alerta en el entorno de la Selección argentina.

La nómina de convocados para el Mundial 2026 ya está prácticamente definida, según comentó Scaloni en la última ventana FIFA al afirmar que la tiene “bastante clara”, aunque el plazo para hacerla oficial se extiende hasta el 30 de mayo. En ese sentido, está previsto que el plantel se junte en Kansas hacia el final de este mes, entre el 28 y el 29, para comenzar la concentración previa a la competencia, que se disputará del 11 de junio al 19 de julio.