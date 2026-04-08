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Tigre empató 1-1 con Alianza Atlético Sullana en su debut en la Copa Sudamericana

El Matador abrió el marcador a los 9 minutos con un gol de Ignacio Russo, pero a falta de 15 para el final el conjunto peruano lo igualó; en la próxima fecha enfrentará a Macará

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Tigre empató en su debut en la Sudamericana
Tigre empató en su debut en la Sudamericana

Tigre empató 1 a 1 con Alianza Atlético Sullana (Perú) en su debut en la Copa Conmebol Sudamericana 2026. El equipo dirigido por Diego Dabove se adelantó en el marcador a los 9 minutos con un gol de Ignacio Russo, sin embargo, a falta de 15 para el final, el argentino Valentín Robaldo anotó para los locales e igualó el marcador.

Casi al comienzo del partido, el peruano Hernán Lupu perdió la pelota tras una presión alta de Tigre y Jabes Saralegui puso al Matador en una ocasión de ataque. Descargó para Elías Cabrera, que metió un pase filtrado para José David Romero, uno de los goleadores del campeonato argentino. El delantero remató y, si bien el arquero Daniel Prieto tapó el tiro, el rebote quedó en manos de Russo, que la mandó a guardar y rompió el cero.

En un principio, el gol fue anulado por el juez de línea, quien cobró un offside de Romero en la jugada previa al remate de Russo, pero, luego, los árbitros del VAR revisaron la posición y convalidaron la anotación.

Con el correr del partido, Tigre se acomodó en el juego y, si bien no contó con gran posesión de pelota, jugó con la tranquilidad de estar asegurándose una victoria de visitante en su debut. Pero, al minuto 73, Alianza Atlético Sullana logró destaparse: tras una serie de combinaciones colectivas, Elián Muñoz recibió la pelota en el tercer cuarto de cancha y la empaló para Robaldo, quien metió una volea y sentenció el empate.

En la próxima fecha, Tigre enfrentará a Macará, de Ecuador, y en la siguiente a América de Cali, de Colombia.

La última vez que el conjunto de Victoria disputó una copa internacional había sido en 2023, cuando también clasificó a la Conmebol Sudamericana. En esa ocasión, tras haber terminado segundo en su grupo -después de San Pablo-, se midió en el repechaje ante Libertad, de Paraguay, que había sido uno de los equipos que terminó en el tercer lugar en la Libertadores. En tanto, Tigre perdió 3 a 1 en el global y quedó eliminado.

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