Volvió el fútbol argentino, con la Copa de la Liga. El mismo torneo que consagró campeón hace poco más de un mes a Rosario Central, y que, por esas movidas de calendario, ya arrancó de nuevo para iniciar esta temporada 2024.

En Victoria, Tigre y Sarmiento mostraron muchas caras nuevas. Al mando, Lucas Pusineri se fue y Pipo Gorosito regresó a su hogar para empezar un tercer ciclo. Martín Garay, Agustín Cardozo y Blas Armoa son los únicos tres que continúan, respecto del equipo que terminó jugando el año pasado. Del otro lado, apenas dos meses después, Juan Insaurralde era el único titular en Sarmiento respecto de la última formación en la Copa de la Liga del año pasado; en la danza de los técnicos, Facundo Sava pasó a Huracán y Sergio Rondina se sentó en la silla del Verde.

Pero algunas cosas no cambiaron. Por caso, las limitaciones de unos y otros. Aquí coincidieron Tigre y Sarmiento para armar un 0-0 menos que discreto. Con pocas situaciones, escaso juego asociado y el gol ausente. Nada novedoso, por cierto. Tigre no anotó en ocho de sus últimos 12 partidos. Sarmiento sólo ganó uno de sus últimos 13 encuentros. Ninguno de los dos hizo mucho para cambiar una de esas ecuaciones. Y cuando hubo alguna buena ocasión, aparecieron los arqueros; Sarmiento no pudo anotar ni siquiera a centímetros del arco.

Lo mejor del partido

En los primeros minutos se lo vio mejor plantado a Tigre, un poco más ambicioso. Pero, sin muchos recursos, dependía en exceso de la pegada de Brahian Alemán. El uruguayo, uno de los refuerzos, estuvo cerca con un par de tiros libres de su sello, y levantó con sus remates al público local. Colaboró Cardozo con despliegue en el medio, y no mucho más.

Del otro lado, poco de Sarmiento, con algún desborde de Elías López como escaso argumento. Pero el equipo de Rondina se despertó cerca dela media hora, con un par de subidas de Gabriel Díaz. De 23 años, era delantero o extremo en sus inicios, pero cuando llegó a las inferiores del Verde encontró espacio para subir por el lateral izquierdo. Y así lo hizo ante Tigre, con un par de apariciones, incluido un centro que cabeceó Mauri y que forzó una tapada de Tagliamonte a puro reflejo. Eso fue lo mejor de la primera mitad.

Con pasos calcados, volvió a empezar mejor Tigre en la segunda mitad. Allí se lució Monetti para sacar un derechazo bombeado de Armoa, en la acción más clara que tuvo el local. Pero no hubo mucho más para hacerse ilusiones, porque el partido se acható. Le faltó impulso al equipo de Gorosito para empujar contra su área a un adversario que, a su vez, empezó a crecer con los cambios: adentro Pablo Pérez, Gho y Licha López.

Sobre la media hora, la jugada clave: Lisandro López se hamacó sobre la derecha y abrió para Gho, que mandó un gran centro al ras, que cruzó el área chica. El chileno Iván Morales (24 años, con pasado en Cruz Azul, de México, y en la selección de su país), entró por el segundo palo, con el arco a su merced... pero falló la definición, la pelota bordeó la línea de sentencia y salió por el otro lado.

Allí se apagó la última esperanza de gritar un gol en la noche de Victoria. Cerca del final, Joaquín Gho pifió el remate cuando estaba solo en el medio del área, y luego Monetti le cerró la última chance a un remate cerrado de Matías Espíndola. No hubo mucho más en un partido que no prometía mucho, y no sorprendió. Los dos quedaron en deuda, escasos de fútbol, con mucho por mejorar.