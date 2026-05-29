Kvaratskhelia, de la tierra del fuego sagrado a la Champions: el crack que consiguió en PSG lo que no pudieron Messi, Neymar ni Mbappé

BUDAPEST, Hungría.- Es complicado escribir y pronunciar el nombre Khvicha Kvaratskhelia sin hacer hincapié en Google, aunque los napolitanos ya lo aprendieron de memoria en el verano de 2022. Procedente de un país como Georgia, del que normalmente no han salido futbolistas de renombre, el wing entonces de apenas 21 años había llegado al estadio Diego Armando Maradona para sustituir a Lorenzo Insigne, símbolo del club azzurro. Nadie, en aquel momento, hubiese pensando que en pocos meses este “barrilete caucásico”, habría escrito un capítulo crucial de la historia del club que fue del ilustre 10 argentino a través de unas jugadas de ensueño. Jugadas que le valieron, después de unas semanas, el apodo de “Kvaradona”.

Gambetas espontáneas, caños que le salían de forma natural y la sensación de poder siempre crear un peligro arrancando, eso sí, desde la izquierda: eso desprendió el calladito georgiano que logró devolver el título de campeón a un Napoli que no lo ganaba desde 1990, cuando el capitán era Diego. El bautismo en la cancha que vio triunfar al Pibe de Oro fue la bendición total para un chico tímido que en sus dos años y medio en Italia usó solamente el inglés para comunicarse, pero que cuando se ponía los botines iba silencioso hacia la gloria con sinuosos movimientos de bailarín.

Khvicha Kvaratskhelia celebra un gol en el estadio Diego Armando Maradona: la del Napoli fue su casa antes de llegar a PSG

Mejor que Mbappé

Cuando, en enero de 2025, Kvaratskhelia decidió dejar la soleada bahía de Nápoles para la gris abertura del Sena, muchos pensaron que el cambio no le habría beneficiado. Su segunda temporada con el equipo italiano había sido decepcionante, y la primera parte de la tercera su talento había lucido solo a chispazos. En realidad, mentalmente el georgiano estaba agotado por la presión de un pueblo que en sus momentos logró estresar al mismísimo Maradona, además de otros jugadores rioplatenses como Ezequiel Lavezzi y Edinson Cavani. Estos últimos dos se fugaron de Italia poniendo rumbo al Paris Saint Germain de los jeques, y lo mismo hizo Kvara, que nada más llegar a las órdenes de Luis Enrique comprobó que su bloqueo había sido puramente psicológico.

Su última jugada en el estadio Maradona fue un disparo que dio más en el pasto que en la pelota, confirmando un estado anímico bajoneado. Antes de escaparse, de noche el georgiano logró hacerse una foto en el mural de Diego que hoy en día es el segundo “monumento” más visitado de Italia tras el Coliseo romano. Después, llegó la gloria continental. Porque si en el sur de Italia hizo la historia tras devolver un Scudetto al único club grande entre los pobres, el talento nacido en el brumoso Caúcaso expandiría su leyenda hacia los confines europeos. Y más allá.

Khvicha Kvaratskhelia en acción en Paris Saint-Germain, que va por el bicampeonato en la Champions Thibault Camus - AP

Si en Nápoles Maradona pasó a ser “mejor que Pelé” según una canción popular que salió tras la llegada del Pibe de Oro al entonces estadio San Paolo, en París hoy Kvara ys es “mejor que Mbappé”. Y no es solamente por lo que ganó en la competición europea que más prestigio emana en cuanto al fútbol de los clubes. Sino porque en la capital francesa Kvaratskhelia se ha podido sumergir en una cultura del trabajo a 360 grados, que ha terminado elevándolo a jugador total. Un número 7 con ganas no solamente de tejer arabescos sino también de romper el juego rival desde el posicionamiento y la actitud. Algo que el mismo Luis Enrique le reprochaba a Mbappé en un video edito por Movistar en el que el francés, goleador implacable pero poco solidario, parecía casi pasar de sus consignas.

Una buena parte del mérito del por qué el PSG está en Budapest para volver a consagrarse campeón es de “Kvaradona”, apodo que él mismo admitió apreciar aunque a sabiendas de no poder compararse con el astro argentino, “el más grande de todos los tiempos”. Su impacto en el PSG fue inmediatamente importante, aunque para aturdir a todos los rivales como lo está haciendo ahora ha necesitado un tiempo fisiológico de adaptación.

En sus primeros meses parisinos tuvo que amoldarse al diferente trabajo que pregonaba Luis Enrique, que lo recibió con los brazos abiertos pero con la indicación principal de “correr como si fuera un lateral”, algo que el mismo Mbappé había rechazado de mala gana. Y, mientras el caucásico la rompe en la capital francesa, el parisino Mbappé lleva dos temporadas seguidas sin títulos con el Real Madrid, con los hinchas del PSG que siguen festejando el cambio entre él y Kvara.

Fuego sagrado

Su estatus de titular indiscutible se afianzó sobre todo en la Champions, competición en la que ya había lucido muestras artísticas con el Napoli -las victorias por 4-1 al Liverpool y por 4-2 al Ajax quedarán en la memoria del estadio Maradona no solo por el resultado sino por las imprevisibles gambetas del georgiano, que volvió locos a defensores expertos como Gomez o Van Dijk-. Sin embargo, ha sido en la temporada actual que el ex napolitano ha aumentado la calidad de sus jugadas, que han llegado a ser también más funcionales para el equipo. Y los números no mienten: Kvaratskhelia lleva 10 goles y seis asistencias en 15 partidos en la competición continental.

Pero el tramo temporal en el que el 7 del PSG ha sacado todo su fuego sagrado ha sido en el lapso más exigente, el del mata-mata. De los playoff hasta la semifinal de vuelta en Munich de sus pies han salido siete goles y tres pases decisivos en ocho encuentros totales, y en la semifinal de ida contra el Bayern toda Europa asistió a su consagración. Un evento continental, por no decir planetario, en el que su talento no se limitó solamente de sus dos goles de autor sino de su notable trabajo en la etapa.

Kvara lleva la pelota en un partido de la última Euro con la camiseta de Georgia, su país, ante España TOBIAS SCHWARZ - AFP

El funámbulo georgiano supo rehacerse también desde el punto de vista motivacional. Volviendo a nacer sobre todo en cuanto a elemento de sacrificio, y no solo de puro destello ofensivo. Sus repliegues persiguiendo a rivales de gran velocidad han pasado a ser costumbre como sus caños. La corrida con el poderoso Dumfries en los últimos minutos de la final del año pasado en la que el PSG vapuleó al Inter por 5-0 fue más noticia que su gol en el mismo partido.

El PSG que ahora puede aspirar por segunda vez consecutiva a la Champions League tiene como su protagonista a alguien que mediaticamente presenta un perfil más bajo que el Balón de oro 2025, Ousmane Dembelé. Es un chico de 25 años que leva dentro un fuego eterno. Un fuego que, según la mitología griega, el héroe Prometeo robó a los dioses para distribuirlo a los hombres. Esta caverna, por el azar de la historia, se halla en la actual Georgia, tierra natal de Kvaradona.