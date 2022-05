Toni Kroos: de la indignación con un periodista al reto a Hazard por una imprudencia con su hijo

Toni Kroos integra la Santísima Trinidad que ha llevado a Real Madrid a lo más alto y lo ha mantenido allí durante los últimos años. Ese triángulo mágico e inalterable que conforma con Casemiro y con Modric es la piedra fundamental de los éxitos del conjunto merengue de un buen tiempo a esta parte. El alemán, de 32 años, lleva ocho temporadas visitiendo la camiseta blanca y ha conseguido ante Liverpool su cuarta Champions League , tras el triunfo por 1 a 0 en la noche de París.

Sí, ocho temporadas inalterables en ese mediocampo que ya es de salón de la fama (Casemiro lleva nueve temporadas y cinco Champions; Modric, diez temporadas y cinco Champions). Por eso, este alemán surgido del Bayern Munich y con un breve paso por el Leverkusen, ya tiene el estatus de leyenda en el universo madridista.

En medio de la alegría por una nueva conquista europea, sobre el césped del Stade de France, Kroos fue entrevistado para la televisión oficial por un periodista de su país, pero las cosas no terminaron en consonancia con la algarabía que se vivía allí. Es que las preguntas del reportero alemán no cayeron bien en el centrocampista merengue, que no dudó en cuestionar al hombre de prensa con palabras subidas de tono, sino que además abandonó el diálogo de forma intempestiva.

Toni Kroos cuida la pelota ante la marca de Henderson; el alemán es desde hace 8 temporadas un hombre clave en Real Madrid Christophe Ena - AP

“¿No le sorprende que el Madrid se viera en apuros en el partido?”, le preguntó el periodista. A lo que Kroos contestó: “Sinceramente, has tenido 90 minutos para pensar preguntas sensatas y luego me haces preguntas de mierda. Es una locura. No es de extrañar que a veces te metas en problemas con el Liverpool, ¿qué clase de pregunta es esa? No estamos jugando un partido de fase de grupos, estamos jugando la final de la Champions League”.

Sin embargo, lejos de intentar recomponer la situación, el periodista insistió con su postura: “Pero es una realidad que estuvieron cerca de ser eliminados varias veces...” Y en ese momento, el futbolista se llevó las manos al rostro, en clara señal de fastidio, y decidió abandonar la nota: “No, no”, masculló Kroos y dejó pagando al cronista.

El enojo de Kroos con un periodista

Ya en los vestuarios, se desató la euforia de todo el universo madridista, con cánticos y champán, mucho champán. Y a veces, en medio del descontrol de los festejos, se pueden pasar algunos límites. Sin embargo, el alborozo no encegueció a un hombre experimentado como Toni Kroos, que vivió una particular escena en los vestidores que casi pasa inadvertida.

En momentos en los que los futbolistas cantaban y gritaban -algunos parados sobre las mesas- y agitaban sus remeras, pasó el hijo de Toni Kroos cerca de Hazard. Y el futbolista belga no tuvo mejor idea que convidarle un trago de champán. Rápido de reflejos, el alemán apercibió a su compañero e impidió que su hijo bebiera alcohol.

Eden Hazard intentando dar champán al hijo de Toni Kroos. 😂 pic.twitter.com/EjOR4dSKiZ — REAL MADRID❤️ (@AdriRM33) May 29, 2022

Kroos llegó al Madrid en la temporada 2014/2015 y desde entonces ha sido titular indiscutido en el mediocampo del equipo español. Ha jugado más de 300 partidos con la camiseta blanca y su vitrina personal de trofeos incluye tres ligas y tres supercopas de España, cuatro Champions, tres supercopas de Europa y cuatro mundiales de clubes, solo con el club madridista. Un verdadero fenómeno.