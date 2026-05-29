Tigre venció a Alianza Atlético y el empate de América de Cali lo clasificó a los dieciseisavos de la Copa Sudamericana

La noche en Victoria fue abrazado por el clima frío y la tensión de los hinchas de Tigre, que aguardaban por un triunfo, con tono a obligación, sobre Alianza Atlético, de Perú, por la última fecha de la Copa Sudamericana. Además, era vital escuchar buenas noticias desde Colombia, donde América de Cali no debía ganar. Se le dio todo. Ganó su compromiso 2-0, por los goles de Jabes Saralegui y Alan Barrionuevo, mientras que los colombianos igualaron sin goles. Así, obtuvo el segundo puesto para seguir compitiendo: se cruzará con un Nacional, de Uruguay, por los playoffs.

La noche no arrancó bien. A los 5 minutos, el médico debió mirar a Diego Dabove y girar sus dedos índices para solicitarle el cambio de Martín Garay, que fue a buscar una pelota en lo alto y recibió un cabezazo -sin intención, pero brutal- directo a su nariz por parte de Mariano Barreda. La toalla y fuerza para contener la sangre indicaba el caudal que derramaba, por lo que fue reemplazado por Valentín Moreno y llevado al vestuario para asistirlo.

La asistencia que necesitó Martín Garay tras un cabezazo sin intención, pero que le causó mucha pérdida de sangre en la nariz y la inmediata modificación en el arranque del partido. LUIS ROBAYO - AFP

Previo a la pausa de rehidratación ya se escuchaba el “Movete... y dejá de joder”. Segunda mala noticia. Pésima, se podría decir. Porque si hay algo que necesita un equipo en un contexto semejante es la calma para poder llegar al gol, pero el exterior alimenta la ansiedad y el equipo no era profundo. También es verdad la racha que forzó la impaciencia: una victoria en los últimos 16 compromisos, desde fines de febrero.

Por eso, en el ahora habitual minuto en el que se escuchan las indicaciones de los entrenadores, Dabove hizo hincahpié en “no entrar en el desorden” producto de esa exigencia. Sin embargo, en la primera mitad, el local no patearía al arco. Y si bien no enloqueció, durante los últimos diez minutos perdió el dominio de la pelota.

Santiago López fue otra vez una de las búsquedas más recurrentes en el ataque de Tigre, pero en el primer tiempo no pudo desequilibrar y el local no tuvo llegadas en medio de la obligación. LUIS ROBAYO - AFP

El cuadro peruano empezó a ser criterioso. Hasta tuvo una situación por un centro que desvió ligeramente el delantero argentino Franco Coronel y encontró la reacción de Felipe Zenobio. En consecuencia, el pitazo final del primer capítulo arrojó chiflidos desde las tribunas.

De todas maneras, pese a la prisa por ganar, necesitaba eso: 15 minutos de paz en el vestuario y contagiarse calma y motivación entre sí. También, de ver la pantalla y que el otro resultado se mantuviera como lo necesitaba, tomando otro impulso que se reflejó al regresar. Porque a los dos minutos del complemento, cuando la gente ni siquiera se había acomodado, Tigre apretó arriba, Ignacio Russo rebotó rápido y Saralegui sacó un remate bajo, cruzado y de media distancia que infló la red, también por un pequeño desvío en el zaguero argentino José Villegas. Explosión matadora.

Vaya si fue significado de soltura. Activó su faceta peligrosa, primero, con un gran desborde de Moreno y el toque final de Russo, contenido por el arquero Daniel Prieto. Luego, con un tiro libre de Federico Álvarez que rozó un poste, tan peligroso como uno que pateó en el primer tiempo.

La celebración de Jabes Saralegui, que también ofreció disculpas al público por la actualidad del equipo y, seguramente, las lesiones que atravesó en el semestre: se terminaron las rachas adversas y Tigre clasificó. LUIS ROBAYO - AFP

Aunque más lo caracterizó fue la inteligencia. Se alejó del arco rival, pero para ocupar espacios y no volver a perder la posesión como antes. Lo llenó de amonestaciones al visitante y pasó a elegir sus momentos para ir a buscar. El resultado lo tenía y el que había en Cali, también, con un 0-0 que no se rompía.

Recién superados los 25 minutos tuvo otra peligrosa con el tiro libre del ingresado Gonzalo Martínez. Sin embargo, la tranquilidad llegaría a los 31: Pity lanzaría un tiro de esquina bajo, Joaquín Mosqueira -también ingresante- la taqueó y Barrionuevo definió abajo del arco. Tarea cumplida: a rezarle a Macará.

Lo mejor de Tigre 2 vs. Alianza Atlético 0

Ya sin nervios, se dispuso a terminar el partido y poner los ojos en celulares, tanto los futbolistas como los hinchas. El conjunto ecuatoriano sostuvo el empate y los aplausos en Victoria se hicieron escuchar: como en los duelos ante América de Cali logró un empate en Colombia y el triunfo en Victoria (2-0), quedó por encima pese a los 9 puntos compartidos.

No hubo un festejo abismal, pero sí el reconocimiento a lo logrado. Tigre deberá cambiar la cara a tiempo: en el semestre insinuó ser indomable y se terminó apagando, aunque con un consuelo siempre bienvenido.