Tokio 2020. Argentina consiguió un triunfo vital ante Egipto para mantener la ilusión de la clasificación

Condicionado por la derrota en el debut, el seleccionado argentino Sub 23 respondió con un triunfo indispensable para mantener las ilusiones de la clasificación a los cuartos de final en los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Venció 1-0 a Egipto y ahora definirá su suerte en el Grupo C el miércoles próximo, ante España, que venció por 1-0 a Australia. La Zona B tendrá una resolución muy apretada. España está primera, con 4 puntos (+1 diferencia de gol), seguida por Australia, con 3 (+1), la Argentina, con 3 (-1) y Egipto, con 1 (-1). Avanzarán los dos primeros.

Con una postura más decidida que la mostrada en el debut, la Argentina planteó un partido abierto, de golpe por golpe. El ingreso de Pedro de la Vega le dio una vía más de ataque por la derecha. El equipo de Batista presionó para recuperar rápido e intentar jugar en campo rival. A los 4 minutos, un derechazo desde afuera del área de Adolfo Gaich dio en un poste.

"Este triunfo nos viene muy bien, sobre todo en lo anímico. Sabíamos que iba a ser un partido difícil. Egipto hacia mucho que no perdía. Ahora tenemos que descansar y prepararnos de la mejora manera para definir el grupo contra España" Fernando Batista

Al tomar riesgos en la ofensiva, la Argentina quedó descompensada en algunos contraataques y pasó apuros. El arquero Jeremías Ledesma -el único mayor de 23 años en el plantel- estuvo atento para cortar un centro y, fundamentalmente, para tapar una definición de Sobhi dentro del área. Egipto pasó a preocupar con salidas rápidas y llegadas con la pelota dominada hasta el área argentina.

Gaich, en el palo

El seleccionado africano se había mostrado duro y astuto en el 0-0 ante España. No escatimó pierna fuerte, como quedó demostrado en las salidas por lesiones de Ceballos y Mingueza. Este domingo, Gaich sufrió una dura entrada con plancha de Mohsen. La cuota de experiencia de los egipcios estaba en el arquero Elshenawy, que integró el plantel en el Mundial de 2018, y los dos zagueros centrales, ambos con más de 23 años y largo recorrido internacional. La gran carta que quiso traer Egipto a Tokio fue la de Mohamed Salah, pero Liverpool no lo cedió al no estar obligado reglamentariamente. Algo similar a lo que le sucedió al “Bocha” Batista con Lucas Alario, Carlos Izquierdoz, Nicolás Capaldo y Julián Álvarez. Los seleccionados olímpicos dependieron de la buena voluntad y los intereses de los clubes.

El envión inicial de la Argentina se fue diluyendo y a partir de los 20 minutos el partido fue más parejo. A Mac Allister le costó encontrar espacios y conectar con los delanteros. Martín Payero también buscaba líneas de pase desde el círculo central. A su lado, Fausto Vera ejercía más labores de contención. Egipto se compactó mejor y tuvo buena dinámica para pasar al ataque. El conjunto de Batista no podía descuidarse, estaba obligado a tomar bien las marcas porque Egipto también podía ser peligroso con la pelota.

De la Vega saca el derechazo ante el cruce de Fotouh Silvia Izquierdo - AP

Faltaba más protagonismo de Barco por la izquierda. A medida que avanzó la primera etapa, la Argentina tuvo menos profundidad e ideas para desacomodar a la defensa adversaria. Las correcciones e indicaciones de Batista se hicieron más insistentes. Crecía la inquietud por la falta de gol, un déficit que arrastra desde el debut. Terminado el primer período, la Argentina se iba al descanso con porcentajes similares de expectativas y preocupación. Ledesma, con un par de intervenciones, había sido la individualidad más importante.

El gol de Medina

El alivio llegó al comienzo de la segunda etapa. Tras un tiro libre de Mac Allister que se fue por encima del travesaño, el ansiado gol se concretó a partir de una jugada con la pelota detenida. Un córner fue jugado de manera corta y el centro desde la izquierda lo peinó Medina; la pelota dio en un poste y la pelota le quedó al ex River y Talleres para definir frente al arco. Los jugadores lo festejaron con ganas, lo sentían como una inyección de confianza.

"Al pueblo argentino podemos decirle que esté tranquilo, porque vamos a dar todo como grupo, como hacemos siempre. Ya tenemos la cabeza puesta en el partido con España" Facundo Medina

Batista refrescó la formación y buscó más variantes con los ingresos de Urzi, por un Barco poco participativo, y de Ponce, por un Gaich dolorido por varios golpes. El otro aspecto positivo fue que Egipto ya no inquietaba tanto en ataque. Ledesma seguía atento para interceptar algún centro. La Argentina se replegó y con el ingreso del “Toto” Belmonte procuró oxigenar la zona media. Enseguida fue amonestado por cortar con foul un avance rival.

Sobhi, incisivo y gambeteador, era el que encendía las alarmas en la defensa argentina. De un foul que le cometieron al N° 10 egipcio en la puerta del área estuvo cerca de llegar el empate. Entró Thiago Almada. que en el debut no había estado ni en el banco. La Argentina aguantó, trabajó duro por una victoria que corrige el rumbo y la mantiene en carrera.

Las formaciones

Argentina: Jeremías Ledesma; Hernán de la Fuente, Nehuén Pérez, Facundo Medina y Claudio Bravo; Martín Payero (ST 33m, Tomás Belmonte) y Fausto Vera; Pedro de la Vega, Alexis Mac Allister (ST 43m, Thiago Almada) y Ezequiel Barco (ST 12m, Agustín Urzi); Adolfo Gaich (ST 12m, Ezequiel Ponce). Director técnico: Fernando Batista.

Egipto: Mohamed El-Shenawy; Osama Galal (ST 34m, Nasser Maher), Ahmed El-Sayed Hegazi y Mahmoud El Wench; Amar Hamdi (ST 15m Ibrahim Adel), Akram Tawfik, Karim Eraky (ST 45m, Karim Fouad) y Ahmed Fotouh; Salah Mohsen (ST 15m, Taher Mohamed) y Ramadan Sobhi; Ahmed Rayan. Director técnico: Shawky Gharib.

Segundo tiempo: 7 minutos, Medina (A).

Amonestados en la Argentina: De la Vega, Belmonte, Ponce

Estadio: Sapporo Dome.

7 minutos, Medina (A). Amonestados en la Argentina: De la Vega, Belmonte, Ponce

De la Vega, Belmonte, Ponce Estadio: Sapporo Dome.

Posiciones del Grupo C

España 4 puntos (+1 de diferencia de gol)

Australia 3 puntos (+1)

Argentina 3 puntos (-1)

Egipto 1 punto (-1)

Los dos primeros avanzan a la siguiente ronda