Tokio 2020. Santiago Lange, conmovido por la lesión de Cecilia Carranza: “Se le quedó dura la espalda y no se podía mover en el barco”

Santiago Lange y Cecilia Carranza, vigentes campeones olímpicos, tuvieron tres regatas complicadas en la jornada olímpica de este sábado, en las que finalizaron 6°, 14° y 10°. Con estos resultados, se ubican 6° en la tabla general de la categoría Nacra 17 mixto y todavía les queda un día de competencia (este domingo se correrán las regatas 10, 11 y 12) y buscarán mantenerse dentro de los diez primeros, que son los que clasifican a la la medal race.

La jornada de hoy estuvo cargada de incertidumbres, sin vientos y con obstáculos que parecían imposibles de superar. “A Ceci se le quedó dura la espalda y no se podía mover en el barco. Fue muy difícil, es un barco muy exigente, no podía llegar a los cabos y no teníamos velocidad. Las condiciones justo hoy eran muy difíciles. No se puede navegar así”, expresó a TyC Sports, conmovido y al borde del llanto, una vez finalizada la competencia. Por eso Lange no ocultó su emoción por el desempeño que lograron en estas condiciones, a pesar que retrocedieron del cuarto al sexto lugar de la clasificación general.

Los argentinos Santiago Lange y Cecilia Carranza Saroli compiten en la carrera de foiling multicasco mixto Nacra 17 de vela de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. PETER PARKS - AFP

“Tenemos la ilusión de llegar a una medalla. Quedan muchas regatas y esto no se termina acá, no vamos a bajar los brazos. Estoy orgulloso de lo que estamos haciendo”, agregó Lange, con la voz entrecortada. Con respecto al futuro, Lange evitó pronósticos sobre el estado de Ceci Carranza, su compañera inseparable: “Vamos a ver, ojalá que la puedan infiltrar. No sé lo que tiene. Quiero agradecer el esfuerzo que hizo, lo dejó todo y por eso estoy muy orgulloso”.

La embarcación argentina cumplió su peor actuación desde el inicio de las pruebas, al quedar 14 en la octava y 10 en la novena regata, tras el sexto. puesto en la apertura de una jornada que estuvo demorada por la escasez de viento.

Santiago Lange

Los argentinos ocupan el sexto puesto, con 47 puntos, por lo que deberán recuperarse en las tres regatas finales para llegar a la medal race con expectativas de podio. Delante de ellos se ordenan los equipos de Italia (18), Gran Bretaña (24), Alemania (32), Australia (35) y España (40).

El binomio argentino, que llevó la bandera argentina en la ceremonia de apertura en Tokio 2020, intentará mantener a la vela argentina en el medallero por séptimo Juegos consecutivos desde que el correntino Carlos “Camau” Espínola (clase Mistral) inauguró la cosecha en Atlanta ‘96.

La vela, con 10 medallas (1 oro, 4 platas y 5 bronce), es el segundo deporte de mayor rentabilidad para el país en la historia de los Juegos Olímpicos después del boxeo (24).

Cecilia Carranza Saroli y Santiago Lange mantienen la ilusión de pelear por una medalla. Gregorio Borgia - AP

¿Cómo continúa Tokio 2020 para Lange y Carranza?

Este domingo desde las 0.05 se completarán las tres pruebas finales de la instancia regular y el martes a las 3:33 tendrá lugar la medal race (puntuación doble) con los diez mejores clasificados en busca de las medallas y los diplomas olímpicos. Hasta el momento, los argentinos (6°) están adentro de la etapa decisiva.

LA NACION