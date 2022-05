Boca - Racing: todo lo que cambió en sus vidas en menos de un año (y las coincidencias)

Pasó un año, apenas. Pareció un siglo. La misma instancia, los mismos rivales. Era el 31 de mayo de 2021. El dólar paralelo cotizaba a 157 pesos y la pandemia no ofrecía resistencia: se habían registrado 638 muertos y 28.175 nuevos contagios. En el fútbol, con tribunas desiertas, Racing superó por 4 a 2 a Boca en la definición por penales, luego de empatar sin goles y alcanzó la final de la Copa de la Liga 2021, en un encuentro jugado en el estadio Bicentenario, de San Juan.

Una vida, aunque solo transcurrió casi, casi un año. Racing era conducido por Juan Antonio Pizzi, cuestionado hasta en su modo de caminar. Boca era dirigido por Miguel Angel Russo, campeón y siempre observado bajo la lupa. Miguel fue despedido el 16 de agosto, Juan Antonio, una semana antes. Y nadie lo sabía, aunque muchos lo intuían: fue la última función de Carlos Tevez, antes de estrellar el penal en el travesaño. Una gris despedida para un ídolo colosal.

Boca y Racing se citan este sábado, a las 17, en la cancha de Lanús: la ambición es la misma, alcanzar la final. Ahora, Fernando Gago es el entrenador de Racing y Sebastián Battaglia, el conductor de Boca. “El desafío es tratar de ser un equipo competitivo”, advirtió el antiguo número 5 elegante, en su presentación en el Cilindro, el 21 de octubre. “Mi idea es tener un equipo protagonista. Es lo que merece este club”, comentó el antiguo número 5 disciplinado, en su presentación en la Bombonera, el 17 de agosto.

Símbolos xeneizes, ambos estuvieron cerca de un final anticipado. Resistieron, se reinventaron.

Siempre hubo mal clima para Juan Antonio Pizzi como DT de Racing Fernando Gens - Télam

Racing venía de eliminar por penales a Vélez en los cuartos de final. Boca había dejado en el camino a River por la misma vía. El 0-0 fue el reflejo del partido que jugaron: no se cayó una sola idea. Desde los 12 pasos el triunfo fue de la Academia, que después perdió la final con Colón. Matías Rojas, Lorenzo Melgarejo, Tomás Chancalay y Enzo Copetti convirtieron para Racing. Sebastián Villa (hoy, otra vez en problemas serios) y Cristian Pavón (hoy, colgado) anotaron para Boca. El travesaño de Apache y... el remate de Diego González fue atajado por Gastón Gómez. Aquí, toda una curiosidad: atajó porque Gabriel Arias estaba afectado a la selección de Chile. ¿En Boca? Agustín Rossi, otro especialista. Una de las coincidencias, de ayer a hoy.

Los titulares de Boca fueron Rossi; Zambrano, López, Izquierdoz y Fabra; Capaldo, Campuzano, Varela y Cardona; Tevez y Villa. La formación de Racing contó con Gómez; Pillud, Sigali, Domínguez y Orban; Miranda, Aníbal Moreno y Piatti; Copetti, Cvitanich y Chancalay.

Algunas curiosidades: Lisandro López pidió irse, Capaldo también se marchó y Cardona… cambió de vereda, cuestionado en la Ribera, también en el Cilindro. Nacho Piatti abrió la puerta del adiós y Cvitanich acaba de anunciar su despedida definitiva.

Los penales de aquella semifinal

“Fue un partido de mucha tensión, no hubo elaboración. La cancha no estaba bien como para hacer un gran juego. Nosotros tratamos de imponer lo nuestro, ellos lo suyo, ya que los dos equipos tienen muchas virtudes, pero en el partido prevalecieron las defensas por sobre los ataques. Creo que merecimos llegar hasta acá, hicimos un gran esfuerzo. Y hay que disfrutarlo”, analizaba Pizzi, que prefería evitar referirse a una suerte de revancha. “El fútbol ya me dio mucho más de lo que puede darle a cualquier ser humano. Estoy tranquilo y contento. Hemos tenido un semestre muy intenso, muy duro, con poco descanso”.

Eran tiempos de conflictos, como casi siempre. Un cambio de fechas hizo que la Academia perdiera a Gabriel Arias y a Eugenio Mena, quienes tuvieron que sumarse a la Selección de Chile. Insistía, a modo de ruego: “Necesitamos que todos estemos juntos. El Mago (Capria) mostró su confianza en mí desde que me contrató. Y me lo hizo saber en estas horas posteriores. Porque nos pegamos un golpe muy duro de los que no son habituales. De la única manera que se sale es todos juntos... Me hubieran gustado algunas palabras, entre comillas, corporativas o institucionales...”. Poco después acabó por la misma puerta que Russo, que solía expresarse políticamente con corrección.

“Es dolorosa la eliminación porque no nos gusta perder. Creo que en 90 minutos hicimos más méritos. Pero esto es así. Creo que Boca fue superior, mereció ganar y no se le dio, nada más Todos los equipos llegan con un desgaste muy grande. Boca fue de los que más jugó y lo siente. No es cansancio, yo digo que son muchos viajes, un montón de cosas.... Parece que el fútbol vive fuera del Covid y no es así. El fútbol vive dentro del Covid y eso es estresante”, reflexionaba Russo.

Miguel Angel Russo tuvo un paso exitoso y traumático por Boca Marcelo Endelli - Getty Images South America

Se cansó del entorno: cuatro días después, Apache colgó los botines. Eso sí: cuando Gago asumió en Racing, pidió respeto: “A Gago en Racing lo veo bien, pero los técnicos en la Argentina no tienen tiempo. Además, Racing no viene de ganar todo, viene jugando mal. Gago está buscando una idea y no llega de un día para el otro. Y le toca jugar contra equipos afianzados. Gago necesita tiempo y en algún momento se verá su idea. Hace mucho tiempo no se proponía algo así en Racing”.

En ese mismo momento, aquel volante que pasó por Real Madrid aseguraba: “Entiendo las reglas del juego y acepto que se me ponga en duda, pero vamos a tener resultados. Yo creo en eso”.

Darío Benedetto cubrió el vacío de la salida de Tevez, en goles y liderazgo MARCOS BRINDICCI - AFP

El tiempo le dio la razón a Tevez: hoy Racing ofrece espectáculo. Y Boca crece en sintonía: en el ataque, Benedetto se destaca por el último gran ídolo. Un cambio de nombres enorme, de un año a otro.