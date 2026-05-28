Tigre vs. Alianza Atlético, por la Copa Sudamericana 2026: día, hora y cómo ver online

Tigre y Alianza Atlético se enfrentan este jueves desde las 21.30h en el estadio Monumental de Victoria (José Dellagiovanna), por la fecha 6 de la Copa Sudamericana 2026. El partido se puede seguir el minuto a minuto, con estadísticas y los videos de los goles, en canchallena.com. A continuación, toda la información clave del encuentro.

En este torneo, Tigre viene de empatar ante América de Cali por 1-1 mientras que Alianza Atlético llega de empatar ante Macará por 0-0. Tigre suma 6 puntos en la tabla de posiciones, mientras que Alianza Atlético tiene 2 puntos.

Todo lo que hay que saber

Tigre vs. Alianza Atlético

Hora: las 21.30h

Partido correspondiente a la fecha 6 de la Copa Sudamericana 2026

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El resultado en vivo